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देवघर में नशा मुक्ति जागरुकता अभियान, नुक्कड़-नाटक के माध्यम से दी जा रही नशे के दुष्परिणामों की जानकारी

पुलिस और शिक्षा विभाग देवघर में नशे के खिलाफ जागरुकता अभियान चला रहा है.

De addiction campaign in Deoghar
देवघर पुलिस का नशा मुक्ति जागरुकता अभियान. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 27, 2026 at 8:03 PM IST

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देवघर:झारखंड सरकार द्वारा राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है. इस कड़ी में देवघर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग भी पूरी सक्रियता के साथ लोगों के बीच जागरुकता अभियान चला रहा है.

गांव-गांव जाकर पुलिसकर्मी, शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के कर्मचारी नुक्कड़-नाटक, पोस्टर और जनसंवाद के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दे रहे हैं. साथ ही नशे की लत से जूझ रहे लोगों का इलाज कराकर मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.

जागरुकता अभियान में शामिल कर्मी, पुलिस पदाधिकारी और डीईओ का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

अभियान में शिक्षा विभाग की भूमिका अहम

इस अभियान में शिक्षा विभाग की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है. विभाग ने विशेष रूप से 10वीं से 12वीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को चिन्हित किया है, क्योंकि यही वह उम्र है जब बच्चे आसानी से गलत संगत और बहकावे में आकर नशे की गिरफ्त में आ सकते हैं.

डीईओ ने सभी स्कूलों के शिक्षकों को दिए निर्देश

जिला शिक्षा पदाधिकारी बिनोद कुमार ने बताया कि पूरे झारखंड की तरह देवघर में भी नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ विशेष जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है. सभी स्कूलों के शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे विद्यालयों में चौपाल आयोजित कर नाटक, चित्र और वास्तविक उदाहरणों के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराएं, ताकि बच्चों में जागरूकता पैदा हो सके.

पुलिस विभाग भी लगातार चला रहा अभियान

इधर, जिले में बढ़ते नशे के कारोबार पर लगाम कसने के लिए पुलिस भी लगातार अभियान चला रही है. देवघर के जसीडीह, मोहनपुर, सारठ, मधुपुर और सारवां सहित कई थाना क्षेत्रों में अभियान चलाकर अब तक 100 से अधिक तस्करों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

पुलिस संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रख रही है और ब्राउन शुगर, चरस, अफीम जैसे मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है. शैक्षणिक संस्थानों के आसपास स्थित दुकानों पर भी प्रशासन की विशेष नजर है. यदि कोई दुकानदार विद्यार्थियों को सिगरेट, गुटखा या अन्य नशीले पदार्थ बेचता हुआ पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

शिक्षा विभाग की अभिभावकों से अपील

शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखें. बच्चे किन लोगों के संपर्क में हैं, कहां आते-जाते हैं और उनकी संगति कैसी है इस पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, ताकि उन्हें नशे की लत से बचाया जा सके.

देवघर पुलिस और शिक्षा विभाग का जागरूकता अभियान यह संकेत देते हैं कि प्रशासन नशामुक्त समाज के लक्ष्य को लेकर गंभीर है. हालांकि इस अभियान की वास्तविक सफलता तभी संभव है, जब प्रशासन के साथ समाज और अभिभावक भी समान रूप से अपनी जिम्मेदारी निभाए.

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