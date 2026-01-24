ETV Bharat / state

बाल विवाह एवं डायन प्रथा के खिलाफ एकजुट हुआ पलामू, डीसी के नेतृत्व में सैकड़ो ने लिया शपथ

बाल विवाह रोकथाम को लेकर शपथ दिलाते डीसी ( ईटीवी भारत )