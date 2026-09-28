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रांची में विश्व रेबीज दिवस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन रोकथाम और जागरूकता पर दिया जोर

विश्व रेबीज दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला ( Etv Bharat )

रांची: विश्व रेबीज जागरूकता दिवस के अवसर पर रांची सदर अस्पताल के सभागार में राज्यस्तरीय कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया गया. रेबीज की रोकथाम एवं बचाव को लेकर आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पशुपालन, रांची नगर निगम के अधिकारी और चिकित्सक भी शामिल हुए.