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झारखंड के 3365 स्कूलों में प्रहरी क्लब से नशे के खिलाफ जागरुकता: अब निजी संस्थानों में भी होगा गठन

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड के स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने के लिए अभियान को विस्तार दिया जा रहा है. राज्य के 3365 विद्यालयों में प्रहरी क्लब का गठन किया जा चुका है.

इन क्लबों के माध्यम से विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के सेवन और उसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है. अब इस व्यवस्था को निजी और तकनीकी शिक्षण संस्थानों तक भी पहुंचाने की तैयारी है. इसके साथ ही स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने और पाठ्यक्रम में नशे के दुरुपयोग से संबंधित विषय शामिल करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं.