ETV Bharat / state

'ड्रग्स फ्री उत्तराखंड' अभियान, हल्द्वानी में जागरूकता मैराथन का आयोजन, सीएम धामी ने दिया बड़ा संदेश

हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी के एमबी मैदान में रविवार को 'ड्रग्स फ्री उत्तराखंड' अभियान के तहत जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया और स्कूली बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जनसहभागिता बेहद जरूरी है.

हल्द्वानी के एमबी मैदान में 12 अप्रैल को 'ड्रग्स फ्री उत्तराखंड' अभियान के तहत एक भव्य जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली छात्र-छात्राओं, युवाओं और स्थानीय लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया. इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और उन्होंने स्वयं मैराथन में प्रतिभाग कर युवाओं का उत्साहवर्धन किया. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित बच्चों और युवाओं को संबोधित करते हुए नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पूरे समाज को खोखला कर देता है. उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नशे से दूर रहें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि, राज्य सरकार 'ड्रग्स फ्री उत्तराखंड' के लक्ष्य को लेकर गंभीरता से कार्य कर रही है. स्कूलों और कॉलेजों में लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को सही दिशा दी जा सके. इसके साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा नशे के तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित कर जेल भेजा जा रहा है.