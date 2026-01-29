ETV Bharat / state

अंडर-23 कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी के लिए भरतपुर के अव्यांश सिंह का राजस्थान टीम में चयन

उनका चयन राजस्थान की 15 सदस्यीय क्रिकेट टीम में किया गया है.

AVYANSH SINGH FROM BHARATPUR, AVYANSH SELECTED FOR RAJASTHAN TEAM
क्रिकेटर अव्यांश सिंह. (Courtesy District Cricket Association)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 10:11 AM IST

भरतपुरः जिले के होनहार क्रिकेटर और राइट हैंड ओपनर बल्लेबाज अव्यांश सिंह ने राज्य स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. बीसीसीआई द्वारा आयोजित की जा रही प्रतिष्ठित अंडर-23 कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी के लिए उनका चयन राजस्थान की 15 सदस्यीय क्रिकेट टीम में किया गया है. हाल के दिनों में राज्यस्तरीय अंडर-23 और सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिताओं में किए गए उनके निरंतर और शानदार प्रदर्शन के आधार पर चयनकर्ताओं ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है.

जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुधन तिवारी ने बताया कि अव्यांश सिंह का चयन प्रारंभिक रूप से दो मैचों के लिए किया गया है. राजस्थान टीम का पहला मुकाबला 30 जनवरी से 2 फरवरी तक उड़ीसा के खिलाफ जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा.

अव्यांश ने किया बेहतर प्रदर्शनः तिवारी ने बताया कि हाल ही में राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अंडर-23 एवं सीनियर क्रिकेट प्रतियोगिताओं में अव्यांश सिंह ने निरंतर बेहतरीन प्रदर्शन किया था. उनकी मजबूत तकनीक, संयमित बल्लेबाजी और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता को देखते हुए चयनकर्ताओं ने उन्हें अंडर-23 कर्नल सी.के. नायडू ट्रॉफी के लिए राजस्थान टीम में स्थान दिया है.

अव्यांश सिंह के चयन की खुशी में जिला क्रिकेट संघ भरतपुर कार्यालय में मिठाई बांटी गई. संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने एक-दूसरे को माला पहनाकर हर्ष व्यक्त किया तथा अव्यांश के उज्ज्वल भविष्य की कामना की. इस अवसर पर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष विष्णु प्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष राजकुमार जैन, अजय कुमार शर्मा, संयुक्त सचिव अरुण कुमार गुप्ता, कोषाध्यक्ष मुनेन्द्र तिवारी आदि मौजूद थे.

