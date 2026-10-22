झारखंड के 3365 स्कूलों में प्रहरी क्लब से नशे के खिलाफ जागरुकता: अब निजी संस्थानों में भी होगा गठन
झारखंड के 3365 स्कूलों में प्रहरी क्लब के द्वारा नशे के खिलाफ जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 22, 2026 at 6:50 PM IST
रांचीः झारखंड के स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों से जागरूक करने के लिए अभियान को विस्तार दिया जा रहा है. राज्य के 3365 विद्यालयों में प्रहरी क्लब का गठन किया जा चुका है.
इन क्लबों के माध्यम से विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के सेवन और उसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है. अब इस व्यवस्था को निजी और तकनीकी शिक्षण संस्थानों तक भी पहुंचाने की तैयारी है. इसके साथ ही स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने और पाठ्यक्रम में नशे के दुरुपयोग से संबंधित विषय शामिल करने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं.
प्रहरी क्लब के जरिए विद्यार्थियों को करेंगे जागरूक
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से मुख्य सचिव को भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार, राज्य के 3365 विद्यालयों में प्रहरी क्लब गठित किए जा चुके हैं. इनका उद्देश्य विद्यार्थियों को नशे के खतरे, उसके दुष्प्रभावों और इससे बचाव के प्रति जागरूक करना है. अब निजी स्कूलों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी प्रहरी क्लब बनाने का निर्देश दिया गया है. इससे सरकारी विद्यालयों के साथ अन्य शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को भी अभियान से जोड़ने में मदद मिलेगी.
कचरा वाहन से स्वास्थ्य केंद्रों तक चलेगा अभियान
नशे के खिलाफ जागरुकता का संदेश स्कूलों से बाहर आम लोगों तक पहुंचाने की भी तैयारी है. इसके लिए कचरा संग्रह करने वाले वाहनों पर बैनर लगाने और ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से संदेश प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है. स्वास्थ्य केंद्रों पर बैनर-पोस्टर लगाने और माइकिंग के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जाएगा. अभियान में सरकारी संस्थानों के साथ निजी और तकनीकी शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया जाएगा.
पाठ्यक्रम में भी शामिल होगा नशे से बचाव का विषय
राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को कक्षा नौवीं से उच्चतर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता से संबंधित विषय शामिल करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों में 15 दिन या एक महीने के अंतराल पर जागरूकता अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है. इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और राज्य औषधि निदेशालय को भी आवश्यक कार्रवाई का जिम्मा दिया गया है.
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