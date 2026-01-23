ETV Bharat / state

बाबा रामदेव ने कहा-हिंदुस्तान में हो रही गजवा ए हिंद की साजिश, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के लिए कही ऐसी बात

अयोध्या : प्रयागराज माघ मेले में संगम स्नान को लेकर चल रहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर योग गुरु बाबा रामदेव ने अलग ही अंदाज में नसीहत दी है. योग गुरु ने कहा कि सनातन के शत्रु बहुत हैं, आपस में विवाद न करें. कुछ लोग हिंदुस्तान में गजवा ए हिंद कायम करना चाहते हैं. शंकराचार्य जी को हम भगवान स्वरूप में उनको विग्रहवान मानते हैं तो किसी रूप में भी शंकराचार्य जी द्वारा विवाद न हो ऐसी अपेक्षा करते हैं.

अयोध्या में मीडिया से मुखातिब योग गुरु बाबा रामदेव. (Video Credit : ETV Bharat)





योग गुरु बाबा रामदेव गुरुवार रात अयोध्या स्थित राम वल्लभा कुंज मंदिर पहुंचे थे. यहां सुबह योग शिविर के माध्यम से लोगों को सनातन धर्म-संस्कृति की रक्षा के प्रति जागरूक किया. इसके बाद राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला के दर्शन किए. इस दौरान मीडिया से बातचीत में योग गुरु ने कहा कि अयोध्या हमारा पवन धाम है. श्रीराम की जन्मभूमि हमारा महा तीर्थ है. जिसे विदेशी आक्रांताओं ने क्रूरता और अत्याचारों से यहां बहुत विध्वंस मचाया था. इसलिए तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के बाद अयोध्या के राम वल्लभा कुंज में सनातन के गौरव पुरुष गुरु देव वेदांती महाराज के जन्म दिवस पर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने अयोध्या आए हैं.









प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के विवाद पर योग गुरु ने कहा कि तीर्थों में सनातनियों की चाहे वह भक्त, संन्यासी हो, साधु, संत, महात्मा, आचार्य, महामंडलेश्वर, जगद्गुरु जैसे तमाम तरह की उपाधियां हैं. शंकराचार्य जी हमारे भगवान के स्वरूप में उनको विग्रहवान मानते हैं. किसी रूप में भी शंकराचार्य जी द्वारा विवाद न हो इसी अपेक्षा करते हैं.