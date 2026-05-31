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माहवारी पर अब नहीं होगी चुप्पी, हर माह 28 तारीख को गांव-गांव चलाया जाएगा जागरुकता अभियान

धनबाद में मासिक धर्म पर आयोजित जागरुकता कार्यक्रम में किशोरियां और महिलाएं. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद: मासिक धर्म एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया के जिसके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन विडंबना यह है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में माहवारी को लेकर खुलकर बात नहीं की जाती है. कई जगहों पर इसे शर्म, संकोच और सामाजिक वर्जना से जोड़कर देखा जाता है. नतीजा यह होता है कि किशोरियां अपनी समस्याएं किसी से साझा नहीं कर पातीं और कई बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करती हैं.

इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए अब हर महीने की 28 तारीख को धनबाद जिले के गांव-गांव में विशेष जागरुकता अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान के तहत महिलाओं, किशोरियों के साथ-साथ पुरुषों को भी माहवारी से जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाएगी. सहियाओं, स्वास्थ्यकर्मियों और महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मियों की मदद से लोगों को जागरूक किया जाएगा.

किशोरियां, चिकित्सक, महिला पर्यवेक्षिका और समाज कल्याण पदाधिकारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

समाज में माहवारी को लेकर व्याप्त भ्रांतियां

ग्रामीण समाज में आज भी माहवारी को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं प्रचलित हैं. कहीं माहवारी के दौरान महिलाओं को रसोई में जाने से रोका जाता है तो कहीं मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता. कई घरों में आज भी इस विषय पर बात करना उचित नहीं माना जाता है. यही वजह है कि जब किसी किशोरी को पहली बार माहवारी होती है तो वह घबरा जाती है. कई बार उसे यह भी नहीं पता होता कि उसके शरीर में हो रहा बदलाव पूरी तरह सामान्य और प्राकृतिक है.जानकारी के अभाव में डर, झिझक और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है.

धनबाद में हर माह चलाया जाएगा जागरुकता अभियान

इस संबंध में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप कश्यप ने बताया कि हर महीने की 28 तारीख को विशेष जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. गांव-गांव सहिया और सेविका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी लोगों को जागरूक करेंगे. उनका कहना है कि किशोरियों के मन में माहवारी को लेकर जो झिझक है, उसे दूर करना बेहद जरूरी है. उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि यदि उन्हें किसी तरह की परेशानी होती है तो वे अपनी मां, शिक्षकों या स्वास्थ्यकर्मियों से खुलकर बात कर सकती हैं.

जागरुकता की शुरुआत घर से जरूरी

सिर्फ महिलाओं और किशोरियों को ही नहीं, बल्कि पुरुषों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी यह समझने की जरूरत है कि माहवारी के पांच दिन किसी भी महिला के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं. ऐसे समय में परिवार का सहयोग और समझदारी बेहद जरूरी है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि जागरुकता की शुरुआत घर से होनी चाहिए. मां यदि अपनी बेटी को समय रहते माहवारी के बारे में जानकारी दे दे तो पहली बार माहवारी आने पर उसे डर या घबराहट नहीं होगी.

माहवारी के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना जरूरी

वहीं इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तोपचांची की मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. संज्ञा बताती हैं कि कई किशोरियां अचानक रक्तस्राव देखकर घबरा जाती हैं. इसलिए जरूरी है कि अभिभावक पहले से उन्हें इस प्राकृतिक प्रक्रिया के बारे में समझाएं. उन्होंने बताया कि माहवारी के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए. इस्तेमाल किए जाने वाले सैनिटरी पैड को पांच से छह घंटे के भीतर बदल देना चाहिए. लंबे समय तक एक ही पैड का उपयोग करने से संक्रमण और बैक्टेरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है.