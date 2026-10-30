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रेलवे में नौकरी और कन्फर्म टिकट दिलाने के नाम पर ठगी से रहे सावधान, धनबाद स्टेशन पर यात्रियों को किया जागरूक

रेलवे द्वारा जागरूकता अभियान ( Etv Bharat )

धनबाद: रेलवे में नौकरी दिलाने और कन्फर्म टिकट उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोहों के खिलाफ रेलवे ने जागरूकता अभियान शुरू किया है. इसी कड़ी में धनबाद रेलवे स्टेशन पर पूर्व मध्य रेलवे के सतर्कता विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया गया. नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यात्रियों को ठगी के अलग-अलग तरीकों से अवगत कराया गया. साथ ही रेलवे भर्ती, सीनियर सिटीजन कोटा और कन्फर्म टिकट के नाम पर पैसे ऐंठने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई.

ठगी के तरीके और बचाव के उपायों की जानकारी