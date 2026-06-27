ETV Bharat / state

देवघर में नशा मुक्ति जागरुकता अभियान, नुक्कड़-नाटक के माध्यम से दी जा रही नशे के दुष्परिणामों की जानकारी

देवघर पुलिस का नशा मुक्ति जागरुकता अभियान. ( फोटो-ईटीवी भारत )