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अवधेश नारायण सिंह ने बिहार विधान परिषद के सभापति पद से दिया इस्तीफा

अवधेश नारायण सिंह ने बिहार विधान परिषद के सभापति पद से इस्तीफा दे दिया है. पढ़ें वजह..

Awadhesh Narain Singh
अवधेश नारायण सिंह का इस्तीफा (ET Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 28, 2026 at 3:56 PM IST

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पटना: बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होने वाला है. अवधेश नारायण सिंह ने सोमवार को अचानक बिहार विधान परिषद के सभापति पद से इस्तीफा दे दिया हैं. उन्होंने उप-सभापति रामवचन राय को अपनी त्यागपत्र सौंप दिया है. वह भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं. माना जा रहा है कि उनकी जगह जेडीयू के किसी विधान पार्षद को ये जिम्मेदारी मिल सकती है.

क्यों दिया इस्तीफा?
एनडीए गठबंधन में फॉर्मूले के तहत अब विधान परिषद के सभापति की कुर्सी जेडीयू के पास जाने की चर्चा है. जेडीयू सूत्रों की मानें तो नीतीश कुमार ने अपने एमएलसी रामवचन राय को सभापति बनाने का फैसला कर लिया है.

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सम्राट चौधरी के साथ अवधेश नारायण सिंह और रामवचन राय (ET Bharat)

असल में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में आपसी समझौता है कि किसी एक सदन का अध्यक्ष एक दल के पास रहेगा तो दूसरे दल के पास दूसरे सदन के सभापति का पद होगा. विधानसभा अध्यक्ष फिलहाल बीजेपी के पास है. ऐसे में विधान परिषद के सभापति पद पर जेडीयू का दावा बनता है. ऐसे में काफी समय से बदलाव की चर्चा थी. आखिरकार अब उस दिशा में कदम उठाया जा रहा है.

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बिहार विधान परिषद के (ET Bharat)

अवधेश नारायण सिंह का कार्यकाल
बीजेपी विधान पार्षद अवधेश नारायण सिंह कई बार विधान परिषद के सभापति की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. वह सबसे पहले 8 अगस्त 2012 में सभापति बने थे और 8 मई 2017 तक इस पद पर रहे. 16 जून 2020 से 25 अगस्त 2022 तक कार्यकारी सभापति रहे थे. उसके बाद एक बार फिर 20 जून 2024 से 22 जुलाई 2024 तक कार्यकारी सभापति रहे. वहीं आखिरी कार्यकाल 23 जुलाई 2024 से 28 सितंबर 2026 रहा है.

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रामवचन राय का नाम तय
माना जा रहा है कि उप-सभापति रामवचन राय बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति बन सकते हैं. 83 वर्षीय रामवचन राय को जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार का भरोसेमंद माना जाता है. वह 2004 में पहली बार आरजेडी से एमएलसी बने थे. उसके बाद 2011 में जेडीयू से विधान परिषद भेजे गए. उनका मौजूदा कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक है.

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नीतीश कुमार के साथ रामवचन राय (ET Bharat)

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