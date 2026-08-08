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आरक्षण लॉटरी से बदलेंगे सियासी समीकरण...शहरी सरकार में महिलाओं को 33 और गांवों के शासन में 50 फीसदी हिस्सेदारी

निकाय-पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज. अलग-अलग वर्गों के लिए सीटें होंगी तय. निगम पार्षद 3.50 लाख और परिषद प्रत्याशी 2.50 लाख तक कर सकेंगे खर्च.

Seats for women will be determined in the local body elections.
निकाय चुनाव में महिलाओं की सीटें होंगी तय (ETV Bharat Jaipur (File Photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2026 at 7:01 PM IST

5 Min Read
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जयपुर: राजस्थान में निकाय और पंचायतीराज चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज होने लगी हैं. चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों की नजर अब आरक्षण की लॉटरी पर टिक गई है. चुनाव से पहले अलग-अलग वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा. इसके बाद लॉटरी से वार्ड एवं सीटों की स्थिति स्पष्ट होगी. शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण रहेगा, जबकि पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इसके साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण के आधार पर भी सीटों का वर्गीकरण किया जाएगा. आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही कई मौजूदा दावेदारों की उम्मीदों पर असर पड़ेगा. वहीं नए चेहरों के लिए चुनावी मैदान में उतरने के रास्ते खुलेंगे.

लॉटरी तय करेगी किस वार्ड में किसे मौका: सियासी जानकारों का कहना है, आरक्षण लॉटरी सिर्फ सीटों का वर्गीकरण नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की सियासी समीकरण तय करने वाला बड़ा पड़ाव साबित होगी. किस वार्ड में महिला प्रत्याशी मैदान में उतरेंगी, कौन-सा वार्ड एससी, एसटी या ओबीसी के लिए आरक्षित होगा और कौनसी सीट सामान्य रहेगी, यह लॉटरी के बाद ही स्पष्ट होगा. राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है, कई संभावित प्रत्याशी लंबे समय से अपने वार्ड में चुनावी तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में यदि उनका वार्ड आरक्षित हो जाता है तो उन्हें दूसरे वार्ड की तलाश करनी पड़ सकती है. वहीं आरक्षित सीटों पर नए दावेदारों को मौका मिलने की संभावना बढ़ जाएगी.

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पंचायतों में आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी: पंचायतीराज चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर तक महिलाओं की भागीदारी आधी रहेगी. एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए उसी अनुपात में आरक्षण लागू होगा. इस व्यवस्था से पंचायत चुनावों में महिला दावेदारों की संख्या बढ़ने की संभावना है. आरक्षण की लॉटरी के बाद गांवों में चुनावी गतिविधियां और तेज होने के साथ संभावित महिला प्रत्याशियों की सक्रियता भी देखने को मिल सकती है.

निकायों में फिलहाल 33% महिला आरक्षण : शहरी निकायों में राजस्थान में फिलहाल 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी. कई राज्यों में निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. राजस्थान में निकाय चुनाव के लिए मौजूदा व्यवस्था के अनुसार 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा.

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नगर निगम चुनाव लड़ना होगा और महंगा: इधर निकाय चुनाव में प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा भी बढ़ाई गई है. नगर निगम में पार्षद प्रत्याशी अब 3.50 लाख रुपए तक खर्च कर सकेगा. नगर परिषद पार्षद के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 2.50 लाख रुपए तय की गई. खर्च सीमा बढ़ने से प्रत्याशियों को प्रचार अभियान संचालित करने के लिए पहले की तुलना में अधिक वित्तीय गुंजाइश मिलेगी, लेकिन आयोग की निगरानी भी बनी रहेगी.

15 दिन में देना होगा हिसाब: चुनावी खर्च को लेकर प्रत्याशियों को पूरी पारदर्शिता बरतनी होगी. आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक, परिणाम घोषित होने के बाद 15 दिन के भीतर चुनावी खर्च का पूरा ब्यौरा देना होगा.प्रत्याशी को प्रचार सामग्री, वाहन, सभा और अन्य चुनावी गतिविधियों पर हुए खर्च का हिसाब तय प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत करना होगा. खर्च की तय सीमा से अधिक जाने या खर्च का विवरण नहीं देने पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान रहेगा.

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आरक्षण लॉटरी खुलते ही शुरू होगी असली दौड़: राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है कि आरक्षण लॉटरी खिलने के बाद ही राजनीतिक दलों के लिए भी टिकट वितरण की कवायद तेज होगी. सामान्य सीटों पर पुराने दावेदारों के साथ नए चेहरे उतरेंगे, जबकि महिला और आरक्षित सीटों पर राजनीतिक दलों को नए सामाजिक समीकरण साधने होंगे. यही वजह है कि आरक्षण की लॉटरी को निकाय और पंचायत चुनावों की पहली बड़ी सियासी परीक्षा माना जा रहा है. लॉटरी के परिणाम सामने आते ही यह तय होना शुरू हो जाएगा कि किस वार्ड में कौन दावेदार मजबूत है और किसे अपना चुनावी क्षेत्र बदलना पड़ेगा.

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