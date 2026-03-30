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विश्व बाइपोलर दिवस पर भिवानी में जागरूकता कार्यक्रम, डॉक्टर बोले 'बाइपोलर डिसऑर्डर केवल एक मूड स्विंग नहीं , बल्कि एक गंभीर मेडिकल स्थिति है'

भिवानी में विश्व बाइपोलर दिवस पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में डॉक्टरों ने कहा पीड़ित मरीज को नहीं, समाज से बीमारी को दूर करें.

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भिवानी में विश्व बाइपोलर दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 30, 2026 at 4:28 PM IST

2 Min Read
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भिवानीः विश्व बाइपोलर दिवस के अवसर पर सोमवार को भिवानी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज में बाइपोलर डिसऑर्डर के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर करना और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना है.

पीड़ितों ने बताई आपबीतीः कार्यक्रम का विशेष आकर्षण वे मरीज रहे जिन्होंने स्वयं बाइपोलर डिसऑर्डर से जंग जीती है. मंच पर अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे सही डॉक्टरी सलाह पर परिवार के साथ ने उन्हें एक सामान्य जीवन में वापस लौटने में मदद की. इन मरीजों को उनकी जीवटता के लिए सम्मानित भी किया गया.

भिवानी में विश्व बाइपोलर दिवस (Etv Bharat)

भावनात्मक सहयोग मानसिक रोगियों के लिए सबसे बड़ा उपचारः मौके पर भिवानी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने अपने संबोधन में मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने मेडिकल छात्रों और स्टाफ को प्रोत्साहित किया कि "वे समाज में मानसिक रोगों से जुड़ी झिझक को खत्म करने के लिए अग्रदूत बनें." उन्होंने कहा कि "हमें मरीज को नहीं, बल्कि बीमारी को समाज से दूर करना है. दवाइयों के साथ-साथ परिवार का भावनात्मक सहयोग ही इस बीमारी का सबसे बड़ा उपचार है."

गंभीर मेडिकल स्थिति है बाइपोलर डिसऑर्डरः डॉ. रघुबीर शांडिल्य ने कहा कि "बाइपोलर डिसऑर्डर केवल एक मूड स्विंग नहीं है, बल्कि एक गंभीर मेडिकल स्थिति है जिसमें व्यक्ति की ऊर्जा और व्यवहार में असामान्य उतार-चढ़ाव आते हैं. हमारे समाज में आज भी लोग मानसिक रोगों को छिपाते हैं, जिससे इलाज में देरी होती है." उन्होंने कहा कि "समय पर पहचान और निरंतर उपचार से बाइपोलर पीड़ित व्यक्ति भी एक सम्मानजनक और सफल जीवन जी सकता है."

पोस्टर प्रदर्शनी का हुआ आयोजनः जागरूकता फैलाने के क्रम में एमबीबीएस के विद्यार्थियों द्वारा एक पोस्टर प्रस्तुति प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया. छात्रों ने अपने पोस्टरों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को बेहद रचनात्मक ढंग से प्रदर्शित किया. इस मौके पर नर्सिंग अधिकारी प्रीति तंवर ने कहा कि यह आयोजन ना केवल एक मेडिकल संगोष्ठी थी, बल्कि उन लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक किरण थी, जो चुपचाप मानसिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन बाइपोलर मरीजों के लिए काफी लाभदायक है."

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