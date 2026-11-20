पहली बार अयोध्या पहुंचे आकाश आनंद, बीकापुर से जितेंद्र सिंह बबलू और कटेहरी से वरुण मिश्रा को BSP प्रत्याशी बनाने की घोषणा की
अयोध्या के बीकापुर में विशाल जनसभा को संबोधित कर बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने 2027 चुनाव का बिगुल फूंका.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 8:37 PM IST
अयोध्या: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. इसी क्रम में बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने अयोध्या के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर चुनावी बिगुल फूंका.
इस दौरान उन्होंने मंच से बीकापुर विधानसभा सीट के लिए जितेंद्र सिंह बबलू को पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया. इसके साथ ही उन्होंने अंबेडकरनगर के कटेहरी से वरुण मिश्रा और सुल्तानपुर जिले की कुछ विधानसभा सीटों के लिए भी प्रत्याशियों के नामों का एलान किया.
विपक्ष पर साधा निशाना, पर चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी पर साधी चुप्पी
रैली को संबोधित करते हुए आकाश आनंद ने सत्ताधारी भाजपा के साथ-साथ सपा और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा. उन्होंने बसपा की नीतियों और मायावती के नेतृत्व को प्रदेश के हित में सबसे बेहतर बताते हुए उन्हें एक बार फिर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का दावा किया. हालांकि, राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय यह भी रहा कि अपने पूरे भाषण के दौरान उन्होंने आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कोई जिक्र नहीं किया. उनके इस मौन को लेकर अब सियासी गलियारों में कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं.
पहली बार अयोध्या पहुंचे आकाश आनंद, कार्यकर्ताओं में भरा चुनावी जोश
आकाश आनंद की इस जनसभा में अयोध्या के अलावा पड़ोसी जिलों सुल्तानपुर और अंबेडकरनगर से भी बड़ी संख्या में बसपा कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे थे. यह पहला मौका था जब आकाश आनंद अयोध्या आए और यहां जनसभा के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं में नया चुनावी जोश भरने की कोशिश की.
रैली में उमड़ी भीड़ को बसपा नेतृत्व ने अपने पक्ष में माहौल बनाने के एक मजबूत संकेत के तौर पर पेश किया. वहीं, जनसभा में मौजूद बसपा कैडर और आम लोगों से बातचीत में कार्यकर्ताओं ने पार्टी के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताते हुए दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा मजबूत वापसी करेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी.
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