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आरक्षण लॉटरी से बदलेंगे सियासी समीकरण...शहरी सरकार में महिलाओं को 33 और गांवों के शासन में 50 फीसदी हिस्सेदारी

जयपुर: राजस्थान में निकाय और पंचायतीराज चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज होने लगी हैं. चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों की नजर अब आरक्षण की लॉटरी पर टिक गई है. चुनाव से पहले अलग-अलग वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा. इसके बाद लॉटरी से वार्ड एवं सीटों की स्थिति स्पष्ट होगी. शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण रहेगा, जबकि पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इसके साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण के आधार पर भी सीटों का वर्गीकरण किया जाएगा. आरक्षण की तस्वीर साफ होते ही कई मौजूदा दावेदारों की उम्मीदों पर असर पड़ेगा. वहीं नए चेहरों के लिए चुनावी मैदान में उतरने के रास्ते खुलेंगे.

लॉटरी तय करेगी किस वार्ड में किसे मौका: सियासी जानकारों का कहना है, आरक्षण लॉटरी सिर्फ सीटों का वर्गीकरण नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की सियासी समीकरण तय करने वाला बड़ा पड़ाव साबित होगी. किस वार्ड में महिला प्रत्याशी मैदान में उतरेंगी, कौन-सा वार्ड एससी, एसटी या ओबीसी के लिए आरक्षित होगा और कौनसी सीट सामान्य रहेगी, यह लॉटरी के बाद ही स्पष्ट होगा. राजनीतिक विश्लेषक योगेश शर्मा का कहना है, कई संभावित प्रत्याशी लंबे समय से अपने वार्ड में चुनावी तैयारी कर रहे हैं. ऐसे में यदि उनका वार्ड आरक्षित हो जाता है तो उन्हें दूसरे वार्ड की तलाश करनी पड़ सकती है. वहीं आरक्षित सीटों पर नए दावेदारों को मौका मिलने की संभावना बढ़ जाएगी.

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पंचायतों में आधी आबादी को आधी हिस्सेदारी: पंचायतीराज चुनाव में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर तक महिलाओं की भागीदारी आधी रहेगी. एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में भी महिलाओं के लिए उसी अनुपात में आरक्षण लागू होगा. इस व्यवस्था से पंचायत चुनावों में महिला दावेदारों की संख्या बढ़ने की संभावना है. आरक्षण की लॉटरी के बाद गांवों में चुनावी गतिविधियां और तेज होने के साथ संभावित महिला प्रत्याशियों की सक्रियता भी देखने को मिल सकती है.

निकायों में फिलहाल 33% महिला आरक्षण : शहरी निकायों में राजस्थान में फिलहाल 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी. कई राज्यों में निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है. राजस्थान में निकाय चुनाव के लिए मौजूदा व्यवस्था के अनुसार 33 प्रतिशत महिला आरक्षण के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा.

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