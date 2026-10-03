अभिनेता राजपाल यादव ने राम लला के किए दर्शन, विश्व कल्याण के लिए लिया ऐसा संकल्प
अयोध्या राम मंदिर परिसर में अभिनेता के साथ श्रद्धालुओं ने ली सेल्फी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 8:45 AM IST
अयोध्या : फिल्म अभिनेता राजपाल यादव शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे. जहां राम मंदिर राम लला और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन-पूजन किया. हनुमानगढ़ी में महंत संजय दास से मुलाकात की. इस दौरान मंदिर परिसर में अभिनेता को अपने बीच देखकर श्रद्धालुओं में उत्साह दिखा और कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली.
मीडिया से बातचीत में राजपाल यादव ने कहा कि अयोध्या से उनका करीब 25 वर्षों से जुड़ाव है. उनके परम पूज्य दद्दा जी वर्ष 2020 में ब्रह्मलीन हुए, जो उनके गुरु थे. दद्दा जी जब भी अयोध्या आते थे, उन्हें भी दर्शन का अवसर मिलता था. दद्दा जी विश्व कल्याण के लिए शिवलिंग निर्माण और यज्ञ कराते थे. उन्होंने 132 यज्ञ कराए. शिवलिंग निर्माण, भगवान श्रीराम के आचरण की कथा और श्रीमद्भागवत कथा का देशभर में आयोजन उनके जीवन का प्रमुख संकल्प रहा.
राजपाल यादव ने कहा कि दद्दा जी की इच्छा थी कि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना हो और वहां शिवलिंग निर्माण का कार्य भी हो. इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत देशभर से करीब ढाई हजार गुरु भाई-बहन अयोध्या के बड़ा भक्तमाल आश्रम में शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं. इसका उद्देश्य विश्व कल्याण है. उन्होंने कहा कि इस दौरान ‘धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो’ का संदेश दिया जा रहा है. अयोध्या में दर्शन का अवसर मिलना उनके लिए अद्भुत अनुभव है.
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