रक्षा शक्ति विवि में शुरू हुआ ‘प्रहरी क्लब’, विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ करेगा जागरूक
रांची के झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में मादक पदार्थों के खिलाफ जागरुकता अभियान की शुरुआत की गयी. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : September 28, 2026 at 6:48 PM IST
रांचीः झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में सोमवार को मादक पदार्थों के खिलाफ जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्य से ‘प्रहरी क्लब’ का औपचारिक शुभारंभ किया गया. विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. हेमेंद्र कुमार भगत ने क्लब का उद्घाटन किया. इस अवसर पर क्लब के सदस्यों ने नशामुक्ति और मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरुकता फैलाने की शपथ ली.
कुलसचिव डॉ. हेमेंद्र कुमार भगत ने कहा कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराना समय की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि विद्यार्थी समाज में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं. ‘प्रहरी क्लब’ के माध्यम से विद्यार्थियों को नशे के खिलाफ जागरूक करने के साथ उन्हें स्वस्थ और नशामुक्त जीवन के लिए प्रेरित किया जाएगा.
समारोह में डॉ. रुचि गौतम को क्लब की नोडल अधिकारी बनाया गया. यशवंत नारायण और ओइनम घनश्याम खुमानचा को क्लब का सदस्य नामित किया गया है. वहीं ईशान कृष्णन को क्लब का अध्यक्ष और प्रीति निगम को उपाध्यक्ष बनाया गया. वर्तमान में क्लब में विश्वविद्यालय के 13 विद्यार्थी सदस्य शामिल हैं.
विश्वविद्यालय के अनुसार, ‘प्रहरी क्लब’ का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं में मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों को लेकर जागरुकता बढ़ाना है. इसके अलावा नशे की रोकथाम के लिए विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना और नशामुक्त एवं स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देना क्लब के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है.
प्रहरी क्लब से जुड़े विद्यार्थी विश्वविद्यालय परिसर में जागरूकता गतिविधियों के साथ-साथ नशे के दुष्प्रभावों को लेकर विद्यार्थियों और युवाओं के बीच संवाद स्थापित करेंगे. इसके जरिए नशे की रोकथाम और इससे होने वाले सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा.
इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मी उपस्थित रहे. विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से क्लब को विद्यार्थियों के बीच जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय मंच के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया.
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