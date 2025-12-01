ETV Bharat / state

जंक फूड के खिलाफ जागरूकता अभियान : बाड़मेर के स्कूलों में बच्चों को बताया जाएगा हेल्दी फूड का महत्व

स्वास्थ्य अधिकारी डॉ विष्णु राम बिश्नोई ( फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर )

बाड़मेर : जंक फूड की बढ़ती लत से बच्चों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए बाड़मेर जिले में एक अनूठा और व्यापक जागरूकता अभियान शुरू होने जा रहा है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विष्णु राम बिश्नोई ने बताया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त जयपुर टी शुभ मंगला के निर्देशन में यह अभियान गुड टच बैड टच की तर्ज पर चलाया जाएगा. जिसमें बच्चों को स्कूलों में ही जंक फूड के खतरों और हेल्दी फूड के फायदों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी. अभियान की शुरुआत इसी दिसंबर माह से ही कई बड़े स्कूलों से की जाएगी और धीरे-धीरे पूरे जिले के स्कूलों तक इसे पहुंचाया जाएगा. सीएमएचओ डॉ. बिश्नोई ने बताया कि फूड सेफ्टी की टीम और पीडियाट्रिशियन मिलकर जिले के स्कूलों में विशेष सेमिनार आयोजित करेंगे. इन सेमिनारों में डेमो के जरिए बच्चों को समझाया जाएगा कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, नूडल्स जैसे जंक फूड उनके शरीर पर क्या असर डालते हैं. जंक फूड के खिलाफ जागरूकता अभियान (वीडियो ईटीवी भारत बाड़मेर)