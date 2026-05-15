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झारखंड के छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने का सुनहरा मौका, डीसी ने की युवाओं से अप्लाई करने की अपील, पलामू से नहीं हुआ अब तक किसी का चयन

मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना को लेकर पलामू में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा.

Marang Gomke Jaipal Singh Munda Overseas Scholarship Scheme
मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 15, 2026 at 8:48 PM IST

3 Min Read
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पलामू: झारखंड सरकार छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने का सुनहरा मौका दे रही है. मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत झारखंड के 50 छात्रों को विदेश में पढ़ाई का मौका मिलता है. यह योजना 2020 में शुरू हुई. कई छात्रों ने इसका लाभ भी उठाया है. लेकिन, पलामू से अभी तक किसी भी छात्र को इस योजना के तहत विदेश में पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला है. जिसके बाद अब पलामू जिला प्रशासन ने इस योजना से जिले के छात्रों को जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान की शुरूआत की है.

जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि इस योजना के तहत पलामू के छात्रों का चयन हो और उन्हें विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिले. पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने योजना को लेकर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने पलामू के छात्रों से इस योजना में भाग लेने के लिए अपील की. डीसी ने कहा कि 14 मई से 20 जून तक पोर्टल खुला है. इस पोर्टल के माध्यम छात्र विदेश में पढ़ाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

जानकारी देते डीसी (Etv Bharat)

डीसी ने कहा कि यह योजना राज्य के युवाओं को विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थाओं में पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण कदम है. पलामू के युवा और छात्र इस योजना का लाभ ले सकते हैं. जिला प्रशासन पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चला रही है, युवा एवं छात्रों को जानकारी दिया जा रहा है.

50 छात्रों का होना है चयन, लाभुक को झारखंड का निवासी होना अनिवार्य

इस योजना के तहत 50 छात्रों का चयन किया जाएगा. एससी से 20, एसटी से 10, पिछड़ा वर्ग से 14 और अल्पसंख्यक समुदाय से छह छात्रों का चयन किया जाना है. चयनित छात्रों को शिक्षण शुल्क, वार्षिक अनुरक्षण भत्ता, आकस्मिक भत्ता, वीजा शुल्क, हवाई यात्रा व्यय एवं स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम सरकार की तरफ से दिया जाएगा.

योजना का लाभ लेने वाले छात्रों को झारखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है. इसके अलावा मास्टर या एमफिल की डिग्री में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होना चाहिए. छात्र और उसके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. योजना के तहत ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इम्पीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स समेत यूनाइटेड किंगडम में पढ़ाई के लिए सहायता प्रदान की जाएगी.

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