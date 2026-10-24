अपनी क्रिएटिविटी से दुनिया को दिखाएं अयोध्या का वैभव, जानिए कैसे आप बन सकते हैं भागीदार?
रील मेकिंग और पेंटिंग कॉम्पिटिशन शुरू, CM योगी करेंगे विजेताओं को सम्मानित
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 4:07 PM IST
लखनऊ: आगामी 7 नवम्बर को अयोध्या में होने जा रहे दीपोत्सव कार्यक्रम को सोशल मीडिया के जरिये देश-विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं तक सरकार पहुचाने की तैयारी में है. इसके लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की ओर से चित्रकला और रील मेकिंग प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं. इन प्रतियोगिताओं में सभी आयु वर्ग के लोग हिस्सा ले सकते हैं. प्रतियोगिता के विजेताओं को दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में सम्मानित किया जाएगा.
हम लोगों ने ये व्यवस्था कर दी कि देश की पहली सोलर सिटी अयोध्या बने। आज अयोध्या में जितनी स्ट्रीट लाइट जलती है, वह किसी थर्मल या हाइड्रो पावर से नहीं, बल्कि सोलर लाइट से, ग्रीन एनर्जी से जलती है... https://t.co/MQbYbCubaL— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 24, 2026
मकसद क्या है: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या भारत की आस्था, संस्कृति और गौरवशाली विरासत के प्रतीक रूप में स्थापित हुआ है. ऐसे में दीपोत्सव-2026 के अंतर्गत चित्रकला और रील मेकिंग प्रतियोगिता युवाओं व रचनात्मक प्रतिभाओं को अयोध्या के बदलते स्वरूप, विकास की गाथा और सनातन संस्कृति की भव्यता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का सशक्त मंच प्रदान करेगी.
हमारा उद्देश्य है कि आधुनिक तकनीक और रचनात्मकता के माध्यम से रामनगरी की सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा जन-जन तक पहुंचे तथा वैश्विक पटल पर इसकी पहचान और अधिक सुदृढ़ हो. प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि दो नवंबर निर्धारित की गई है- जयवीर सिंह, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री
कैनवास पर पहचान: चित्रकला प्रतियोगिता की थीम कला के माध्यम से अयोध्या का उत्सव रखी गई है. इसमें प्रतिभागियों को जलरंग (वॉटर कलर) माध्यम से मौलिक पेंटिंग तैयार करनी होगी. कलाकृति में अयोध्या की विरासत, सांस्कृतिक परंपराओं, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों, विकास की नई तस्वीर या दीपोत्सव की भव्यता को दर्शाया जा सकता है. चित्र स्वयं तैयार किया गया हो और सार्वजनिक प्रदर्शन के अनुकूल होना चाहिए. पहले से प्रकाशित, नकल अथवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से तैयार कलाकृतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी.
दीपोत्सव-2026 के माध्यम से हमारा प्रयास अयोध्या की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिक महत्ता और विकास की नई गाथा को रचनात्मक अभिव्यक्ति के जरिए देश-दुनिया तक पहुंचाना है.- अमृत अभिजात, अपर मुख्य सचिव, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग
अयोध्या को दिखाने का मिलेगा मौका: रील मेकिंग प्रतियोगिता की थीम नए रूप में अयोध्या है. इसमें प्रतिभागियों को 30 से 60 सेकंड की मौलिक रील बनानी होगी. वीडियो में अयोध्या के विकास, उसकी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत और दीपोत्सव-2026 के भव्य आयोजनों की झलक होनी चाहिए. रील आकर्षक, स्पष्ट और सार्वजनिक प्रदर्शन के योग्य होना अनिवार्य होगा.
इन बातों का रखें विशेष ध्यान: प्रतिभागियों को वीडियो में इस्तेमाल होने वाले संगीत, दृश्यों सहित अन्य रचनात्मक सामग्री के लिए कॉपीराइट मुक्त संसाधनों का उपयोग करना होगा. दूसरे की सामग्री की नकल, बिना अनुमति कॉपीराइट सामग्री का इस्तेमाल और भ्रामक, आपत्तिजनक या विषय से हटकर प्रस्तुतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी. एआई से तैयार सामग्री का अत्यधिक इस्तेमाल करने वाली प्रविष्टियां भी मान्य नहीं होंगी.
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