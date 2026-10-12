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अयोध्या दीपोत्सव-2026; 30 लाख दीपों से जगमगाएगी राम की पैड़ी, 35 हजार स्वयंसेवक संभालेंगे जिम्मेदारी

30 लाख दीपों से जगमगाएगी राम की पैड़ी. ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या : रामनगरी में दीपोत्सव-2026 इस बार भव्यता और आकर्षण के नए आयाम स्थापित करने की तैयारी में है. दीपों की रोशनी से सरयू तट से लेकर शहर के प्रमुख स्थलों तक राममय वातावरण नजर आएगा. आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. इस बार राम की पैड़ी पर 30 लाख दीप जलाकर नया कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी है. दीपोत्सव का यह नजारा देश-दुनिया के पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगा.

दीपोत्सव में दीप प्रज्ज्वलन की व्यवस्था की जिम्मेदारी डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय को सौंपी गई है. विश्वविद्यालय को आयोजन का नोडल बनाया गया है. दीपोत्सव को सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने महाविद्यालयों, इंटर कॉलेजों और स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की है. इनके सहयोग से करीब 35 हजार स्वयंसेवकों को तैयार किया जाएगा. ये स्वयंसेवक दीपोत्सव की तैयारियों से लेकर दीप प्रज्ज्वलन तक की जिम्मेदारी निभाएंगे.