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जागरूक मतदाता : 'जनतंत्र का प्रहरी' राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा

राज्य निर्वाचन आयोग ने 104 प्रविष्टियों में से 30 प्रतिभागियों का किया चयन. लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की पहल.

State Election Commission
राज्य निर्वाचन आयोग (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 28, 2026 at 6:49 PM IST

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जयपुर: राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आयोजित राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता "जागरूक मतदाता जनतंत्र का प्रहरी" के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है. प्रतियोगिता में प्रदेशभर से कुल 104 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, जिनमें से विशेषज्ञ समिति ने विभिन्न श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के लिए कुल 30 प्रतिभागियों का चयन किया है. आयोग का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना और मतदाताओं को योग्य, ईमानदार तथा निष्ठावान जनप्रतिनिधियों के चयन के प्रति जागरूक करना है.

जागरूक मतदाता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका : राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया कि लोकतंत्र की मजबूती में जागरूक मतदाता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है. इसी उद्देश्य से इस निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, ताकि युवाओं, विद्यार्थियों, पेशेवरों, गृहणियों और समाज के विभिन्न वर्गों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके. उन्होंने सभी विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.

उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण-पत्र डाक के माध्यम से उनके पते पर भेजे जाएंगे. प्रतियोगिता का आयोजन प्रो. सुधीर सोनी के संयोजन में किया गया, जबकि प्रविष्टियों का मूल्यांकन विषय विशेषज्ञ समिति ने किया. मूल्यांकन समिति में महाविद्यालय शिक्षा विभाग के सह आचार्य डॉ. कैलाश चंद सैनी और आंचल शर्मा शामिल रहे.

पांच वर्गों में हुए पुरस्कार : प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय, महाविद्यालय, प्रोफेशनल्स, होम मेकर और अन्य वर्गों में किया गया. प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान के विजेताओं का चयन किया गया. राज्य निर्वाचन आयोग का मानना है कि इस तरह की प्रतियोगिताएं लोकतांत्रिक मूल्यों को समाज में मजबूत करने के साथ-साथ नागरिकों, विशेषकर युवाओं में मतदान के अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. आयोग ने भविष्य में भी मतदाता जागरूकता से जुड़े ऐसे रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई है.

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विद्यालय वर्ग के विजेता : विद्यालय वर्ग में जयदीप राज डामोर (बांसवाड़ा) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया. द्वितीय स्थान पर तरुण शरण (बाड़मेर) और हेमा कुमारी (अलवर) रहीं. तृतीय स्थान पर प्रिंस चौधरी (हनुमानगढ़), देव गुप्ता (अजमेर) और हेमा शर्मा (सीकर) को चुना गया.

महाविद्यालय वर्ग के विजेता : महाविद्यालय वर्ग में पुष्पेन्द्र सिंह (दौसा) ने प्रथम स्थान हासिल किया. द्वितीय स्थान पर संजू पुनियां (सीकर) और पेमी (बालोतरा) रहीं. तृतीय स्थान पर पूजा नरूका (सीकर), सचिन गुर्जर (उदयपुर) और यशवंत पलिया (राजसमंद) का चयन हुआ.

प्रोफेशनल्स वर्ग के विजेता : प्रोफेशनल्स वर्ग में सांवत राम बैरवा (अजमेर) प्रथम रहे. विजेन्द्र कुमार वर्मा (जयपुर) और सुनील कुमार वया (उदयपुर) को द्वितीय स्थान मिला. आशा वर्मा (सीकर), नरेन्द्र जोशी (बांसवाड़ा) और सुनीता (बालोतरा) तृतीय स्थान पर रहीं.

होम मेकर वर्ग के विजेता : होम मेकर वर्ग में डॉ. प्रियंका बाबेल (उदयपुर) ने प्रथम स्थान प्राप्त किया. द्वितीय स्थान पर श्रीमती कमला जोशी (उदयपुर) और डॉ. रेखा कुमारी मीणा (करौली) रहीं. तृतीय स्थान पर सरोज ढाका (चूरू), जगुना सिंह सिसोदिया (बांसवाड़ा) और गगन पंवार (ब्यावर) को स्थान मिला.

अन्य वर्ग के विजेता : अन्य वर्ग में गजेन्द्रपाल लोदा (अजमेर) प्रथम रहे. लोकेश कुमार (हनुमानगढ़) और कपिल शर्मा (टोंक) ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया. तृतीय स्थान पर अरुणा पंवार (बालोतरा), नरसिंगा राम सूदरा (बाड़मेर) और देवेन्द्र सिंह शेखावत (जयपुर) का चयन किया गया.

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