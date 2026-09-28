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रक्षा शक्ति विवि में शुरू हुआ ‘प्रहरी क्लब’, विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ करेगा जागरूक

झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय प्रहरी क्लब की शुरुआत ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में सोमवार को मादक पदार्थों के खिलाफ जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से ‘प्रहरी क्लब’ का औपचारिक शुभारंभ किया गया. विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. हेमेंद्र कुमार भगत ने क्लब का उद्घाटन किया. इस अवसर पर क्लब के सदस्यों ने नशामुक्ति और मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरुकता फैलाने की शपथ ली.