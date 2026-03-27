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नहीं सुलझी 23 साल की डॉ तन्वी की मौत की गुत्थी, पिता से रात में 1 घंटे तक की थी बात, फिर भेजा आखिरी मैसेज

देहरादून: 24 मार्च को जब पूरा देश नवरात्रि पर षष्ठी के दिन मां कात्यायनी की पूजा उपासना कर रहा था, उसी दिन देहरादून में एक डॉक्टर बिटिया की दर्दनाक मौत हुई थी. हरियाणा के अंबाला सिटी की डॉ तन्वी देहरादून के एक नामी मेडिकल कॉलेज से नेत्र रोग चिकित्सा में एमएस कर रही थीं. डॉ तन्वी ने आत्महत्या की या फिर उनकी मौत की कोई और वजह थी, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है.

देहरादून में डॉक्टर तन्वी की मौत का मामला: डॉक्टर तन्वी की मौत को तीन दिन बीत चुके हैं. उनके पिता ने उनकी विभागाध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा कराया है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डॉ तन्वी की कॉल डिटेल और मेडिकल कॉलेज के उनसे जुड़े तथ्यों की जांच शामिल है. लेकिन तीन दिन बाद भी कोई संतोषजनक खुलासा नहीं हुआ कि देश की एक होनहार डॉक्टर की मौत की असली वजह क्या थी.

नेत्र रोग चिकित्सा में मास्टर ऑफ सर्जरी कर रही थीं डॉ तन्वी: अभी तक जो खुलासा हुआ है, उसके अनुसार डॉक्टर तन्वी हरियाणा के अंबाला सिटी स्थित मॉडल टाउन की रहने वाली थीं. 23 साल की डॉ तन्वी एमबीबीएस के बाद देहरादून के पटेलनगर में स्थित एक बड़े मेडिकल कॉलेज से नेत्र रोग चिकित्सा में मास्टर ऑफ सर्जरी कर रही थीं.

मौत से पहले एक घंटे पिता से फोन पर बात कर परेशानी बताई थी: 24 मार्च की रात उन्होंने अपने पिता जो उस समय अंबाला में थे, से करीब एक घंटे फोन पर बात की थी. पिता के अनुसार डॉ तन्वी बातचीत में परेशान लग रही थीं. उन्होंने पापा को परेशानी बताई थी. डॉ तन्वी के पिता ने बताया कि उनकी बेटी देहरादून में देहराखास में अपनी मां के साथ रहती थी.

डॉ तन्वी के तनाव के लिए विभागाध्यक्ष पर लगाया गया है आरोप: अपने नंबरों का लेकर डॉ तन्वी कुछ परेशान थीं. उनके का पिता का कहना था तन्वी ने उनको बताया कि पहले उनकी लॉग बुक में अच्छे अंक आए थे. जब से विभागाध्यक्ष बदली उन्हें कम अंक मिलने लगे. आरोप तो यहां तक है कि विभागाध्यक्ष ने कम अंक देकर फेल करने की धमकी दी थी. डॉक्टर तन्वी के पिता का आरोप है कि इसी कारण उनकी बेटी पिछले चार महीनों से गहरे तनाव में जी रही थी.