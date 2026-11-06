अयोध्या दीपोत्सव-2026; एक लाख दीपों से जगमगाएगा श्रीराम मंदिर, सीएम योगी के साथ उपराष्ट्रपति उतारेंगे आरती
करीब तीन हजार श्रद्धालु मंदिर परिसर के दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे. सभी आमंत्रित श्रद्धालुओं को दोपहर 12 बजे तक परिसर में प्रवेश करना होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 9:59 PM IST
अयोध्या : श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में शनिवार को दीपोत्सव का आयोजन भव्यता के साथ किया जाएगा. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ श्रीरामलला की आरती उतारेंगे. आरती का कार्यक्रम दोपहर 2:30 से तीन बजे के बीच निर्धारित किया गया है. श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव स्वामी गोविन्ददेव गिरि महाराज उपराष्ट्रपति का स्वागत करेंगे.
दीपोत्सव के अवसर पर श्रीराम मंदिर परिसर को एक लाख दीपों से सजाया जाएगा. इसकी तैयारियों को लेकर शुक्रवार को यात्री सुविधा केंद्र (पीएफसी) सभागार में ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें सभी क्षेत्र प्रभारियों ने तैयारियां पूरी होने की जानकारी दी.
ट्रस्ट की व्यवस्थाओं से जुड़े करीब 1500 श्रद्धालु दीप प्रज्ज्वलन करेंगे. वहीं आमंत्रित परिवारीजनों सहित 1500 अन्य श्रद्धालु भी आयोजन में शामिल होंगे. इस तरह करीब तीन हजार श्रद्धालु मंदिर परिसर के दीपोत्सव के साक्षी बनेंगे. सभी आमंत्रित श्रद्धालुओं को दोपहर 12 बजे तक परिसर में प्रवेश करना होगा. इसके लिए प्रवेश पत्रों की व्यवस्था पूरी कर ली गई है.
बैठक में स्वामी गोविन्ददेव गिरि महाराज ने तैयारियों पर संतोष जताते हुए सभी को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान ट्रस्ट के सचिव जगदीश आफले, एडीएम कानून व्यवस्था इंद्रकांत द्विवेदी और एसपी सुरक्षा विजय शंकर मिश्र सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे. सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
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