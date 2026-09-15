मेरठ में आवास विकास का कर्मचारी गिरफ्तार, पीएम आवास की रजिस्ट्री के नाम पर 6,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा गया
आरोपी के खिलाफ नौचंदी थाने में FIR दर्ज की गई है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 3:49 PM IST
मेरठ : शास्त्री नगर स्थित आवास एवं विकास परिषद कार्यालय में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आउटसोर्स कर्मचारी अभिनव शर्मा को 6,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. आरोपी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) की लाभार्थी महिला से मकान की रजिस्ट्री और पजेशन की फाइल आगे बढ़ाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी.
पीड़िता रंजना ने बताया, मेरे पति देवेंद्र की कोरोना काल में मौत हो गई थी. मैं अपने चार बच्चों के साथ अकेली रहती हूं. किनानगर में आवेदन के बाद मुझे पीएम आवास योजना के तहत मकान मिला था. 76 हजार रुपये डाउन पेमेंट जमा करने के लिए मैंने 2% ब्याज पर पैसे लिए थे. इसके बाद जब रजिस्ट्री और चाबी मिलने का समय आया तो अरुण नाम के कर्मचारी ने और बाद में अभिनव शर्मा ने 6,000 रुपये रिश्वत मांगी.
मैंने उनसे हाथ जोड़े कि मेरे पति नहीं हैं और चार छोटे बच्चे हैं, लेकिन वे नहीं माने. अंत में मजबूर होकर मैंने अपनी कानों की सोने की बाली गिरवी रखी और रिश्वत देने के लिए एंटी करप्शन विभाग का सहारा लिया. पीड़िता की शिकायत का सत्यापन कराने के बाद एंटी करप्शन विभाग ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने का जाल बिछाया.
टीम ने रंजना को केमिकल लगे नोट देकर शास्त्री नगर कार्यालय भेजा. जैसे ही अभिनव शर्मा ने अपनी टेबल पर 6,000 रुपये की रकम हाथ में ली, आसपास सादे कपड़ों में मौजूद एंटी करप्शन की टीम ने उसे मौके पर दबोच लिया. एंटी करप्शन टीम आरोपी कर्मचारी को नौचंदी थाने ले आई.
नौचंदी थाना प्रभारी अनूप सिंह ने बताया कि एंटी करप्शन टीम द्वारा आवास विकास कार्यालय से रिश्वत लेते पकड़े गए कर्मचारी अभिनव शर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई कर रही है और न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.
आवास विकास परिषद में घूसखोरी का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी संपत्ति विभाग के कर्मचारी परमीत को रिश्वत लेते पकड़ा जा चुका है. आवंटियों ने संपत्ति अधिकारी सुनील कुमार शर्मा पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. एंटी करप्शन टीम अब यह खंगाल रही है कि क्या आउटसोर्स कर्मचारी अभिनव शर्मा अकेले वसूली कर रहा था या इस गिरोह में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं.
यह भी पढ़ें : खिलखिलाकर हंसने से बॉडी हो जाएगी रिचार्ज, जानिए लाफ्टर थेरेपी सेहत के लिए कैसे है वरदान?