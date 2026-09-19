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सांप काटे तो झाड़ फूंक में समय नहीं करें बर्बाद, जल्द करें ये काम, अंतरराष्ट्रीय सर्पदंश दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम

राची में अंतरराष्ट्रीय सर्पदंश दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. इसके साथ जागरूकता रैली भी निकाली गई. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

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रांची सदर अस्पताल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2026 at 8:40 PM IST

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रांची: सांप काटने की स्थिति में होने वाली मौत के आंकड़ों को कम करने और सर्पदंश की स्थिति में क्या करें एवमं क्या न करें की जानकारी देने के लिए शनिवार को विश्वभर में 'अंतरराष्ट्रीय सर्पदंश दिवस' मनाया गया. इस दिवस पर रांची के सदर अस्पताल में सर्पदंश की रोकथाम, प्राथमिक उपचार एवं समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर जन-जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जागरूकता रैली निकाली गयी.

इस रैली में एएनएमटीसी (Auxiliary Nurse Midwifery Training Centre) की छात्राओं एवं स्वास्थ्य कर्मियों के साथ-साथ चिकित्सक में शामिल हुए. जागरूकता रैली के साथ-साथ चिकित्सकों ने लोगों को सर्पदंश से बचाव एवं इसके उपचार की जानकारी दी. इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय सर्पदंश दिवस की थीम 'Snakebite Survivors & Rescuers: Champions for Change' रखा गया है.

रांची में अंतरराष्ट्रीय सर्पदंश दिवस पर कार्यक्रम आयोजित (Etv Bharat)

कार्यक्रम में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश कुमार सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-2 डॉ. अरविंद कुमार, जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ. राजीव भूषण, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रचित भूषण, डॉ. दिलीप पासवान, जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रवीण सिंह, हैदर अली सहित अन्य पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे.

सर्प दंश के शिकार मरीजों का समय पर उपचार जरूरीः डॉ. बिमलेश कुमार सिंह

सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. बिमलेश सिंह ने कहा कि सर्पदंश एक गंभीर चिकित्सकीय आपात स्थिति है, समय पर उचित उपचार मिलने से सर्पदंश से होने वाली गंभीर जटिलताओं एवं मृत्यु को काफी हद तक रोका जा सकता है. उन्होंने आम लोगों से अपील की कि सर्पदंश की स्थिति में घबराएं नहीं और पीड़ित को बिना किसी देरी के नजदीकी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाएं.

प्रभावित अंग को स्थिर रखें, मरीज को जल्द अस्पताल पहुंचाएंः डॉ. अरविंद कुमार

रांची के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-2 (ACMO-2) डॉ. अरविंद कुमार ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो सबसे पहले प्रभावित अंग को स्थिर रखने का प्रयास करें और पीड़ित को शांत रखें, मरीज को अनावश्यक रूप से चलने-फिरने से बचाएं तथा बिना देरी किए निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पहुंचाएं.

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राची में जागरूकता रैली निकाली गई (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि सर्पदंश की स्थिति में एंटी-स्नेक वेनम (Anti-Snake Venom) का उपचार चिकित्सकीय निगरानी में किया जाता है. इसलिए घरेलू उपचार, झाड़-फूंक या अन्य अप्रमाणित उपायों में समय न गंवाएं.

सर्पदंश के बाद क्या न करें

  • सर्पदंश वाले स्थान पर चीरा या कट न लगाएं,
  • जहर निकालने के लिए घाव को चूसने का प्रयास न करें,
  • सर्प दंश से प्रभावित स्थान को दबाएं या बांधें नहीं,
  • सर्पदंश से हुए घाव पर किसी प्रकार की दवा, रसायन या घरेलू पदार्थ न लगाएं
  • पीड़ित को अनावश्यक रूप से चलने-फिरने न दें,
  • झाड़-फूंक अथवा घरेलू उपचार में समय न गंवाएं,
  • सर्पदंश के शिकार हुए व्यक्ति को सोने न दें.

एक-एक मिनट महत्वपूर्णः डॉ. राजीव भूषण

रांची जिले के एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ. राजीव भूषण ने कहा कि सर्पदंश के बाद प्रत्येक मिनट महत्वपूर्ण होता है, ऐसे में पीड़ित को बिना देरी किए सीधे निकटतम सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाना चाहिए, ताकि समय पर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा सके. उन्होंने कहा कि सर्पदंश की स्थिति में समय पर अस्पताल पहुंचना ही जीवन बचाने का सबसे महत्वपूर्ण कदम है.

रांची जिले में इस वर्ष अब तक 364 सर्पदंश के मामले

झारखंड में बड़ी संख्या में सर्पदंश के मामले हर वर्ष आते हैं, उसमें से कई की जान भी चली जाती है. पिछले वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार राज्य में 96 लोगों की मौत सर्पदंश की वजह से हुई थी.

रांची जिले में इस वर्ष 17 सितंबर तक सर्पदंश के 364 मामले दर्ज किए गए हैं. ऐसे में विभाग द्वारा रांची जिले में सर्पदंश से होने वाली असामयिक मृत्यु को रोकने के लिए आम लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है.

अंतरराष्ट्रीय सर्पदंश दिवस के माध्यम से रांची जिले समेत पूरे राज्य में लोगों को सर्पदंश से बचाव, सही प्राथमिक कदम एवं समय पर चिकित्सा सुविधा लेने के प्रति जागरूक किया जा रहा है.

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