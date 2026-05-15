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झारखंड के छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने का सुनहरा मौका, डीसी ने की युवाओं से अप्लाई करने की अपील, पलामू से नहीं हुआ अब तक किसी का चयन

पलामू: झारखंड सरकार छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने का सुनहरा मौका दे रही है. मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड के 50 छात्रों को विदेश में पढ़ाई का मौका मिलता है. यह योजना 2020 में शुरू हुई. कई छात्रों ने इसका लाभ भी उठाया है. लेकिन, पलामू से अभी तक किसी भी छात्र को इस योजना के तहत विदेश में पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला है. जिसके बाद अब पलामू जिला प्रशासन ने इस योजना से जिले के छात्रों को जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान की शुरूआत की है.

जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत पलामू के छात्रों का चयन हो और उन्हें विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिले. पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने योजना को लेकर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने पलामू के छात्रों से इस योजना में भाग लेने के लिए अपील की. डीसी ने कहा कि 14 मई से 20 जून तक पोर्टल खुला है. इस पोर्टल के माध्यम छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

जानकारी देते डीसी (Etv Bharat)

डीसी ने कहा कि यह योजना राज्य के युवाओं को विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थाओं में पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण कदम है. पलामू के युवा और छात्र इस योजना का लाभ ले सकते हैं. जिला प्रशासन पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चला रही है, युवा एवं छात्रों को जानकारी दिया जा रहा है.

50 छात्रों का होना है चयन, लाभुक को झारखंड का निवासी होना अनिवार्य