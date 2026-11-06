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अयोध्या दीपोत्सव-2026; एक लाख दीपों से जगमगाएगा श्रीराम मंदिर, सीएम योगी के साथ उपराष्ट्रपति उतारेंगे आरती

दीपोत्सव की तैयारियों को लेकर की गई बैठक. ( Photo Credit; Ram Janmabhoomi Trust )

अयोध्या : श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में शनिवार को दीपोत्सव का आयोजन भव्यता के साथ किया जाएगा. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ श्रीरामलला की आरती उतारेंगे. आरती का कार्यक्रम दोपहर 2:30 से तीन बजे के बीच निर्धारित किया गया है. श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव स्वामी गोविन्ददेव गिरि महाराज उपराष्ट्रपति का स्वागत करेंगे.

दीपोत्सव के अवसर पर श्रीराम मंदिर परिसर को एक लाख दीपों से सजाया जाएगा. इसकी तैयारियों को लेकर शुक्रवार को यात्री सुविधा केंद्र (पीएफसी) सभागार में ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एयर मार्शल (सेवानिवृत्त) जितेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक हुई. इसमें सभी क्षेत्र प्रभारियों ने तैयारियां पूरी होने की जानकारी दी.