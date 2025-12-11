ETV Bharat / state

कानपुर में करोड़ों के तैयार प्रोजेक्ट उद्घाटन के लिए कर रहे सीएम योगी का इंतजार, अनदेखी का आरोप

यूपी की पहली फ्लैटेड फैक्ट्री खा रही धूल: शहर के दादा नगर औद्योगिक क्षेत्र में सूबे के पहले फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल को उप्र लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अफसरों ने छह सितंबर 2024 को बनाकर तैयार कर लिया. कुल 45 करोड़ रुपये खर्च हुए. इस चार मंजिला भवन में कुल 162 फ्लैट हैं. जिन पर औद्योगिक इकाई का प्लग एंड प्ले मॉडल पर संचालन होगा. हालांकि, सीएम का इंतजार करते हुए अब इस भवन का काफी हिस्सा धूल की चादर में सिमट चुका है.

96 करोड़ रुपये से बनाया गया कंवेशन सेंटर: शहर के चुन्नीगंज स्थित कंवेंशन सेंटर को करीब 96 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया. उद्यमियों व अन्य विशिष्टजनों की मांग पर कानपुर को ये बड़ा तोहफा सरकार ने दिया था. कई महीने पहले ये सेंटर बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था. कमल की आकृति वाले इस सेंटर में कई सुविधाएं हैं, लेकिन अभी इसे शुरू करने के लिए प्रशासनिक अफसर सीएम की राह ताक रहे हैं.

इनके उद्घाटन के लिए सीएम योगी का इंतजार किया जा रहा है. कानपुर मंडल कमिश्नर के विजेंद्र पांडियन ने कहा कि सीएम दफ्तर को सूचना दी गयी है. विजिट शेड्यूल होते ही उद्घाटन होगा.

कानपुर: शहर में करोड़ों रुपयो के कुछ प्रोजेक्ट कई महीनों पहले बनकर तैयार हो चुके हैं. इनका उद्घाटन सीएम योगी को करना है. सीएम के दौरे के इंतजार में यहां धूल की परत मोटी होती जा रही है. शहर के चुन्नीगंज में कंवेंशन सेंटर, दादा नगर में फ्लैटेड फैक्ट्री और दक्षिण में 100 बेड का अस्पताल कई महीने से बनकर इंतजार हैं.

100 बेड के अस्पताल को उद्घाटन इंतजार: शहर के दक्षिण में रहने वाली 25 लाख की आबादी को योगी सरकार से कुछ समय पहले 100 बेड के अस्पताल (दक्षिण क्षेत्र में) का तोहफा मिला था. लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी. 2021 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और मार्च 2025 में ये बनकर तैयार हो गया. मगर यहां भी भाग्य ने धोखा दिया और तमाम प्रशासनिक कारणों से अभी तक अस्पताल का संचालन शुरू नहीं हो सका है. अस्पताल के बेड और उपकरणों में अब धूल की मोटी परतें जमा हैं.

अफसरों पर अनदेखी का आरोप: ये तीन मामले तो महज बानगी भर हैं. शहर से जुड़े कई ऐसे छोटे प्रोजेक्ट हैं, जो केवल शुरू होने के लिए प्रशासनिक अफसरों की ओर मुंह ताके खड़े हैं. कब अफसर किसी रिमोट का बटन दबाएंगे, किसी कैंची से फीता काटा जाएगा. लेकिन, इस बात का सटीक जवाब देने वाला कोई नहीं है.

लोगों का कहना है, अगर किसी राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन की रूपरेखा तैयार करनी होती है, तो अफसरों की ओर से किसी तरह की देरी नहीं होती. मगर, आमजन के लिए सुविधाएं मुहैया कराने वाले करोड़ों रुपये के प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे या नहीं, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है.

कंवेंशन सेंटर में लग सकेंगी प्रदर्शनी, होंगे सेमिनार: नगर निगम के आला अफसरों ने चुन्नीगंज स्थित कंवेंशन सेंटर में 16 हजार वर्ग फीट और 12 हजार वर्ग फीट के प्रदर्शनी हाल हैं. इनमें दिल्ली व अन्य बड़े शहरों की तर्ज पर प्रदर्शनी आदि लगाई जा सकती हैं. इसी तरह यहां 300 लोगों की मीटिंग क्षमता वाला सभागार भी है, जिसमें कांफ्रेंस या सेमिनार जैसे कार्यक्रम हो सकते हैं.

इसी तरह दक्षिण के 100 बेड अस्पताल में मरीजों के लिए सर्जरी व ट्रामा की 24 घंटे सुविधा उपलब्ध रहेगी. इसी तरह यहां नेत्र रोग, अस्थि रोग, दंत रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग समेत अन्य विभागों के डॉक्टर बैठ सकेंगे. जबकि दादा नगर स्थित फ्लैटेड फैक्ट्री में उद्यमियों को केवल रॉ मैटीरियल लेकर पहुंचना होगा और वह यहां पर अपने उत्पाद तैयार कर सकेंगे.

