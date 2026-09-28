रांची में विश्व रेबीज दिवस पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन रोकथाम और जागरूकता पर दिया जोर
रांची सदर अस्पताल में रेबीज की रोकथाम एवं बचाव को लेकर जागरूकता कार्यक्रम किया गया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 28, 2026 at 7:20 PM IST
रांची: विश्व रेबीज जागरूकता दिवस के अवसर पर रांची सदर अस्पताल के सभागार में राज्यस्तरीय कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया गया. रेबीज की रोकथाम एवं बचाव को लेकर आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ पशुपालन, रांची नगर निगम के अधिकारी और चिकित्सक भी शामिल हुए.
इस राज्यस्तरीय कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को रेबीज के प्रति जागरूक करना तथा जानवर के काटने या खरोंचने के बाद अपनाए जाने वाले तत्काल उपायों, समय पर चिकित्सकीय परामर्श एवं टीकाकरण के महत्व की जानकारी देना था.
डॉग बाइट के साथ-साथ पैसिव ट्रीटमेंट भी जरूरी: डॉ. अमरेंद्र प्रसाद
रांची के सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रताप ने स्टेट कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते-करते रांची हेल्थ का हेड होने के बावजूद वह अपने ही सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल मंच से उठा दिया. उन्होंने कहा कि मैंने अपने अब तक के कार्यकाल में यह नहीं देखा है कि डॉग बाइट या दूसरे मामलों में रेबीज वैक्सीन लेने आये लोगों को एक्टिव के साथ साथ पैसिव ट्रीटमेंट होता हो.
इम्यूनोग्लोबिन से हो जाता है ज्यादातर वायरस समाप्त
उन्होंने पैसिव ट्रीटमेंट की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि जिस जगह पर कुत्ता, बिल्ली, बंदर कोई भी काटता है, तो वहां बहुत सारे वायरस होते हैं, ऐसे में जब हम पैसिव ट्रीटमेंट करते हैं तो इम्यूनोग्लोबिन की वजह से ज्यादातर वायरस समाप्त हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं करने से वायरस बढ़ने का खतरा होता है. अब सवाल यह है कि रेबीज के केस में वैक्सीन लेने समय अपनाई जा रही विधि में कुछ सुधार की जरूरत है तो उसका क्रियान्वयन कौन करेगा?
सामूहिक प्रयास से रेबीज का होगा उन्मूलन
विश्व रेबीज दिवस की थीम 'एक साथ मिलकर मजबूत' रखी गई है. यह संदेश इस बात पर जोर देता है कि रेबीज का उन्मूलन तभी संभव है, जब स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी एवं आमजन मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करें.
सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद ने बताया कि रेबीज की रोकथाम में जानवर के काटने के बाद के शुरुआती मिनट खास महत्वपूर्ण होते हैं, कुत्ते या किसी अन्य संभावित संक्रमित पशु के काटने या खरोंचने पर घाव को तुरंत साबुन और बहते पानी से लगभग 15 मिनट तक अच्छी तरह धोना चाहिए.
एंटी-रेबीज टीकाकरण जरूरी
इसके बाद बिना किसी देरी के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि रेबीज के लक्षण विकसित होने के बाद यह बीमारी लगभग हमेशा जानलेवा होती है, लेकिन पशु के काटने के बाद समय पर उचित चिकित्सा, चिकित्सकीय सलाह के अनुसार एंटी-रेबीज टीकाकरण तथा आवश्यकतानुसार अन्य उपचार अपनाकर इससे बचाव संभव है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि जानवर के काटने या खरोंचने की घटना को हल्के में न लें और तत्काल स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे.
निदेशक सह राज्य नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम डॉ. प्रभात कुमार ने कहा कि सही जानकारी और व्यापक जनजागरूकता के माध्यम से रेबीज की रोकथाम संभव है. जानवर के काटने के बाद घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तत्काल घाव को साबुन एवं बहते पानी से धोकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचना चाहिए.
नहीं हो पाती रेबीज से होने वाली मौत के मामलों की रिपोर्टिंग
उन्होंने कहा कि रेबीज से होने वाली मृत्यु के मामलों की रिपोर्टिंग कई बार नहीं हो पाती है, इसलिए रेबीज से संदिग्ध अथवा संबंधित मृत्यु के मामलों की समय पर अनिवार्य रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए. उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में 24×7 एंटी-रेबीज वैक्सीन उपलब्ध है तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) में भी वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और आने वाले दिनों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) स्तर तक भी एंटी-रेबीज वैक्सीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में वाउंड वॉशिंग एरिया की व्यवस्था होना जरूरी है, ताकि पशु के काटने के बाद मरीज को तत्काल प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया जा सके.
सरकार का लक्ष्य 2030 तक रेबीज से होने वाली मौतों को समाप्त करना: डॉ. प्रवीण कर्ण
राज्य महामारी रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण कर्ण ने बताया कि 22 से 28 सितंबर के बीच रेबीज से बचाव को लेकर विशेष जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि रेबीज से बचाव के लिए संपूर्ण जानकारी और समय पर टीकाकरण बेहद महत्वपूर्ण है. सरकार का लक्ष्य 2030 तक रेबीज से होने वाली मौतों को समाप्त करना है.
उन्होंने कहा कि ‘वन हेल्थ’ के दृष्टिकोण से मानव, पशु एवं पर्यावरण से जुड़े सभी विभागों तथा समुदायों को मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा, तभी रेबीज से होने वाली मौतों को प्रभावी रूप से रोका जा सकेगा.
गंभीर बीमारी है रेबीज वायरस
वहीं RIMS के माइक्रो बायॉलॉजी विभाग के हेड डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि रेबीज वायरस से होने वाली गंभीर बीमारी होती है, यदि किसी व्यक्ति को कुत्ते अथवा किसी अन्य पालतू या संभावित संक्रमित जानवर ने काटा या खरोंचा है, तो चिकित्सकीय सलाह के अनुसार रेबीज का पूरा टीकाकरण कराना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि पशु के काटने के बाद जल्द से जल्द डॉक्टर से परामर्श लेकर आवश्यक उपचार एवं टीकाकरण शुरू कराना चाहिए.
रेबीज से बचाव के लिए जन जागरूकता पर फोकस
झारखंड के IEC के नोडल पदाधिकारी डॉ. राहुल किशोर ने कहा कि रेबीज से बचाव के लिए जन जागरूकता के साथ-साथ जनसहभागिता भी बेहद जरूरी है, यदि घर में पालतू जानवर रखा जाता है, तो उसका समय पर वैक्सीनेशन कराया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जानवर के काटने के बाद किसी भी प्रकार का घरेलू अथवा खुद से उपचार करने के बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए.
रेबीज की रोकथाम को स्कूली शिक्षा से जोड़ने की जरूरत
डॉ. बीएन चौरसिया ने कहा कि रेबीज की रोकथाम के लिए जागरूकता को स्कूली शिक्षा से जोड़ने की आवश्यकता है. स्कूली स्तर पर बच्चों को रेबीज के कारण, बचाव के उपाय तथा पशु के काटने के बाद किए जाने वाले तत्काल उपायों की जानकारी दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन और जागरूकता के माध्यम से रेबीज की रोकथाम को प्रभावी बनाया जा सकता है.
रेबीज से होने वाली मौत को रोकने में सक्षम!
स्वास्थ्य निदेशालय में उप निदेशक डॉ. सैमसन टोप्पो ने बताया कि रेबीज से बचाव में पोस्ट-एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (PEP) महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसमें घाव का उचित प्रबंधन, जरूरत के हिसाब से रेबीज वैक्सीन तथा कुछ गंभीर प्रकार के संपर्क में रेबीज इम्युनोग्लोबुलिन शामिल हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि उचित घाव प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण PEP की समय पर उपलब्धता मानव रेबीज से होने वाली मृत्यु को लगभग पूरी तरह रोकने में सक्षम है.
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित स्वास्थ्यकर्मियों एवं आमजनों को रेबीज के संक्रमण, पशु के काटने एवं खरोंचने के बाद किए जाने वाले प्राथमिक उपाय, समय पर चिकित्सकीय परामर्श एवं टीकाकरण तथा पालतू जानवरों के नियमित टीकाकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई.
काटने या खरोंचने की घटना को हल्के में न लें: सिविल सर्जन
सिविल सर्जन ने आमजनों से अपील की है कि पशु के काटने या खरोंचने की घटना को कभी भी हल्के में न लें. घाव को तुरंत साबुन एवं बहते पानी से अच्छी तरह धोएं और बिना देरी किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर चिकित्सकीय सलाह लें, समय पर सही उपचार, उचित घाव प्रबंधन और निर्धारित टीकाकरण से रेबीज से बचाव संभव है.
इस मौके पर स्वास्थ्य निदेशालय में निदेशक सह राष्ट्रीय रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम (NRCP) के प्रभारी डॉ. प्रभात कुमार, रांची के सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद, IEC के राज्य नोडल पदाधिकारी डॉ. राहुल किशोर, राज्य महामारी रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण कर्ण, RIMS माइक्रो बायोलॉजी विभाग के हेड डॉ. मनोज कुमार, पशुपालन निदेशालय में उप निदेशक डॉ. सैमसन टोप्पो, डॉ. बीएन चौरसिया, रांची नगर निगम के डॉ. निशांत, जिला सर्विलांस पदाधिकारी डॉ. अरविंद कुमार, जिला महामारी विशेषज्ञ डॉ. राजीव भूषण, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रवीण कुमार सिंह, प्रीति चौधरी, हैदर अली सहित अन्य पदाधिकारी एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे.
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