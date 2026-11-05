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अयोध्या दीपोत्सव 2026: यूपी के जिलों और अन्य राज्यों से आ रहे लोक कलाकार, भारतीय संस्कृति की विविधता का दिखेगा अनूठा संगम

दीपोत्सव में दिखेगा लोक संस्कृति का महाकुंभ, घूमर से झिझिया और श्री खोल से बोनालू के कलाकार बिखेरेंगे रंग.

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अयोध्या दीपोत्सव: ढोलु कुनीथा, घूमर और झिझिया नृत्य से जीवंत होगी रामनगरी की शोभायात्रा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 5, 2026 at 1:29 PM IST

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अयोध्या: दीपोत्सव-2026 में इस बार रामनगरी की सड़कों और सांस्कृतिक मंचों पर देश की विविध लोक परंपराओं के रंग देखने को मिलेंगे. आयोजन में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए लोक कलाकार अपने पारंपरिक नृत्यों और लोक विधाओं की प्रस्तुति देंगे. इसके साथ ही अन्य प्रदेशों के कलाकार भी अपनी क्षेत्रीय लोककला के माध्यम से दीपोत्सव की सांस्कृतिक भव्यता बढ़ाएंगे. लोकनृत्यों की ये विविधता अयोध्या में देश की सांस्कृतिक एकता और परंपराओं का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगी.

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दीपोत्सव की तैयारी के लिए सजा मंच (Photo Credit; ETV Bharat)

पश्चिम बंगाल का श्री खोल और ओडिशा का होगा मास्क डांस: प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों की लोक विधाओं को भी स्थान दिया गया है. पश्चिम बंगाल के कलाकार श्री खोल, ओड़िशा के कलाकार मास्क डांस, शाही जात्रा, रणप्पा चढैय्या और शंख वादन की प्रस्तुति देंगे. झारखंड का पुरुलिया छऊ, मध्य प्रदेश का गुदुम बाजा, कर्नाटक का ढोलु कुनीथा और गुजरात का तलवार रास भी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा.

इसके अलावा राजस्थान का घूमर-चरी, बिहार की झिझिया, चेन्नई की कावड़ी, कड़गम और मयूर नृत्य तथा आंध्र प्रदेश का बोनालू भी दीपोत्सव की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का हिस्सा होंगे. अलग-अलग राज्यों की इन लोक विधाओं के जरिए दर्शकों को देश की विविध लोक परंपराओं, वेशभूषा, संगीत और नृत्य शैलियों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा.

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दीपोत्सव की तैयारी के लिए सजा मंच (Photo Credit; ETV Bharat)
दीपोत्सव को प्रस्तुतियों से जीवंत बनाएंगे लोक कलाकार: दीपोत्सव की शोभायात्रा में भी लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से उत्सव को जीवंत बनाएंगे. इसमें प्रयागराज का ढेढ़िया नृत्य, मथुरा का मयूर नृत्य, बांदा का पाई डंडा, झांसी का राई, गोरखपुर का वनटांगिया, सोनभद्र का मांदल एवं सिंघा नृत्य और अयोध्या का बधावा नृत्य, सुलतानपुर का नटवरी और बहराइच का डोमकच नृत्य शामिल रहेगा. इसके साथ ही आजमगढ़ के कलाकार धोबिया नृत्य और प्रयागराज के कलाकार कबीरी गायन प्रस्तुत करेंगे. इन प्रस्तुतियों के माध्यम से शोभायात्रा में प्रदेश की लोक संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी.

देश के अनेक राज्यों से आएंगे कलाकार: अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य विभाग अमृत अभिजात ने बताया कि दीपोत्सव-2026 में दीपों की रोशनी के साथ लोकनृत्य, लोकसंगीत और पारंपरिक कलाओं से रामनगरी गूंजेगी. उन्होंने बताया, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और देश के अनेक राज्यों से आने वाले कलाकार अयोध्या को सांस्कृतिक संगम का स्वरूप देंगे. लोक प्रस्तुतियों के जरिए दीपोत्सव भारतीय संस्कृति की विविधता, परंपरा और आपसी एकता का संदेश भी प्रसारित करेगा.

ये भी पढ़ें- दीपोत्सव 2026 : अयोध्या में रामायण का 'Next-Level' शो; 3D, लेज़र इफेक्ट्स और 100 कलाकारों से जीवंत होगी श्रीराम की गाथा

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रामनगरी में दीपोत्सव

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