अयोध्या दीपोत्सव-2026; 30 लाख दीपों से जगमगाएगी राम की पैड़ी, 35 हजार स्वयंसेवक संभालेंगे जिम्मेदारी
राम की पैड़ी पर स्थित 51 घाटों पर दीप सजाने और उन्हें प्रज्ज्वलित करने का कार्य स्वयंसेवकों के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 8:25 PM IST|
Updated : October 12, 2026 at 8:49 PM IST
अयोध्या : रामनगरी में दीपोत्सव-2026 इस बार भव्यता और आकर्षण के नए आयाम स्थापित करने की तैयारी में है. दीपों की रोशनी से सरयू तट से लेकर शहर के प्रमुख स्थलों तक राममय वातावरण नजर आएगा. आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. इस बार राम की पैड़ी पर 30 लाख दीप जलाकर नया कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी है. दीपोत्सव का यह नजारा देश-दुनिया के पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा.
दीपोत्सव में दीप प्रज्ज्वलन की व्यवस्था की जिम्मेदारी डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को सौंपी गई है. विश्वविद्यालय को आयोजन का नोडल बनाया गया है. दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने महाविद्यालयों, इंटर कॉलेजों और स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है. इनके सहयोग से करीब 35 हजार स्वयंसेवकों को तैयार किया जाएगा. ये स्वयंसेवक दीपोत्सव की तैयारियों से लेकर दीप प्रज्ज्वलन तक की जिम्मेदारी निभाएंगे.
राम की पैड़ी पर स्थित 51 घाटों पर दीप सजाने और उन्हें प्रज्ज्वलित करने का कार्य स्वयंसेवकों के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा. इसके लिए घाटवार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी, जिससे निर्धारित समय पर सभी दीपों को व्यवस्थित ढंग से सजाया और जलाया जा सके. इतनी बड़ी संख्या में दीपों को प्रज्ज्वलित करने के लिए स्वयंसेवकों के बीच कार्यों का विभाजन भी किया जाएगा.
विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी एसएस त्रिपाठी ने बताया, दीपोत्सव की तैयारियों के तहत जल्द ही राम की पैड़ी के साथ घाटों पर मार्किंग का कार्य शुरू किया जाएगा. इसमें 40 इंटर कॉलेज, 35 महाविद्यालय, विश्वविद्यालय का आवासीय परिसर और स्वयंसेवी संस्थाएं शामिल होंगी, जिनमें वॉलिंटियरों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है. बीते वर्ष 26 लाख 12 हजार 215 दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था. इस बार रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे.
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