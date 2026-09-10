विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर जागरुकता कार्यक्रम, अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने दिलाई स्वास्थ्यकर्मियों को शपथ
आत्महत्या की रोकथाम को लेकर रांची में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : September 10, 2026 at 3:46 PM IST
रांची: विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर आज रांची सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस अवसर पर जागरुकता रैली भी निकाली गई. कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(NHM) के झारखंड अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने किया. इस मौके पर अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने उपस्थित स्वास्थ्यकर्मियों व कर्मचारियों को आत्महत्या रोकथाम के प्रति जागरूक रहने और जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहने की शपथ दिलाई.
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आत्महत्या की रोकथाम के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर खुलकर संवाद को प्रोत्साहित करना और मानसिक संकट की स्थिति में समय पर सहायता लेने के लिए लोगों को प्रेरित करना है.
इस वर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम
इस वर्ष विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम “Changing the Narrative on Suicide” है. इसका उद्देश्य आत्महत्या से जुड़े संवाद और दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाना व मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या रोकथाम के प्रति संवेदनशील, सहयोगात्मक व सहायक वातावरण तैयार करना है.
निकाली गई जागरुकता रैली
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर जागरुकता कार्यक्रम के बाद एएनएम ट्रेनिंग सेंटर और सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने आत्महत्या रोकथाम के लिए जागरूकता रैली निकाली. रैली के माध्यम से आम लोगों को आत्महत्या की रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और मानसिक परेशानी की स्थिति में समय पर सहायता लेने का संदेश दिया गया.
परेशानियों को साझा करना जरूरी–डॉ. सीमा गुप्ता
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. सीमा गुप्ता ने कहा कि मानसिक परेशानी और आत्महत्या की प्रवृत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण अपनी परेशानियों और भावनाओं को दूसरों के साथ साझा न करना है. उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के साथ हम सहज महसूस करते हैं, उसके साथ अपनी परेशानियों को साझा करना चाहिए, ताकि समय रहते भावनात्मक सहयोग और आवश्यक सहायता मिल सके.
उन्होंने सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग को भी मानसिक तनाव का एक कारण बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. जीवन में आने वाली समस्याओं से भागने के बजाय उनका समाधान तलाशने और आवश्यकता पड़ने पर दूसरों की मदद लेने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में अचानक बदलाव, निराशा, सामाजिक दूरी बनाना, लगातार तनाव में रहना अथवा भावनात्मक रूप से असामान्य व्यवहार जैसे संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए. ऐसे समय में व्यक्ति से संवाद स्थापित कर उसे आवश्यक सहयोग व सहायता उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है.
चुप्पी को बातचीत और निराशा को आशा में बदलने की जरूरत
NHM के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सकारात्मक सोच रखना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि हमें दो महत्वपूर्ण बातों पर विशेष ध्यान देना होगा, पहला “चुप्पी को बातचीत में बदलना होगा और दूसरा निराशा को आशा में बदलने का प्रयास करना होगा”. उन्होंने कहा कि अक्सर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में चीजें ठीक उसी तरह हों, जैसा हम सोचते हैं, इस मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि अत्यधिक गुस्सा, चिंता और असंतोष मानसिक तनाव को बढ़ाने वाले प्रमुख कारक हैं. स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए इन भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी है. शशि प्रकाश झा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक तनाव या किसी प्रकार की मानसिक परेशानी से जूझ रहा है तो उसे अकेले इसका सामना नहीं करना चाहिए, समय पर सहायता लेना बेहद जरूरी है. मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता के लिए टेली-मानस हेल्पलाइन 14416 पर संपर्क किया जा सकता है .
सकारात्मक व्यवहार अपनाने की जरूरत – डॉ. मुस्तफी
सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. एआर मुस्तफी ने कहा कि जीवन के हर पड़ाव पर नकारात्मक परिस्थितियां आ सकती हैं, लेकिन हमें उन पर अत्यधिक ध्यान देने के बजाय सकारात्मक व्यवहार बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए. उन्होंने नकारात्मक वातावरण और परिस्थितियों से स्वयं को दूर रखते हुए सकारात्मक सोच और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने पर जोर दिया.
स्कूल-कॉलेजों में चलेगा जागरुकता अभियान
जिले में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के तहत 10 सितंबर से 16 सितंबर 2026 तक विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों व युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, भावनात्मक सहयोग, आत्महत्या की चेतावनी संकेतों व जरूरत पड़ने पर समय पर सहायता लेने के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी. अभियान के दौरान यह संदेश दिया जाएगा कि मानसिक परेशानी अथवा संकट की स्थिति में व्यक्ति को अकेले संघर्ष करने के बजाय परिवार, मित्र, शिक्षक अथवा स्वास्थ्यकर्मी से बात करनी चाहिए और समय पर सहायता लेनी चाहिए.
कार्यक्रम में जिला नोडल पदाधिकारी डॉ. सीमा गुप्ता, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. एआर मुस्तफी, चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. दीपशिखा, डॉ. वीणा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रवीण कुमार सिंह, क्षेत्रीय समन्वयक श्वेता वर्मा, डीसी प्रीति, डीडीएम संजय, अभिषेक, सरोज सहित अन्य पदाधिकारी, कर्मचारी एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे.
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