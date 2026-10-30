रेलवे में नौकरी और कन्फर्म टिकट दिलाने के नाम पर ठगी से रहे सावधान, धनबाद स्टेशन पर यात्रियों को किया जागरूक
रेलवे में नौकरी और कन्फर्म टिकट के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों के खिलाफ रेलवे ने जागरूकता अभियान शुरू किया. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : October 30, 2026 at 7:24 PM IST
धनबाद: रेलवे में नौकरी दिलाने और कन्फर्म टिकट उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाले गिरोहों के खिलाफ रेलवे ने जागरूकता अभियान शुरू किया है. इसी कड़ी में धनबाद रेलवे स्टेशन पर पूर्व मध्य रेलवे के सतर्कता विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया गया. नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यात्रियों को ठगी के अलग-अलग तरीकों से अवगत कराया गया. साथ ही रेलवे भर्ती, सीनियर सिटीजन कोटा और कन्फर्म टिकट के नाम पर पैसे ऐंठने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई.
ठगी के तरीके और बचाव के उपायों की जानकारी
धनबाद रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक के जरिए कलाकारों ने आम यात्रियों को ठगी के तरीकों और उससे बचाव के उपायों की जानकारी दी. बताया गया है कि कुछ जालसाज रेलवे में नौकरी लगवाने, बिना परेशानी कन्फर्म टिकट दिलाने और सीनियर सिटीजन कोटा का लाभ दिलाने का दावा कर लोगों से मोटी रकम वसूलते हैं. ऐसे लोगों के झांसे में आकर यात्री अपनी मेहनत की कमाई गंवा देते हैं.
किसी शख्स या एजेंट पर ना करें भरोसा
इस अभियान के दौरान सतर्कता जागरूकता टीम के सदस्य अरुण कुमार ने बताया कि पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर मुख्यालय की पहल पर रेलवे के सभी पांचों मंडलों में यह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि रेलवे में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी तरह निर्धारित नियमों के तहत होती है. भर्ती के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) और रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ (RRC) ही अधिकृत संस्थाएं हैं. इनके अलावा किसी शख्स या एजेंट को नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे देना धोखाधड़ी का शिकार बना सकता है.
बड़े स्टेशनों पर जागरूकता अभियान
उन्होंने यात्रियों से अपील की है कि रेलवे टिकट अधिकृत काउंटर या आधिकारिक ऑनलाइन माध्यम से ही बुक करें. सीनियर सिटीजन कोटा अथवा कन्फर्म टिकट दिलाने के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को पैसे न दें. रेलवे की सतर्कता टीम बड़े स्टेशनों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर यात्रियों को जागरूक कर रही है, ताकि वे किसी भी तरह की ठगी से बच सके.
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