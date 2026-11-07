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दीपावली 2026: भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानिए पूजा के तुरंत बाद क्यों नहीं करनी चाहिए मंदिर की सफाई

दीपावली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: दीपावली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए घरों में विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. मंदिरों और घरों को सजाया जाता है. साफ-सफाई की जाती है. दीपक जलाकर सुख-समृद्धि की कामना की जाती है, लेकिन कई बार अनजाने में लोग पूजा के दौरान ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनका धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ध्यान रखना जरूरी है. दीपावली की रात जुआ खेलने से लेकर पूजा के तुरंत बाद सफाई करने, घर को अंधेरे में छोड़ने और भगवान को अपनी कमाई समर्पित करने तक कई ऐसे नियम हैं, जिनका विशेष महत्व है. वैदिक एस्ट्रोलॉजर डॉ. मनोज गुप्ता ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि दीपावली पर क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए.