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विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर जागरुकता कार्यक्रम, अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने दिलाई स्वास्थ्यकर्मियों को शपथ

स्वास्थ्यकर्मियों व कर्मचारियों को शपथ दिलाते एनएचएम के राज्य अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा. ( फोटो-ईटीवी भारत )