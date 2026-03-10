ETV Bharat / state

मार्केट सर्वे में सामने आई ओवरप्राइस वाली 600 दवाएं, अग्रेतर कार्रवाई के लिए NPPA को किया गया रिपोर्ट

रांची: राजधानी के नामकुम स्थित आईपीएच सभागार में 'द ड्रग्स (प्राइस कंट्रोल) ऑर्डर, 2013 एवं फार्मा सही दाम ऐप' विषय पर एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. झारखंड स्टेट फार्मास्युटिकल प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, भारत सरकार के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ. राज्य के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अजय कुमार सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. वहीं राज्य की औषधि नियंत्रक ऋतु सहाय सहित कई अधिकारियों ने भाग लिया.



सही मूल्य के प्रति जागरुकता पर जोर

स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह कार्यक्रम को संबोधन किया. उन्होंने कहा कि राज्य की गरीब और ग्रामीण जनता को दवाइयों के सही मूल्य के प्रति जागरूक करना सबसे बड़ी जरूरत है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस मुहिम में फार्मेसी के छात्र-छात्राओं और केमिस्ट-ड्रगिस्ट संगठनों का सहयोग लिया जाना चाहिए. जिससे जागरूकता अभियानों को और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाया जा सकता है.



इस अवसर पर एनपीपीए के डायरेक्टर कुमार अमन भारती ने दवाओं के मूल्य निर्धारण की जटिल प्रक्रिया को स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि कोई भी दवा कंपनी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर नहीं बेच सकती. उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों से ओवरचार्ज की गई राशि वसूली जाएगी.



कार्यक्रम के दौरान राज्य की निदेशक (औषधि) ऋतु सहाय ने झारखंड स्टेट फार्मास्युटिकल प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के कार्यों और राज्य में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि जेपीएमआरयू के अंतर्गत कई आईईसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, ताकि लोगों में बृहद जागरूकता पैदा हो सके. ऋतु सहाय ने कहा कि मार्केट सर्वे में लगभग 600 दवाइयां मिले, जिसमें ओवर प्राइसेज का केस था, उस संबंध में एनपीपीए को रिपोर्ट किया जा चुका है, ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके.



