ETV Bharat / state

पहली बार अयोध्या पहुंचे आकाश आनंद, बीकापुर से जितेंद्र सिंह बबलू और कटेहरी से वरुण मिश्रा को BSP प्रत्याशी बनाने की घोषणा की

आकाश आनंद ने भाजपा, सपा और कांग्रेस पर साधा निशाना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर चुनावी बिगुल फूंका.

इस दौरान उन्होंने मंच से बीकापुर विधानसभा सीट के लिए जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया. इसके साथ ही उन्होंने अंबेडकरनगर के कटेहरी से वरुण मिश्रा और सुल्तानपुर जिले की कुछ विधानसभा सीटों के लिए भी प्रत्याशियों के नामों का एलान किया.