माहवारी पर अब नहीं होगी चुप्पी, हर माह 28 तारीख को गांव-गांव चलाया जाएगा जागरुकता अभियान
धनबाद में माहवारी पर जागरुकता अभियान चलाया जाएगा. इसको लेकर समाज कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने पहल की है.
Published : May 31, 2026 at 7:20 PM IST
धनबाद: मासिक धर्म एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया के जिसके बिना सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती, लेकिन विडंबना यह है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में माहवारी को लेकर खुलकर बात नहीं की जाती है. कई जगहों पर इसे शर्म, संकोच और सामाजिक वर्जना से जोड़कर देखा जाता है. नतीजा यह होता है कि किशोरियां अपनी समस्याएं किसी से साझा नहीं कर पातीं और कई बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करती हैं.
इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए अब हर महीने की 28 तारीख को धनबाद जिले के गांव-गांव में विशेष जागरुकता अभियान चलाया जाएगा. इस अभियान के तहत महिलाओं, किशोरियों के साथ-साथ पुरुषों को भी माहवारी से जुड़े वैज्ञानिक तथ्यों, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाएगी. सहियाओं, स्वास्थ्यकर्मियों और महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मियों की मदद से लोगों को जागरूक किया जाएगा.
समाज में माहवारी को लेकर व्याप्त भ्रांतियां
ग्रामीण समाज में आज भी माहवारी को लेकर कई तरह की गलत धारणाएं प्रचलित हैं. कहीं माहवारी के दौरान महिलाओं को रसोई में जाने से रोका जाता है तो कहीं मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता. कई घरों में आज भी इस विषय पर बात करना उचित नहीं माना जाता है. यही वजह है कि जब किसी किशोरी को पहली बार माहवारी होती है तो वह घबरा जाती है. कई बार उसे यह भी नहीं पता होता कि उसके शरीर में हो रहा बदलाव पूरी तरह सामान्य और प्राकृतिक है.जानकारी के अभाव में डर, झिझक और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है.
धनबाद में हर माह चलाया जाएगा जागरुकता अभियान
इस संबंध में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी स्नेहा कश्यप कश्यप ने बताया कि हर महीने की 28 तारीख को विशेष जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. गांव-गांव सहिया और सेविका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी लोगों को जागरूक करेंगे. उनका कहना है कि किशोरियों के मन में माहवारी को लेकर जो झिझक है, उसे दूर करना बेहद जरूरी है. उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि यदि उन्हें किसी तरह की परेशानी होती है तो वे अपनी मां, शिक्षकों या स्वास्थ्यकर्मियों से खुलकर बात कर सकती हैं.
जागरुकता की शुरुआत घर से जरूरी
सिर्फ महिलाओं और किशोरियों को ही नहीं, बल्कि पुरुषों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी यह समझने की जरूरत है कि माहवारी के पांच दिन किसी भी महिला के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं. ऐसे समय में परिवार का सहयोग और समझदारी बेहद जरूरी है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि जागरुकता की शुरुआत घर से होनी चाहिए. मां यदि अपनी बेटी को समय रहते माहवारी के बारे में जानकारी दे दे तो पहली बार माहवारी आने पर उसे डर या घबराहट नहीं होगी.
माहवारी के दौरान स्वच्छता का ख्याल रखना जरूरी
वहीं इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तोपचांची की मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. संज्ञा बताती हैं कि कई किशोरियां अचानक रक्तस्राव देखकर घबरा जाती हैं. इसलिए जरूरी है कि अभिभावक पहले से उन्हें इस प्राकृतिक प्रक्रिया के बारे में समझाएं. उन्होंने बताया कि माहवारी के दौरान स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए. इस्तेमाल किए जाने वाले सैनिटरी पैड को पांच से छह घंटे के भीतर बदल देना चाहिए. लंबे समय तक एक ही पैड का उपयोग करने से संक्रमण और बैक्टेरिया पनपने का खतरा बढ़ जाता है.
इसके अलावा पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी और आराम भी बेहद जरूरी है. सरकार की ओर से किशोरियों और महिलाओं को एनीमिया से बचाने के लिए आयरन की गोलियां भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनका नियमित सेवन किया जाना चाहिए. विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि लड़कों को भी माहवारी के बारे में सही जानकारी देना जरूरी है, ताकि वे इस विषय को लेकर मजाक या गलत व्यवहार न करें, बल्कि इसे सामान्य प्रक्रिया के रूप में समझें.
ग्रामीण क्षेत्र सामाजिक चुनौतियां अधिक
वहीं महिला पर्यवेक्षिका रीता का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और किशोरियों को माहवारी के दौरान सबसे अधिक सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. कई महिलाएं अपनी समस्याएं छिपाकर रखती हैं और कई बार सामाजिक दबाव के कारण खुलकर अपनी बात नहीं कह पातीं. मंदिर जाना, पूजा-पाठ करना या परिवार के सामान्य कार्यों में भाग लेना इन सभी को लेकर अलग-अलग तरह की मान्यताएं आज भी समाज में मौजूद हैं. ऐसे माहौल में किशोरियों को कई बार असहज महसूस करना पड़ता है.
स्कूलों में माहवारी विषय पर चर्चा जरूरी
वहीं किशोरियों का भी मानना है कि माहवारी पर खुलकर बातचीत की जरूरत है. स्कूलों और गांवों में नियमित रूप से इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि लड़कियां बिना झिझक अपनी समस्याएं साझा कर सकें. उनका कहना है कि माहवारी के दौरान खान-पान, स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों की जानकारी भी दी जानी चाहिए. सही जानकारी मिलने से वे अपने स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रख सकती हैं.
वहीं टुंडी विधायक मथुरा महतो का कहना है कि समय काफी बदल चुका है. पहले जहां महिलाएं माहवारी के दौरान कपड़े का इस्तेमाल करती थीं, वहीं अब सैनिटरी पैड आसानी से उपलब्ध है. इसके बावजूद जागरुकता की कमी अब भी एक बड़ी चुनौती है. उन्होंने कहा कि सरकार ने पंचायत स्तर पर उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया है. महिलाओं और किशोरियों को इन केंद्रों तक पहुंचकर अपनी समस्याएं बतानी चाहिए और किसी भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को छिपाना नहीं चाहिए.
माहवारी कोई बीमारी नहीं
माहवारी कोई बीमारी नहीं, बल्कि प्रकृति का एक सामान्य और आवश्यक चक्र है, लेकिन जब तक समाज में इसे लेकर फैली भ्रांतियां और चुप्पी खत्म नहीं होगी, तब तक महिलाओं और किशोरियों का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता रहेगा. ऐसे में हर महीने 28 तारीख को चलने वाला यह जागरुकता अभियान सिर्फ स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम नहीं, बल्कि सामाजिक सोच बदलने की एक बड़ी पहल है. एक ऐसी पहल, जो बेटियों को आत्मविश्वास देगी, महिलाओं को सम्मान दिलाएगी और समाज को जागरूक बनाने का काम करेगी.
ये भी पढ़ें-
धनबाद में अनूठी पहल: पहली माहवारी पर किशोरियों को किया गया सम्मानित
हजारीबाग में 'चुप्पी तोड़ो अभियान' को लेकर बिरहोर टोला पहुंचीं छात्राएं, माहवारी को लेकर फैलाई जागरूकता
धनबाद में पीरियड फेस्ट और पैड यात्रा, छात्राओं ने कहा- माहवारी अब शर्म नहीं, गर्व की बात है!