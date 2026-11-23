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अयोध्या: राम जन्मभूमि से माता सीता की नगरी तक सीधी रेल सेवा शुरू

अयोध्या में सरयू-कमला ट्रेन सेवा की शुरुआत ( Photo Credit; ETV Bharat )

अयोध्या: सोमवार को अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर सरयू-कमला एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए. सीएम योगी ने उम्मीद जताई कि राम नगरी और जनकपुर के बीच सदियों पुराने धार्मिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक रिश्तों को अब रेल संपर्क के जरिए नई मजबूती मिलेगी.और सरयू-कमला एक्सप्रेस भारत और नेपाल के बीच आस्था, विश्वास और मित्रता की नई कड़ी बनेगी.

विरासत और विकास का विजन: योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह रेल सेवा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास के विजन का उदाहरण है. इससे नेपाल के श्रद्धालु अयोध्या आकर रामलला के दर्शन कर सकेंगे, वहीं भारतीय भक्तों को जनकपुर धाम में माता जानकी के दर्शन की सुविधा मिलेगी.मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल का संबंध केवल दो पड़ोसी देशों का संबंध नहीं, बल्कि हजारों वर्षों की साझा संस्कृति, आस्था और पारिवारिक आत्मीयता का प्रतीक है. इसे राम-जानकी की परंपरा में रोटी-बेटी का रिश्ता कहा जाता है. रेल सेवा अहम कड़ी: योगी सीएम योगी ने कहा कि भारत और नेपाल की साझा आध्यात्मिक विरासत पशुपतिनाथ से काशी विश्वनाथ और लुंबिनी से कुशीनगर तक फैली हुई है. दोनों देशों के बीच खुली सीमा आपसी विश्वास का प्रतीक है.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत सड़क, रेल, डिजिटल और व्यापारिक संपर्क को लगातार मजबूत किया जा रहा है. वर्ष 2018 में जनकपुर से अयोध्या के बीच बस सेवा शुरू हुई थी, और अब रेल सेवा इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है. पर्यटन-रोजगार के बढ़ेंगे अवसर