ETV Bharat / state

SPECIAL: बाल विवाह रोकने के लिए पलामू की महिलाएं हो रहीं एकजुट! बाल तस्करी के खिलाफ उठा रहीं आवाज

पलामू: झारखंड के पलामू जिले के क्षेत्र में बाल विवाह को रोकने के लिए महिलाएं एकजुट हो रहीं हैं. महिला बाल तस्करी के खिलाफ भी आवाज उठा रहीं हैं. जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर राज्य सरकार कई तरह का कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है. इसी कड़ी में पलामू में बाल विवाह रोकने, बाल तस्करी रोकने, लैंगिक भेदभाव खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

इस जागरूकता अभियान से ग्रामीण इलाके की महिलाएं एकजुट हो रहीं हैं और सामूहिक रूप से शपथ ले रहीं हैं. इस अभियान में परिवार एवं समाज कल्याण विभाग, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी समेत कई सरकारी विभाग शामिल है. बाल विवाह और बाल तस्करी के खिलाफ कार्रवाई में कई संस्थाएं भी शामिल हो रहीं हैं.

बाल विवाह के खिलाफ महिलाएं एकजुट (ETV BHARAT)

पलामू के नक्सल प्रभावित इलाके मनातू, चैनपुर, रामगढ़, छतरपुर समेत कई इलाकों में जनजातीय गौरव दिवस को लेकर महिलाएं सामूहिक रूप से जमा हो रहीं हैं. महिलाओं का नेतृत्व झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की सखी दीदियां कर रहीं हैं.

पलामू में 35.4% शादी बाल विवाह के दायरे में

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक, पलामू में होने वाले शादियों में 35.4 प्रतिशत शादी बाल विवाह के दायरे में है. पलामू के ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में बाल विवाह की जानकारी निकलकर सामने आती है. 2026 में पलामू जिला प्रशासन की कार्रवाई में 23 बाल विवाह को रोका गया है और कानूनी कार्रवाई की गई है.

जागरूकता अभियान के समर्थन में महिलाएं (ETV BHARAT)

खुद सामने से मदद के लिए आगे आ रही लड़कियां

दरअसल, बाल विवाह रोकने के लिए खुद महिलाएं और लड़कियां सामने आ रहीं हैं. लड़कियां 1098 पर कॉल करके मदद मांग रहीं हैं जबकि गांव के महिलाएं भी गोपनीय रूप से जिला प्रशासन के साथ बाल विवाह की सूचनाओं सजा कर रहीं हैं. पलामू में अभियान चलाकर सभी महिलाओं को बाल विवाह रोकने के लिए एकजुट किया गया है और महिलाओं का चेन भी तैयार किया गया है. पलामू के इलाके में बाल तस्करी को भी रोकना एक बड़ी चुनौती है. पलामू के विभिन्न इलाकों में 2026 में 28 से अधिक बाल मजदूरों को मुक्त करवाया गया है.