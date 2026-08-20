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अयोध्या: कचहरी में पेशी के दौरान कटघरे से फरार हुआ चोरी का आरोपी, पुलिस महकमे में हड़कंप

कैंट थाने में दर्ज था चोरी का मामला: एसीजेएम प्रथम की अदालत में पेशी के दौरान भागा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कोर्ट में पेशी के दौरान वह कटघरे से ही फरार हो गया. अभियुक्त दीपक कुमार अयोध्या कोतवाली क्षेत्र के दर्शननगर का रहने वाला बताया जा रहा है.

अयोध्या: कचहरी के लॉकअप से पेशी पर आया कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. चोरी के मामले में जिला कारागार में बंद कैदी दीपक कुमार को गुरुवार को कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था.

पेशी पर लाया गया आरोपी कटघरे से फरार: घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने फरार कैदी की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के इलाकों में उसकी खोजबीन की जा रही है. इससे पहले भी जिला कारागार से दो कैदी फरार हो चुके हैं, जिन्हें अभी तक पुलिस पकड़ नहीं सकी है. लगातार कैदियों के फरार होने की घटनाओं ने जेल और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही अयोध्या पुलिस: इस मामले पर एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि अभियुक्त को एसीजेएम प्रथम के कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था. इस दौरान अभियुक्त कोर्ट से ही बाहर भाग निकला. उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सोर्स के माध्यम से आरोपी की लगातार तलाश की जा रही है. जल्द ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

आरोप तय होने से ठीक पहले हुआ फरार: एसपी सिटी ने बताया कि यह आरोपी अयोध्या के कैंट थाने में दर्ज चोरी के एक मामले में अभियुक्त था. आज कोर्ट में उसके खिलाफ आरोप निर्धारित होने थे. इसी दौरान मौका पाकर वह कटघरे से निकल कर फरार हो गया. फिलहाल पुलिस की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं.

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