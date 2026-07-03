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किशनगढ़ में एवीवीएनएल का टेक्नीशियन 10 हजार रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार

आरोपी ने व्हाट्सएप कॉल करके कहा था कि फोनपे के माध्यम से रिश्वत की राशि तत्काल भेज दे.

Anti Corruption Bureau
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 3, 2026 at 5:12 PM IST

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अजमेर: अजमेर एसीबी की इंटेलीजेंस इकाई टीम ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए किशनगढ़ में एवीवीएनएल के टेक्नीशियन को 10 हजार रुपए की रिश्वत की राशि फोनपे के माध्यम से लेते गिरफ्तार किया है. टेक्नीशियन ने यह रिश्वत की रकम पॉलीहाउस में विद्युत कनेक्शन जारी करने की एवज में ली थी.

पुलिस निरीक्षक कंचन भाटी ने बताया कि परिवादी की ओर से शिकायत मिली थी कि एवीवीएनएल का टेक्नीशियन बबलेश शर्मा पॉलीहाउस में विद्युत कनेक्शन के लिए 15 हजार रुपए रिश्वत की डिमांड कर उसे परेशान कर रहा है. आरोपी बबलेश ने व्हाट्सएप कॉल करके 15 हजार रुपए परिवादी से मांगे थे और उसे कहा था कि फोनपे के माध्यम से रिश्वत की राशि तत्काल भेज दे ताकि विद्युत कनेक्शन की फाइल जल्द स्वीकृत हो सके. उन्होंने बताया कि परिवारी से मिली शिकायत कर सत्यापन गोपनीय तरीके से करवाया गया.

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1 जुलाई को सत्यापन के दौरान आरोपी बबलेश कुमार शर्मा की ओर से पॉलीहाउस के लिए विद्युत कनेक्शन जारी करने की एवज में 10 हजार रुपए रिश्वत राशि की मांग किए जाने की पुष्टि हुई थी. सत्यापन में रिश्वत की राशि की मांग की पुष्टि होने के बाद अजमेर एसीबी की इंटेलीजेंस यूनिट की टीम ने ट्रैप की कार्रवाई की. 2 जुलाई को आरोपी बबलेश कुमार शर्मा ने फोन पे के जरिए 10 हजार रुपए की राशि प्राप्त कर ली. इस दौरान अजमेर एसीबी इंटेलिजेंस यूनिट की टीम ने एवीवीएनएल के टेक्नीशियन आरोपी बबलेश शर्मा को रिश्वत की राशि प्राप्त करते ही गिरफ्तार कर लिया.

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आरोपी के खिलाफ होगा प्रकरण दर्ज: पुलिस निरीक्षक कंचन भाटी ने बताया कि आरोपी एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों से मामले में पूछताछ और अग्रिम कार्रवाई जारी है. उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा.

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