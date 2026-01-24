ETV Bharat / state

बाल विवाह एवं डायन प्रथा के खिलाफ एकजुट हुआ पलामू, डीसी के नेतृत्व में सैकड़ो ने लिया शपथ

पलामू में बाल विवाह रोकथाम को लेकर उपायुक्त समीरा एस ने जागरूकता कार्यक्रम के दौरान लोगों को शपथ दिलाई है.

CHILD MARRIAGE FREE JHARKHAND
बाल विवाह रोकथाम को लेकर शपथ दिलाते डीसी (ईटीवी भारत)
पलामू: बाल विवाह और डायन प्रथा के खिलाफ पलामू में एक बड़े जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई है. पलामू के मेदिनीनगर के शिवाजी मैदान में शानिवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया. जिसमें डीसी समीरा एस के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने बाल विवाह और डायन प्रथा के खिलाफ शपथ लिया.

दरअसल, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के अनुसार पलामू जिले में करीब 35 प्रतिशत शादियां बाल विवाह के दायरे में हैं. पलामू को बाल विवाह और डायन प्रथा से मुक्त बनाने के लिए एक एक्शन प्लान पर भी चर्चा की गई. डीसी समीर एस ने बताया कि डायन प्रथा और बाल विवाह की रोकथाम के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिका सहित अन्य लोग मौजूद थे.

कार्यक्रम को लेकर जानकारी देते डीसी (ईटीवी भारत)

बाल विवाह के खिलाफ नई पहल की शुरूआत: डीसी

सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक नई पहल की शुरुआत हो रही है. जिससे कि डायन प्रथा और बाल विवाह का उन्मूलन किया जा सके. डीसी ने कहा कि सभी जगह यह कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, ताकि फ्रंटलाइन वर्करों को यह जानकारी दे सकें कि लोगों के बीच में किस तरह काम करना है और उन्हें कैसे जागरूक करना है. जिले के हुसैनाबाद और छतरपुर इलाके में यह कार्यशाला हो चुकी है.

जागरूकता कार्यशाला के दौरान डीसी समेत अन्य अधिकारियों ने हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत किया. कार्यशाला में बताया गया की 30 प्रतिशत लड़कियां स्कूल नहीं जा रही हैं. डीसी द्वारा सभी को बताया गया कि बाल विवाह होने की जानकारी मिलने पर 1098, 181 या 112 पर शिकायत कर सकते हैं. जिससे कि बाल विवाह की रोकथाम किया जा सके.

