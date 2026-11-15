SPECIAL: बाल विवाह रोकने के लिए पलामू की महिलाएं हो रहीं एकजुट! बाल तस्करी के खिलाफ उठा रहीं आवाज
पलामू में बाल विवाह, बाल तस्करी, लैंगिक भेदभाव के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. रिपोर्ट- नीरज कुमार.
Published : November 15, 2026 at 3:30 PM IST
पलामू: झारखंड के पलामू जिले के क्षेत्र में बाल विवाह को रोकने के लिए महिलाएं एकजुट हो रहीं हैं. महिला बाल तस्करी के खिलाफ भी आवाज उठा रहीं हैं. जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर राज्य सरकार कई तरह का कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है. इसी कड़ी में पलामू में बाल विवाह रोकने, बाल तस्करी रोकने, लैंगिक भेदभाव खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.
बाल तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में कई संस्थाएं शामिल
इस जागरूकता अभियान से ग्रामीण इलाके की महिलाएं एकजुट हो रहीं हैं और सामूहिक रूप से शपथ ले रहीं हैं. इस अभियान में परिवार एवं समाज कल्याण विभाग, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी समेत कई सरकारी विभाग शामिल है. बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में कई संस्थाएं भी शामिल हो रहीं हैं.
पलामू के नक्सल प्रभावित इलाके मनातू, चैनपुर, रामगढ़, छतरपुर समेत कई इलाकों में जनजातीय गौरव दिवस को लेकर महिलाएं सामूहिक रूप से जमा हो रहीं हैं. महिलाओं का नेतृत्व झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की सखी दीदियां कर रहीं हैं.
पलामू में 35.4% शादी बाल विवाह के दायरे में
नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, पलामू में होने वाले शादियों में 35.4 प्रतिशत शादी बाल विवाह के दायरे में है. पलामू के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में बाल विवाह की जानकारी निकलकर सामने आती है. 2026 में पलामू जिला प्रशासन की कार्रवाई में 23 बाल विवाह को रोका गया है और कानूनी कार्रवाई की गई है.
खुद सामने से मदद के लिए आगे आ रही लड़कियां
दरअसल, बाल विवाह रोकने के लिए खुद महिलाएं और लड़कियां सामने आ रहीं हैं. लड़कियां 1098 पर कॉल करके मदद मांग रहीं हैं जबकि गांव के महिलाएं भी गोपनीय रूप से जिला प्रशासन के साथ बाल विवाह की सूचनाओं सजा कर रहीं हैं. पलामू में अभियान चलाकर सभी महिलाओं को बाल विवाह रोकने के लिए एकजुट किया गया है और महिलाओं का चेन भी तैयार किया गया है. पलामू के इलाके में बाल तस्करी को भी रोकना एक बड़ी चुनौती है. पलामू के विभिन्न इलाकों में 2026 में 28 से अधिक बाल मजदूरों को मुक्त करवाया गया है.
बाल विवाह रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और महिलाएं भी एकजुट हो रही है. जनजातीय गौरव दिवस के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है. 2026 में 23 बाल विवाह को रुकवाया गया है. कई मामलों में लड़कियां और महिलाएं खुद मदद मांग रही हैं. महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है और बाल विवाह समेत कई सामाजिक कुरीतियों की जानकारी साझा की जा रही है: नीता चौहान, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी
तैयार की जा रही है चेन
महिलाओं को बाल विवाह बाल तस्करी के साथ-साथ स्वच्छता और पोषण के बारे में भी बताया जा रहा है. स्वयं सहायता समूह की दुनिया ग्रामीण इलाके में और जनजातीय महिलाओं को एक जगह जमा करती है. महिलाओं को इस दौरान स्वच्छता और पोषण के महत्वों के बारे में बताया जा रहा है. सुदूरवर्ती इलाके के महिलाओं को साफ सफाई के बारे में बताया जा रहा है. महिलाओं को यह भी बताया जा रहा है कि आपदा के दौरान प्रशासन एवं पुलिस से किस तरह मदद लेनी है. स्वरोजगार के लिए वह किस तरह झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ सकतीं हैं.
जनजातीय गौरव दिवस को लेकर महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है. बाल विवाह, बाल तस्करी के बारे में जानकारी दी गई है जबकि स्वच्छता और पोषण के महत्व के बारे में भी बताया गया है. महिलाएं एकजुट हो रही है और खुद अभियान से जुड़ रही है: कुमारी नम्रता, बीपीएम, JSLPS
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