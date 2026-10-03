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अभिनेता राजपाल यादव ने राम लला के किए दर्शन, विश्व कल्याण के लिए लिया ऐसा संकल्प

अयोध्या पहुंचे अभिनेता राजपाल यादव. ( Photo Credit : ETV Bharat )

अयोध्या : फिल्म अभिनेता राजपाल यादव शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे. जहां राम मंदिर राम लला और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन-पूजन किया. हनुमानगढ़ी में महंत संजय दास से मुलाकात की. इस दौरान मंदिर परिसर में अभिनेता को अपने बीच देखकर श्रद्धालुओं में उत्साह दिखा और कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली.