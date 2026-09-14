दिल्ली के आया नगर में जिम ट्रेनर को गोलियों से भूना, बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग; जांच में जुटी पुलिस
दिल्ली के आया नगर में जिम ट्रेनर की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई. हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.
Published : September 14, 2026 at 2:36 PM IST|
Updated : September 14, 2026 at 2:52 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के आया नगर गांव में सोमवार सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा. फतेहपुर बेरी थाना इलाके में बदमाशों ने एक जिम ट्रेनर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. बताया जा रहा है कि वारदात के दौरान बदमाशों ने 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग की. गोली लगने से गंभीर रूप से घायल जिम ट्रेनर विजय कुमार को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई. वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.
मृतक की पहचान विजय कुमार पुत्र स्वर्गीय देशराज के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि विजय कुमार जिम ट्रेनर थे. सोमवार सुबह करीब 10 बजे बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दीं. गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही DCP साउथ अनंत मित्तल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल की जांच शुरू की. स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में पहले भी फायरिंग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. कुछ महीने पहले भी यहां ताबड़तोड़ फायरिंग की वारदात हुई थी. ऐसे में एक बार फिर हुई इस घटना ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है.
डीसीपी साउथ अनंत मित्तल ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. पुलिस की टीमें अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आया नगर गांव में एसएसबी के जवानों को भी तैनात किया गया है. पुलिस की मौजूदगी बढ़ने के बाद हालात सामान्य करने की कोशिश की जा रही है.
दिल्ली पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में फायरिंग के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, वारदात की पूरी वजह क्या है, फायरिंग करने वाले बदमाश कौन थे और विजय कुमार को ही निशाना क्यों बनाया गया, इन सवालों के जवाब जांच के बाद ही सामने आएंगे. फिलहाल फतेहपुर बेरी थाना पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही हैं.
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