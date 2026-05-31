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विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता रैली, शिक्षण संस्थानों के बाहर तंबाकू बिक्री पर रोक की मांग

रांची: विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर रविवार को राजधानी रांची में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम 'निकोटिन और तंबाकू की लत का आकर्षण बेनकाब करें' रखी गई है. इसी कड़ी में रांची विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तत्वावधान में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को तंबाकू और निकोटिन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया.

लोगों से तंबाकू छोड़ने की अपील

रैली के माध्यम से युवाओं और आम लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरों की जानकारी दी गई. रैली में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और एनएसएस स्वयंसेवक शामिल हुए. विद्यार्थियों ने हाथों में बैनर, पोस्टर और जागरूकता संदेशों वाली तख्तियां लेकर लोगों से तंबाकू का सेवन छोड़ने की अपील की.

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जागरूकता रैली (Etv Bharat)

रैली के दौरान 'तंबाकू छोड़ो, जीवन जोड़ो', स्वस्थ युवा, स्वस्थ भारत और "कैंसर से बचना है तो तंबाकू छोड़ना है" जैसे नारों के जरिए लोगों को जागरूक किया गया. छात्रों ने कहा कि तंबाकू और निकोटिन आधारित उत्पाद युवाओं के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं. सिगरेट, गुटखा, खैनी और अन्य तंबाकू उत्पादों के सेवन से कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी, उच्च रक्तचाप और कई अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग इसकी लत का शिकार हो रहे हैं. ऐसे में समाज के हर वर्ग तक जागरूकता पहुंचाना जरूरी है.

छात्रों ने राज्य सरकार से की मांग

रैली में शामिल विद्यार्थियों ने विशेष रूप से युवाओं को तंबाकू की लत से बचाने पर जोर दिया. उनका कहना था कि विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के आसपास तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता युवाओं को इसकी ओर आकर्षित करती है. छात्रों ने राज्य सरकार से मांग की कि सभी शैक्षणिक संस्थानों के बाहर तंबाकू और सिगरेट की दुकानों को हटाया जाए तथा इस संबंध में सख्त नियम लागू किए जाएं.