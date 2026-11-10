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पराली में आग लगाई तो FIR और रेड एंट्री तय, MSP पर भी लगेगी रोक, सुपर सीडर से गेहूं की बिजाई भी होगी आसान

पराली में आग लगाई तो FIR और रेड एंट्री तय ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: धान की कटाई में देरी के चलते किसानों के सामने अब गेहूं की समय पर बिजाई करने की चुनौती खड़ी हो गई है. इस खरीफ सीजन में मौसम की अनिश्चितता और भारी बारिश के कारण धान की कटाई प्रभावित हुई है. ऐसे में खेतों में फसल अवशेषों यानी पराली के प्रबंधन के लिए किसानों पर दबाव बढ़ गया है. कुछ किसान समय बचाने के लिए पराली जलाने का रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन इससे पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है. कृषि विभाग ने किसानों से आधुनिक मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की अपील की है.

पराली जलाने पर FIR और राजस्व रिकॉर्ड में होगी रेड एंट्री: इस बारे में कुरुक्षेत्र के जिला उप कृषि निदेशक डॉ. गिरीश नागपाल ने किसानों से कहा कि, "वे किसी भी परिस्थिति में पराली न जलाएं. पराली जलाना पूरी तरह गैर-कानूनी है. इससे पर्यावरण के साथ-साथ बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है. प्रशासन की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. कुरुक्षेत्र में अब तक पराली जलाने के मामलों में 8 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए जा चुके हैं."

कृषि विभाग ने किसानों से पराली न जलाने और गेहूं की समय पर बिजाई की अपील की. (ETV Bharat) 30 हजार रुपये तक जुर्माना: डॉ. नागपाल ने आगे कहा कि, "पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस थानों में मामले दर्ज किए जाएंगे और राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी की जाएगी. नियमों के तहत 5 हजार से 30 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा रेड एंट्री वाले किसानों को अगले सीजन में धान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी मंडियों में बेचने में भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान से बचने के लिए पराली प्रबंधन के वैकल्पिक उपाय अपनाने चाहिए. कृषि विभाग ने किसानों से पराली न जलाने की अपील की (ETV Bharat) सुपर सीडर से एक साथ पराली प्रबंधन और गेहूं की बिजाई: डॉ. गिरीश नागपाल ने कहा कि, "पराली प्रबंधन के लिए सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, जीरो टिल ड्रिल, बेलर और रोटरी स्लेशर जैसी आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं. इन मशीनों को सरकार की ओर से सब्सिडी और किराये पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है. सुपर सीडर किसानों के लिए बेहद उपयोगी मशीन है. इससे खेत में आग लगाए बिना फसल अवशेषों का मिट्टी में प्रबंधन किया जा सकता है और उसी समय गेहूं की सीधी बिजाई भी हो जाती है."