मेरठ सेंट्रल मार्केट के कारोबारियों को 15 दिन का समय; निर्माण हटाएं नहीं तो चलेगा बुलडोजर
आवास विकास परिषद के डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर अनिल कुमार सिंह ने बताया 70 करोड़ जमा करने की अफवाह फैलाई जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 2:09 PM IST
मेरठ: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल मार्केट में 44 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया. व्यापारी इसके लिए आवास विकास परिषद को दोषी मान रहे हैं. वहीं परिषद ने व्यापारियों को निर्माण हटाने के लिए 15 दिन का समय दिया है. इसके बाद बुलडोजर भी चल सकता है.
इस मामले में अवमानना याचिका दाखिल करने वाले RTI एक्टिविस्ट लोकेश खुराना ने बताया कि व्यापारियों ने आवास विकास के माध्यम से शमन शुल्क जमा किया था. ऐसे व्यापारियों को भी कोई राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन में अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया है आदेश: उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह मामला देश भर के लिए आंखें खोलने वाला है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया. सभी के वादे और दावे सिरे से खारिज हुए.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह भी हिदायत दी कि ऐसे व्यापारी जिन्होंने आवास विकास परिषद में धनराशि जमा की है, वह अपनी धनराशि वापस लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
RTI कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने बताया कि सेंट्रल मार्केट में 44 भवनों में बड़े शोरूम और कॉम्प्लेक्स के साथ ही 6 अस्पताल, 6 स्कूल और 4 बैंक्वेट हॉल (मंडप) चल रहे थे. इन पर सील लगाने का निर्णय सही है.
व्यापारी परेशान: संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष अजय गुप्ता ने बताया कि आवास विकास परिषद अधिकारी और कर्मचारियों की गलतियों का खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है.
व्यापारी नेता विनीत अग्रवाल शारदा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के सामने व्यापारियों का मजबूत पक्ष नहीं रखा गया, जिससे व्यापारी अब परेशान हैं. 25 साल से कमर्शियल रजिस्ट्री है, GST नंबर है, बिजली के बिल भी कमर्शियल हैं.
आवास विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से व्यापारियों के हित में पक्ष नहीं रखा और धोखा दिया है. व्यापारी नेता अजय गुप्ता ने कहा कि व्यापारी जिस पार्टी को अपना समझता रहा है उन्होंने कोई साथ नहीं दिया.
आवास विकास क्या कहता है: आवास विकास परिषद के डिप्टी हाउसिंग कमिश्नर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि बार-बार यह बात सुनने को मिल रही है कि 70 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं. यह न सिर्फ गलत है बल्कि अफवाह फैलाई जा रही है.
80 लोगों द्वारा लैंड यूज चेंज के लिए आवेदन किया गया था. इनमें से 29 लोगों ने धनराशि जमा की है. वह कुल धनराशि सिर्फ 15 करोड़ 54 लाख 46 हजार 340 रुपए ही है.
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिन 44 संपत्तियों को सील किया गया है, उनमें से तो सिर्फ 7 व्यापारियों ने ही आवास विकास परिषद के पास पैसा जमा कराया है. कुल 5 करोड़ 2 लाख रुपए जमा हैं.
उन्होंने बताया कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट आदेश दिया है कि सेटबैक तो सभी को तोड़ना पडेगा. इसमें आवास विकास परिषद को आदेश भी दिया गया है कि सभी को नोटिस देकर परिषद द्वारा यह अनिवार्य रूप से बताया जाए कि किसको कितना हिस्सा तोड़ना है.
क्या कहते हैं अधिवक्ता: वरिष्ठ अधिवक्ता अंजनेय सिंह ने बताया कि भू-उपयोग बदलने के लिए आवास विकास में व्यापारियों द्वारा शमन शुल्क के रुप में पैसे जमा किए गए.
यह रकम आवास विकास परिषद की तरफ से दिए गए नोटिस के बाद जमा की गई थी, जबकि सेंट्रल मार्केट के इस प्रकरण पर आवास विकास के प्रमुख सचिव बी गुरुप्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि व्यापारियों ने अपनी मर्जी से पैसा जमा किया.
सेंट्रल मार्केट के लीगल एडवाइजर अंजनेय सिंह ने बताया कि व्यापारी परेशान हैं. कोर्ट ने नक्शे के हिसाब से अस्वीकृत प्रतिष्ठान को तोड़ने के लिए दो महीने का समय दिया गया है.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सेटबैक के बाद भी इसमें कोई कमर्शियल गतिविधि नहीं की जा सकती. इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होनी है.
क्या होता है सेटबैक: किसी भी बिल्डिंग, घर या प्लॉट की सीमा के बीच छोड़ी गई वह खाली जगह जो सुरक्षा, वेंटिलेशन और धूप के लिए अनिवार्य की गई है. न्यूनतम दूरी होती है, जो बिल्डिंग को बाउंड्री से पीछे (आगे, पीछे या किनारे) बनाकर छोड़ी जाती है.
यह ओपन एरिया न केवल भवन के चारों ओर पर्याप्त प्रकाश और वेंटीलेशन के लिए होता है बल्कि आपातकालीन स्थिति में राहत और बचाव कार्यों के लिए भी आसान होता है.
अलग-अलग जगहों जिनमें नगर निगम, नगर पालिकाओं और विकास प्राधिकरणों द्वारा भवन निर्माण नियमों के उस जगह के हिसाब से सेटबैक को निर्धारित किया जाता है.
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