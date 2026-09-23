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अयोध्या दीपोत्सव को भव्य बनाएगा जन-भागीदारी का नया मॉडल!

मंत्री ने की समीक्षा: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बुधवार को अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य अमृत अभिजात के साथ दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा की. बैठक में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधाओं, शहर की सजावट, सुरक्षा और यातायात व्यवस्था समेत कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई. बैठक में दीपोत्सव-2026 को अब तक का सबसे भव्य आयोजन बनाने के लिए लगभग 30 लाख दीप जलाने, अयोध्या की सड़कों और सरयू तट को रामायण आधारित सजावट से सजाने तथा देश-विदेश से लोगों की भागीदारी बढ़ाने की योजना है.

लखनऊ: अयोध्या में दीपोत्सव को भव्य बनाने के लिए इस बार आम लोगों और युवाओं को भी शामिल किया जाएगा. MyGov यूपी के माध्यम से जनता से दीपोत्सव को लेकर सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे, जिससे आयोजन में नए और बेहतर विचारों को शामिल किया जा सके. युवाओं को दीपोत्सव की तैयारियों से सक्रिय रूप से जोड़ने के साथ उन्हें प्रदेश की सांस्कृतिक परंपराओं का वाहक और संवाहक बनाया जाएगा.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने की बैठक (Photo Credit: ETV Bharat)

युवाओं को दीपोत्सव की तैयारियों में सक्रिय रूप से जोड़ा जाए और उन्हें हमारी सांस्कृतिक परंपराओं का वाहक बनाया जाए. यह भी तय किया गया कि आयोजन में नए विचारों को शामिल करने के लिए आम लोगों से प्राप्त सुझावों पर भी विचार किया जाएगा.- जयवीर सिंह, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री

इस बार क्या खास?: दीपोत्सव में इस बार 2,100 ड्रोन शो प्रमुख आकर्षणों में शामिल होगा. बैठक में ड्रोन शो को दीपोत्सव के दिन के साथ दो दिन बाद होने वाले जमघट में भी आयोजित करने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को इसे दोबारा देखने का अवसर मिल सके. इसके अलावा लाइव प्रस्तुतियों के साथ 3डी प्रोजेक्शन, लेजर शो और म्यूजिकल ग्रीन फायरवर्क्स भी आयोजन का हिस्सा होंगे. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने की योजना है. 30 से अधिक देशों में भारतीय दूतावासों और राजदूतों के माध्यम से प्रवासी भारतीयों को भी दीपोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा.

दीपोत्सव को लेकर सुझाव आमंत्रित (Photo Credit: ETV Bharat)





पर्यटन मंत्री ने अधिकारियों को अयोध्या में प्रमुख स्थानों पर दिशा-सूचक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को शहर में आवागमन में परेशानी न हो. उन्होंने दीपोत्सव के दिन सुबह चार बजे से भजन प्रसारण की व्यवस्था करने को कहा, जिससे सुबह से ही अयोध्या में भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बनाया जा सके. अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात ने ऐसे सेल्फी प्वाइंट विकसित करने के निर्देश दिए, जिनसे पैदल चलने वाले लोगों की आवाजाही प्रभावित न हो. उन्होंने रामायण के अलग-अलग कांडों पर आधारित सड़क किनारे लगाए जाने वाले इंस्टॉलेशन में एक लाइन में सरल भाषा में कहानी की जानकारी देने को कहा, जिससे छोटे बच्चे भी उसे आसानी से समझ सकें.

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