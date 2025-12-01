जंक फूड के खिलाफ जागरूकता अभियान : बाड़मेर के स्कूलों में बच्चों को बताया जाएगा हेल्दी फूड का महत्व
बच्चों को जंक फूड कब और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ताकि शरीर पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े इस बारे में स्कूलों में बताया जाएगा.
Published : December 1, 2025 at 1:06 PM IST
बाड़मेर : जंक फूड की बढ़ती लत से बच्चों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए बाड़मेर जिले में एक अनूठा और व्यापक जागरूकता अभियान शुरू होने जा रहा है. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विष्णु राम बिश्नोई ने बताया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त जयपुर टी शुभ मंगला के निर्देशन में यह अभियान गुड टच बैड टच की तर्ज पर चलाया जाएगा. जिसमें बच्चों को स्कूलों में ही जंक फूड के खतरों और हेल्दी फूड के फायदों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी. अभियान की शुरुआत इसी दिसंबर माह से ही कई बड़े स्कूलों से की जाएगी और धीरे-धीरे पूरे जिले के स्कूलों तक इसे पहुंचाया जाएगा.
सीएमएचओ डॉ. बिश्नोई ने बताया कि फूड सेफ्टी की टीम और पीडियाट्रिशियन मिलकर जिले के स्कूलों में विशेष सेमिनार आयोजित करेंगे. इन सेमिनारों में डेमो के जरिए बच्चों को समझाया जाएगा कि पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, नूडल्स जैसे जंक फूड उनके शरीर पर क्या असर डालते हैं.
विशेषज्ञ बच्चों को बताएंगे कि नियमित जंक फूड खाने से शरीर में फैट (वसा) की मात्रा तेजी से बढ़ती है. जिससे मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बचपन में ही बढ़ जाता है. इसके अलावा पाचन तंत्र कमजोर होता है. कब्ज, गैस, अपच, पेट दर्द और उल्टी जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं.
वही दूसरी ओर अभियान में हेल्दी खान-पान को बढ़ावा दिया जाएगा. बच्चों को हेल्दी फूड के बारे में बताया जाएगा कि जैसे फल, सब्ज़ियां, दालें, दूध, सूखे मेवे आदि शरीर को पोषण देते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और मानसिक व शारीरिक विकास में सहायक होते हैं. डॉ बिश्नोई ने बताया कि टीम यह भी बताएगी कि जंक फूड कब और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ताकि शरीर पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े. बच्चों को पेट दर्द, गैस, अपच, उल्टी जैसे लक्षणों से बचने के उपाय भी बताए जाएंगे. इस अभियान का उद्देश्य है बच्चों में कम से कम उम्र से ही सही डाइट की समझ विकसित करना और उन्हें स्वस्थ जीवनशैली की ओर प्रेरित करना.