भगवान श्रीराम के आगमन पर ऐतिहासिक दशरथ महल में मनेगी अनोखी दीपावली, जोरों पर तैयारी

दथशरथ महल को देखने बड़ी संख्या में आ रहे विदेशी. मंदिर को भव्य रूप में फूलों से सजाया जा रहा.

Photo Credit; ETV Bharat
दशरथ महल में मनेगी दीपावली (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 3:37 PM IST

3 Min Read
अयोध्या: रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव के भव्य आयोजन में सरयू के घाट से लेकर मठ-मंदिर तक उत्सव की भव्य तैयारियां अंतिम चरण में है. वहीं श्री राम के आगमन की सबसे बड़ी तैयारी प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर दशरथ महल में की जा रही है. मंदिर को भव्य रूप में फूलों से सजाया जा रहा है. इस उत्सव में शामिल होने के लिए दूर-दराज से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं.

Video Credit; ETV Bharat (Video Credit; ETV Bharat)

धार्मिक मान्यता है कि त्रेता युग में जब श्री राम, मां सीता और लक्ष्मण के अयोध्या पहुंचने की जानकारी मिली थी, तो पूरी अयोध्या उनके स्वागत की तैयारी में जुट गई. वहीं माता कौशल्या, कैकेई और सुमित्रा अपने पुत्र की एक झलक देखने के लिए इंतजार कर रही थीं. पूरे राज परिवार ने उस समय महल को फूलों से सजवा दिया था, आज भी कहा जाता है कि माता कौशल्या अपने पुत्र की आरती उतारने के लिए फूलों से सजी थाल लेकर इंतजार करती हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
दशरथ महल (Photo Credit; ETV Bharat)

इसी कड़ी में उत्सव में शामिल होने आए भक्त मंदिर में सजावट और तैयारी कर रहे हैं. मध्य प्रदेश की महिला श्रद्धालु अर्चना द्विवेदी ने कहा कि भगवान के आने की खुशी है और इस दिन का सभी बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं और भगवान राम के नाम पर दीपक जलाते हैं. वहीं श्रद्धालु सत्यम त्रिपाठी और अनीता मिश्रा ने कहा, प्रभु श्री राम के आने की खुशी में पूरी अयोध्या झूम रही है. यहां पर दीपोत्सव का आयोजन भी होने जा रहा है.

Photo Credit; ETV Bharat
दशरथ महल (Photo Credit; ETV Bharat)

मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम भूषण दास कृपालु बताते हैं कि दशरथ महल में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, यहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भी किए जाएंगे. दीपावली की परंपरा दशरथ महल में सबसे प्राचीन परंपरा है.

राम नगरी अयोध्या में त्रेतायुग के झलक को दिखाने की तैयारी हो रही है. सरयू घाट हो या मठ-मंदिर सभी स्थानों को भव्यता के साथ सजाए जाने का कार्य किया गया है. शाम होते ही पूरी अयोध्या विश्व की अनोखी नगरी के रूप में दिखाई देने लगती है. पर्यटन विभाग ने 37 मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है. जिन पर इस बार के दीपोत्सव को लेकर बड़ी संख्या में दीप भी जलाए जाएंगे.

Photo Credit; ETV Bharat
दशरथ महल (Photo Credit; ETV Bharat)

इनमें जानकी घाट, बड़ा स्थान, दशरथ भवन मंदिर, मंगल भवन, अक्षरी मंदिर, राम कचेहरी मंदिर, सियाराम किला, दिगम्बर अखाड़ा, तुलसी चौराहा मंदिर, भारत किला मंदिर, हनुमान मंदिर, कालेराम मंदिर, नेपाली मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर, छोटी देवकाली मंदिर, मौर्य मंदिर, राम गुलेला मंदिर, करतलिया बाबा मंदिर, तिवारी मंदिर, वेद मंदिर, मणिराम दास छावनी मंदिर, बरेली मंदिर, रंग महल मंदिर, टेढ़ीयाती महादेव मंदिर, राम पुस्तकालय मंदिर, विद्या देवी मंदिर, देवीकाली कुण्ड मंदिर, रत्न सिंहासन मंदिर समेत अन्य मंदिरों के नाम शामिल हैं, इन सभी मंदिरों में दीप जलाए जाएंगे.

यह भी पढ़ें : अयोध्या का दिल है रामकोट, इस दीपावली पहली बार दीपों से हो रहा रोशन, जानिए- इसकी परिक्रमा क्यों है खास? रास्ते में हैं 108 भव्य मंदिर

