कहीं भी एक्सीडेंट देखें तो गोल्डन टाइम में घायल को जरूर पहुंचाएं अस्पताल: सूरजपुर एसपी

शुक्रवार को भटगांव थाना क्षेत्र में यातायात नियमों के पालन को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ. कार्यक्रम में सूरजपुर पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर मौजूद रहे और उन्होंने अभियान की निगरानी की. इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और वाहन चालकों को सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक करना रहा.

सूरजपुर : जिले में सड़क सुरक्षा माह के तहत लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. आज सड़क सुरक्षा माह का अंतिम दिन है. इस पूरे माह सूरजपुर के अलग अलग क्षेत्रों में यातायात नियमों का पालन करने को लेकर विशेष अभियान चलाया गया.

लोगों का हुआ आई टेस्ट

अभियान के दौरान सड़क पर चल रहे वाहन चालकों को रोककर उनकी आंखों की जांच की गई. पुलिस का कहना है कि आंखों की कमजोरी भी सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण बन सकती है, इसलिए वाहन चलाने से पहले दृष्टि जांच बेहद जरूरी है. नेत्र परीक्षण के बाद जरूरतमंद चालकों को चिकित्सकीय सलाह भी दी गई. इसके साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट बांटा गया.

सूरजपुर एसपी ने की हेलमेट पहनने की अपील

सूरजपुर एसपी प्रशांत ठाकुर ने कहा कि 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह चला. इस दौरान लोगों को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया गया. कई लोगों पर कार्रवाई की गई. कई संस्थाओं की मदद से लोगों को हेलमेट बांटे गए. इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने भी काफी सहयोग किया. किसी भी कार्रवाई में किसी ने रोकटोक नहीं किया.

रोड एक्सीडेंट के बाद बिना डरे घायलों की मदद करने की अपील

एसपी ने सभी से हेलमेट और सीटबेल्ट को लेकर लोगों को प्रोत्साहित करने की अपील की. उन्होंने कहा कि अभियान लगातार जारी रहेगा. एसपी ने लोगों से ये भी अपील की कि यदि कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचाएं. वो समय घायल के लिए गोल्डन टाइम होता है, जिसमें तुरंत इलाज मिलने पर उसकी जान बच सकती है. ऐसे में बिना डरे किसी की भी जान बचाने में देरी ना करें. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ऐसा करने पर सरकार की तरफ से इनाम भी दिया जाएगा.

कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी. जैसे निर्धारित गति सीमा का पालन करना, नशे की हालत में वाहन न चलाना, सीट बेल्ट और हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करना. पुलिस ने साफ कहा कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.