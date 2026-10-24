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अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया को दिखाएं अयोध्या का वैभव, जानिए कैसे आप बन सकते हैं भागीदार?

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लखनऊ: आगामी 7 नवम्बर को अयोध्या में होने जा रहे दीपोत्सव कार्यक्रम को सोशल मीडिया के जरिये देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं तक सरकार पहुचाने की तैयारी में है. इसके लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से चित्रकला और रील मेकिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं. इन प्रतियोगिताओं में सभी आयु वर्ग के लोग हिस्सा ले सकते हैं. प्रतियोगिता के विजेताओं को दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में सम्मानित किया जाएगा.





मकसद क्या है: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या भारत की आस्था, संस्कृति और गौरवशाली विरासत के प्रतीक रूप में स्थापित हुआ है. ऐसे में दीपोत्सव-2026 के अंतर्गत चित्रकला और रील मेकिंग प्रतियोगिता युवाओं व रचनात्मक प्रतिभाओं को अयोध्या के बदलते स्वरूप, विकास की गाथा और सनातन संस्कृति की भव्यता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का सशक्त मंच प्रदान करेगी.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह (Photo Credit: ETV Bharat) हमारा उद्देश्य है कि आधुनिक तकनीक और रचनात्मकता के माध्यम से रामनगरी की सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा जन-जन तक पहुंचे तथा वैश्विक पटल पर इसकी पहचान और अधिक सुदृढ़ हो. प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि दो नवंबर निर्धारित की गई है- जयवीर सिंह, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री



कैनवास पर पहचान: चित्रकला प्रतियोगिता की थीम कला के माध्यम से अयोध्या का उत्सव रखी गई है. इसमें प्रतिभागियों को जलरंग (वॉटर कलर) माध्यम से मौलिक पेंटिंग तैयार करनी होगी. कलाकृति में अयोध्या की विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों, विकास की नई तस्वीर या दीपोत्सव की भव्यता को दर्शाया जा सकता है. चित्र स्वयं तैयार किया गया हो और सार्वजनिक प्रदर्शन के अनुकूल होना चाहिए. पहले से प्रकाशित, नकल अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से तैयार कलाकृतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी. अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया को दिखाएं अयोध्या का वैभव (Photo Credit: ETV Bharat)