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जागरूक मतदाता : 'जनतंत्र का प्रहरी' राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा

जयपुर: राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आयोजित राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता "जागरूक मतदाता जनतंत्र का प्रहरी" के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है. प्रतियोगिता में प्रदेशभर से कुल 104 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, जिनमें से विशेषज्ञ समिति ने विभिन्न श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के लिए कुल 30 प्रतिभागियों का चयन किया है. आयोग का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना और मतदाताओं को योग्य, ईमानदार तथा निष्ठावान जनप्रतिनिधियों के चयन के प्रति जागरूक करना है.

जागरूक मतदाता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका : राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि लोकतंत्र की मजबूती में जागरूक मतदाता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इसी उद्देश्य से इस निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, ताकि युवाओं, विद्यार्थियों, पेशेवरों, गृहणियों और समाज के विभिन्न वर्गों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके. उन्होंने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.

उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण-पत्र डाक के माध्यम से उनके पते पर भेजे जाएंगे. प्रतियोगिता का आयोजन प्रो. सुधीर सोनी के संयोजन में किया गया, जबकि प्रविष्टियों का मूल्यांकन विषय विशेषज्ञ समिति ने किया. मूल्यांकन समिति में महाविद्यालय शिक्षा विभाग के सह आचार्य डॉ. कैलाश चंद सैनी और आंचल शर्मा शामिल रहे.

पांच वर्गों में हुए पुरस्कार : प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय, महाविद्यालय, प्रोफेशनल्स, होम मेकर और अन्य वर्गों में किया गया. प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के विजेताओं का चयन किया गया. राज्य निर्वाचन आयोग का मानना है कि इस तरह की प्रतियोगिताएं लोकतांत्रिक मूल्यों को समाज में मजबूत करने के साथ-साथ नागरिकों, विशेषकर युवाओं में मतदान के अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. आयोग ने भविष्य में भी मतदाता जागरूकता से जुड़े ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई है.

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