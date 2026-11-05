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अयोध्या दीपोत्सव 2026: यूपी के जिलों और अन्य राज्यों से आ रहे लोक कलाकार, भारतीय संस्कृति की विविधता का दिखेगा अनूठा संगम

अयोध्या दीपोत्सव: ढोलु कुनीथा, घूमर और झिझिया नृत्य से जीवंत होगी रामनगरी की शोभायात्रा ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या: दीपोत्सव-2026 में इस बार रामनगरी की सड़कों और सांस्कृतिक मंचों पर देश की विविध लोक परंपराओं के रंग देखने को मिलेंगे. आयोजन में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से आए लोक कलाकार अपने पारंपरिक नृत्यों और लोक विधाओं की प्रस्तुति देंगे. इसके साथ ही अन्य प्रदेशों के कलाकार भी अपनी क्षेत्रीय लोककला के माध्यम से दीपोत्सव की सांस्कृतिक भव्यता बढ़ाएंगे. लोकनृत्यों की ये विविधता अयोध्या में देश की सांस्कृतिक एकता और परंपराओं का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगी.

दीपोत्सव की तैयारी के लिए सजा मंच (Photo Credit; ETV Bharat) पश्चिम बंगाल का श्री खोल और ओडिशा का होगा मास्क डांस: प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों की लोक विधाओं को भी स्थान दिया गया है. पश्चिम बंगाल के कलाकार श्री खोल, ओड़िशा के कलाकार मास्क डांस, शाही जात्रा, रणप्पा चढैय्या और शंख वादन की प्रस्तुति देंगे. झारखंड का पुरुलिया छऊ, मध्य प्रदेश का गुदुम बाजा, कर्नाटक का ढोलु कुनीथा और गुजरात का तलवार रास भी दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा.