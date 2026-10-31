अयोध्या दीपोत्सव 2026: 14 राज्यों की लोक संस्कृति और विकास की झांकियों से सजेगी रामपथ की शोभा
अयोध्या में होने वाले दसवें दीपोत्सव की शोभायात्रा में 14 राज्यों और उत्तर प्रदेश की टीमें लोक संस्कृति के रंग बिखेरेंगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 10:07 PM IST
अयोध्या: उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव बेहद खास और ऐतिहासिक होने जा रहा है. दसवें दीपोत्सव की इस भव्य शोभायात्रा में देश के 14 अलग-अलग राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की 11 टीमें अपनी लोक संस्कृति के अनूठे रंग बिखेरती नजर आएंगी.
इस सांस्कृतिक महाकुंभ में हरियाणा का प्रसिद्ध फाग, केरल की कथककली, राजस्थान का झूमर, पंजाब का भांगड़ा, ओडिशा का संबलपुरी और गाजीपुर का डिबिया नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे. इसके अलावा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की पारंपरिक लोक कलाओं की प्रस्तुतियां भी दर्शकों का मन मोह लेंगी.
रामायण के सातों कांडों पर आधारित होंगी विशेष झांकियां: दीपोत्सव के दिन सुबह पारंपरिक रूप से साकेत महाविद्यालय से कुल 21 भव्य टीमों की शोभायात्रा निकाली जाएगी. इन झांकियों में पवित्र रामायण के सातों कांडों यानी बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड के प्रमुख प्रसंगों को सजीव रूप में दर्शाया जाएगा. इन धार्मिक प्रसंगों के साथ देश के विभिन्न कोनों से आए कलाकारों की लोक कलाएं और नृत्य रामपथ की शोभा में चार चांद लगा देंगे. इस मनमोहक यात्रा में 650 से अधिक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें रामलीला के सोलह श्रृंगार की प्राचीन परंपरा को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा.
सरकार की विकासपरक योजनाओं की दिखेगी अनूठी झलक: दूसरी ओर सूचना विभाग की तरफ से प्रदेश के बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सांस्कृतिक विकास के क्षेत्र में हुए कार्यों को दर्शाती 14 आकर्षक झांकियां भी शामिल रहेंगी. अयोध्या अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के सलाहकार आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि इस बार दीपोत्सव में देश की सांस्कृतिक विविधता का बेहद अद्भुत संगम देखने को मिलेगा. जिला सूचना अधिकारी अनुराग रंजन ने जानकारी दी कि इन झांकियों में जल जीवन मिशन, एक जनपद एक उत्पाद, आयुष्मान योजना, मिशन शक्ति और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे विकास कार्यों की पूरी झलक दिखाई देगी.
बदलावों और सांस्कृतिक धरोहर को मिलेगा नया मंच: सूचना विभाग की ये झांकियां विशेष तौर पर सरकार के कार्यकाल में हुए बुनियादी परिवर्तनों जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के विस्तार पर केंद्रित रहेंगी. इन सभी झांकियों को इस बार आधुनिक तकनीक के सहारे तैयार किया जा रहा है, ताकि रात के समय दीपों की रोशनी में इनकी भव्यता और अधिक निखर कर सामने आए. अयोध्या का यह दीपोत्सव अब केवल एक स्थानीय उत्सव नहीं रह गया है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक शक्ति और विकास मॉडल को पूरी दुनिया के सामने पेश करने का एक बड़ा मंच बन चुका है.
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