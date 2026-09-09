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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किए रामलला के दर्शन; राम मंदिर में सशक्त संचालन के लिए सीईओ जितेंद्र मिश्रा से कही ऐसी बात

रामलला के दर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. ( Photo Credit : ETV Bharat )