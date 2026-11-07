दीपावली 2026: भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानिए पूजा के तुरंत बाद क्यों नहीं करनी चाहिए मंदिर की सफाई
मेहनत की कमाई से ईश्वर को अर्पित करना, घर में प्रकाश और देवी-देवताओं के प्रति सम्मान का भाव रखना इस पर्व का मूल संदेश है.
Published : November 7, 2026 at 10:24 AM IST
जयपुर: दीपावली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए घरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. मंदिरों और घरों को सजाया जाता है. साफ-सफाई की जाती है. दीपक जलाकर सुख-समृद्धि की कामना की जाती है, लेकिन कई बार अनजाने में लोग पूजा के दौरान ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनका धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ध्यान रखना जरूरी है. दीपावली की रात जुआ खेलने से लेकर पूजा के तुरंत बाद सफाई करने, घर को अंधेरे में छोड़ने और भगवान को अपनी कमाई समर्पित करने तक कई ऐसे नियम हैं, जिनका विशेष महत्व है. वैदिक एस्ट्रोलॉजर डॉ. मनोज गुप्ता ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि दीपावली पर क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए.
तुरंत बाद न करें मंदिर की सफाई, जुआ खेलने से बचें : वैदिक एस्ट्रोलॉजर डॉ. मनोज गुप्ता के अनुसार, दीपावली की रात लोग अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे बचना चाहिए. सबसे पहली बात ये है कि दीपावली की रात जुआ नहीं खेलना चाहिए. पूजा संपन्न होते ही मंदिर या पूजा स्थल की सफाई करने से भी बचना चाहिए. पूजा के दौरान जिस श्रद्धा से देवी-देवताओं का आह्वान किया जाता है, पूजा के बाद उन्हें विधिवत विदा करना चाहिए. इसके करीब एक पहर बाद ही पूजा स्थल की सफाई करनी चाहिए.
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रातभर घर में न रहने दें अंधेरा : दीपावली प्रकाश का पर्व है. ऐसे में रात के समय घर को पूरी तरह अंधेरे में नहीं रखना चाहिए. घर में चाहे छोटा सा बल्ब ही क्यों न हो, उसे जलाकर रखना चाहिए. इसके साथ ही पूजा स्थल पर अखंड दीपक जलाने की भी परंपरा है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, दीपावली की रात घर में प्रकाश बनाए रखना शुभ माना जाता है.
मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा जरूरी : डॉ. मनोज गुप्ता बताते हैं कि दीपावली पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा के साथ भगवान विष्णु की आराधना भी करनी चाहिए. धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु के बिना मां लक्ष्मी का स्थायी निवास नहीं होता. इसलिए लक्ष्मी पूजन में भगवान विष्णु का स्मरण भी करना चाहिए.
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अपनी कमाई का अंश करें भगवान को समर्पित : पूजा के दौरान भगवान को वही चीज समर्पित करनी चाहिए, जिसे व्यक्ति ने अपनी मेहनत से अर्जित किया हो. हर व्यक्ति अपनी आजीविका और सामर्थ्य के अनुसार भगवान को अपनी कमाई का अंश अर्पित कर सकता है. किसान अपनी फसल समर्पित करता है. व्यापारी अपने बही-खाते भगवान के चरणों में रखता है. नौकरीपेशा व्यक्ति सोने-चांदी के सिक्के या कोई नई वस्तु अर्पित करता है. मजदूर अपनी मेहनत की कमाई समर्पित करता है. इसके पीछे भाव ये है कि व्यक्ति जो कुछ कमाता है, उसमें से ईश्वर को अर्पित करे और ईश्वर उसे बरकत के रूप में लौटाएं. भगवान की कृपा और बरकत कभी कम नहीं होती.
गांव जा रहे हैं तो घर का मंदिर सूना न छोड़ें : दीपावली पर बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों के पास या गांव चले जाते हैं. ऐसे में उन्हें अपने घर के मंदिर का भी ध्यान रखना चाहिए. यदि किसी स्थान पर नियमित रूप से पूजा-पाठ होती है तो दीपावली के दौरान उस स्थान को पूरी तरह सूना छोड़कर नहीं जाना चाहिए. घर से निकलने से पहले वहां पूजा-अर्चना करें. पंचोत्सव के दौरान जलती रहे, ऐसी छोटी लाइट की व्यवस्था कर जाएं. इससे घर लौटने पर भी आपके पूजा स्थल पर रोशनी बनी रहेगी. उस घर में ईश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा.
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लक्ष्मीजी की चौकी से ऊंचा न रखें अपना आसन : दीपावली पर घरों में मां लक्ष्मी को चौकी पर विराजमान कर पूजा की जाती है. डॉ. गुप्ता के अनुसार, जिस स्थान पर भगवान विराजमान हों, उससे ऊपर अपना आसन नहीं रखना चाहिए. इसी मान्यता के चलते कई परिवार दीपावली की रात पलंग पर सोने के बजाय फर्श पर सोते हैं. उनका मानना है कि जब मां लक्ष्मी चौकी पर विराजमान हों तो उनसे ऊंचे स्थान पर नहीं सोना चाहिए. इसलिए पूजा के बाद भी इस परंपरा का ध्यान रखा जाता है.
अखंड ज्योत जलाने के पीछे का नियम : दीपावली पर कई परिवार अखंड ज्योत प्रज्ज्वलित करते हैं. इसके पीछे भी विशेष धार्मिक मान्यता है. डॉ. मनोज गुप्ता के अनुसार, यदि पूजा से 24 घंटे पहले अखंड ज्योत जलाई जाती है. 24 घंटे बाद पूजा आरंभ की जाती है तो इसे श्रेष्ठ माना जाता है. यदि किसी कारण से 24 घंटे पहले अखंड ज्योत जलाना संभव नहीं हो तो बाद में भी अखंड ज्योत जलाई जा सकती है. ऐसी स्थिति में 24 घंटे पूरे होने के बाद दीपक में मौजूद घी को अलग निकालकर रख सकते हैं. इस घी का इस्तेमाल तत्काल ज्योत प्रज्ज्वलित करने में किया जा सकता है. इसे भी अखंड दीपक के घी के समान माना जाता है.
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श्रद्धा, शुद्धता और परंपरा का ध्यान रखें: इस तरह दीपावली पर मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए केवल विधि-विधान से पूजा करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि पूजा के दौरान श्रद्धा, शुद्धता और परंपराओं का ध्यान रखना भी जरूरी है. अपनी मेहनत की कमाई में से ईश्वर को अर्पित करना, घर में प्रकाश बनाए रखना और देवी-देवताओं के प्रति सम्मान का भाव रखना ही इस पर्व का मूल संदेश है. मान्यता है कि सच्चे मन और समर्पण से की गई पूजा से घर में सुख-समृद्धि और बरकत बनी रहती है.
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