मेरठ आवास विकास परिषद में लखनऊ से आया फरमान, धड़ाधड़ 5 बड़े अफसर इधर से उधर

मेरठ: आवास विकास परिषद में बुधवार को लखनऊ से तबादले का फरमान आया. इस फरमाने में विभाग के 5 बड़े अफसरों को इधर से उधर किया गया. कुछ अफसरों को लखनऊ मुख्यालय से अटैच किया गया है. अचानक लखनऊ से आए इस फरमान को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं.





मीटिंग के बाद आया फरमान: बुधवार शाम को आवास विकास परिषद के एसई समेत कई अन्य अधिकारियों ने मेरठ मंडलायुक्त के साथ मीटिंग में भाग लिया. सभी अफसरों ने परिषद की आगामी योजनाओं की प्रगति को लेकर चर्चा की. इसके बाद जैसे ही ये अफसर आवास विकास दफ्तर लौटे तो उन्हें लखनऊ मुख्यालय का फरमान मिल गया.





क्या था आदेश में: फरमान में एसई राजीव कुमार, अधिशासी अभियंता आफताब अहमद समेत कुल 5 अफसरों के तबादले का आदेश था. इसके बाद ही यह आदेश विभाग में चर्चा का विषय बन गया.

इसे लेकर भी चर्चा: विभाग में चर्चा है कि मेरठ के सेन्ट्रल मार्केट में स्थित शॉपिंग काम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इन अफसरों ने करवाई थी. कार्रवाई पूरी होने तक ये अफसर मोर्चा संभाले हुए थे. अचानक उस कार्रवाई में भाग लेने वाले 5 अफसरों के तबादले से इसे जोड़कर देखा जा रहा है. उस कार्रवाई और तबादले को लेकर ही विभाग में तरह-तरह की चर्चाए हो रहीं हैं.



कौन अफसर कहां गया: एसई राजीव कुमार और अधिशासी अभियंता आफताब को लखनऊ मुख्यालय के अभियंत्रण विभाग में अटैच किया गया है. इन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा निर्माण खंड दो के अवर अभियंता संदीप कुमार को भी मुख्यालय से अटैच किया गया है. अयोध्या में तैनात निर्माण खंड के सहायक अभियंता अर्जुन वर्मा को मेरठ में निर्माण खंड -1 की जिम्मेदारी दी गईं है. वहीं बागपत के निर्माण खंड 3 के अधिशासी अभियंता को निर्माण खंड एक में ट्रांसफर किया गया है. ट्रांसफर की पुष्टि करते हुए अधिशासी अभियंता आफताब ने कहा कि वह अपना कर्तव्य निभाएंगे. हर जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएंगे.