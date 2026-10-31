ETV Bharat / state

अयोध्या दीपोत्सव 2026: 14 राज्यों की लोक संस्कृति और विकास की झांकियों से सजेगी रामपथ की शोभा

रामपथ पर दिखेगी देश की सांस्कृतिक विविधता: 650 से अधिक कलाकार अपनी कला का करेंगे प्रदर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव बेहद खास और ऐतिहासिक होने जा रहा है. दसवें दीपोत्सव की इस भव्य शोभायात्रा में देश के 14 अलग-अलग राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की 11 टीमें अपनी लोक संस्कृति के अनूठे रंग बिखेरती नजर आएंगी.

इस सांस्कृतिक महाकुंभ में हरियाणा का प्रसिद्ध फाग, केरल की कथककली, राजस्थान का झूमर, पंजाब का भांगड़ा, ओडिशा का संबलपुरी और गाजीपुर का डिबिया नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे. इसके अलावा पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश की पारंपरिक लोक कलाओं की प्रस्तुतियां भी दर्शकों का मन मोह लेंगी.

रामायण के सातों कांडों पर आधारित होंगी विशेष झांकियां: दीपोत्सव के दिन सुबह पारंपरिक रूप से साकेत महाविद्यालय से कुल 21 भव्य टीमों की शोभायात्रा निकाली जाएगी. इन झांकियों में पवित्र रामायण के सातों कांडों यानी बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड के प्रमुख प्रसंगों को सजीव रूप में दर्शाया जाएगा. इन धार्मिक प्रसंगों के साथ देश के विभिन्न कोनों से आए कलाकारों की लोक कलाएं और नृत्य रामपथ की शोभा में चार चांद लगा देंगे. इस मनमोहक यात्रा में 650 से अधिक कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें रामलीला के सोलह श्रृंगार की प्राचीन परंपरा को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा.