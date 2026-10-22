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पलामू में दर्दनाक हादसा: मालगाड़ी की चपेट में आने से विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी की मौत

कॉन्सेप्ट इमेज ( Etv Bharat )

पलामू: जिले के हुसैनाबाद में मालगाड़ी की चपेट में आने से पूर्व विधायक प्रत्याशी अवधैश सिंह की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा बुधवार देर शाम हुई, जब वह मोटरसाइकिल से रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे. इसी दौरान वह तेज रफ्तार से गुजर रही मालगाड़ी की चपेट में आ गए. जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार, बुधवार शाम करीब 7:00 बजे सेवानिवृत्त शिक्षक और हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से पूर्व निर्दलीय उम्मीदवार अवधेश सिंह अपनी मोटरसाइकिल से जपला बाजार से घर लौट रहे थे. इसी बीच महुआरी देहरी गांव के पास रेलवे ट्रैक पार करते समय, उनकी मोटरसाइकिल ट्रैक पर फंस गई और बंद हो गई. जैसे ही वे गाड़ी को निकालने की कोशिश कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रही एक मालगाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी.