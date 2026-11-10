पराली में आग लगाई तो FIR और रेड एंट्री तय, MSP पर भी लगेगी रोक, सुपर सीडर से गेहूं की बिजाई भी होगी आसान
Stubble Burning Haryana: धान कटाई में देरी के बीच कृषिविभाग ने किसानों से पराली न जलाने और गेहूं की समय पर बिजाई की अपील की.
Published : November 10, 2026 at 2:42 PM IST
कुरुक्षेत्र: धान की कटाई में देरी के चलते किसानों के सामने अब गेहूं की समय पर बिजाई करने की चुनौती खड़ी हो गई है. इस खरीफ सीजन में मौसम की अनिश्चितता और भारी बारिश के कारण धान की कटाई प्रभावित हुई है. ऐसे में खेतों में फसल अवशेषों यानी पराली के प्रबंधन के लिए किसानों पर दबाव बढ़ गया है. कुछ किसान समय बचाने के लिए पराली जलाने का रास्ता अपना रहे हैं, लेकिन इससे पर्यावरण प्रदूषण के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है. कृषि विभाग ने किसानों से आधुनिक मशीनों और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने की अपील की है.
पराली जलाने पर FIR और राजस्व रिकॉर्ड में होगी रेड एंट्री: इस बारे में कुरुक्षेत्र के जिला उप कृषि निदेशक डॉ. गिरीश नागपाल ने किसानों से कहा कि, "वे किसी भी परिस्थिति में पराली न जलाएं. पराली जलाना पूरी तरह गैर-कानूनी है. इससे पर्यावरण के साथ-साथ बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है. प्रशासन की ओर से नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. कुरुक्षेत्र में अब तक पराली जलाने के मामलों में 8 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए जा चुके हैं."
30 हजार रुपये तक जुर्माना: डॉ. नागपाल ने आगे कहा कि, "पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ पुलिस थानों में मामले दर्ज किए जाएंगे और राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी की जाएगी. नियमों के तहत 5 हजार से 30 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा रेड एंट्री वाले किसानों को अगले सीजन में धान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी मंडियों में बेचने में भी प्रतिबंध का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में किसानों को आर्थिक नुकसान से बचने के लिए पराली प्रबंधन के वैकल्पिक उपाय अपनाने चाहिए.
सुपर सीडर से एक साथ पराली प्रबंधन और गेहूं की बिजाई: डॉ. गिरीश नागपाल ने कहा कि, "पराली प्रबंधन के लिए सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, जीरो टिल ड्रिल, बेलर और रोटरी स्लेशर जैसी आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं. इन मशीनों को सरकार की ओर से सब्सिडी और किराये पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है. सुपर सीडर किसानों के लिए बेहद उपयोगी मशीन है. इससे खेत में आग लगाए बिना फसल अवशेषों का मिट्टी में प्रबंधन किया जा सकता है और उसी समय गेहूं की सीधी बिजाई भी हो जाती है."
मिट्टी की सेहत को भी फायदा: कृषि विभाग की मानें तो सुपर सीडर के इस्तेमाल से किसानों को प्रति एकड़ करीब 4 से 5 हजार रुपये की सीधी बचत हो सकती है. इससे मजदूरी और समय की भी बचत होती है. वहीं, फसल अवशेष मिट्टी में मिल जाने से उसकी उर्वरा शक्ति बनाए रखने में मदद मिलती है और मिट्टी के मित्र कीट भी सुरक्षित रहते हैं. इसके अतिरिक्त, फसल अवशेष प्रबंधन करने वाले किसानों को सरकार की ओर से 1200 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान बताया गया है.
पछेती बिजाई का विकल्प: धान की कटाई और पराली प्रबंधन में देरी होने पर नवंबर के अंतिम सप्ताह या दिसंबर में गेहूं की पछेती बिजाई की स्थिति बन सकती है. ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों की अनुशंसित किस्मों का चयन करना किसानों के लिए लाभदायक हो सकता है. डॉ. नागपाल ने बताया कि, "राज-3777 और HD-2864 (ऊर्जा) जैसी किस्में पछेती बिजाई के लिए विकल्प हैं. ये किस्में लगभग 100 से 115 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं और अपेक्षाकृत अधिक तापमान सहन करने में सक्षम बताई गई हैं."
कृषि विभाग की अपील: जिला उप कृषि निदेशक ने किसानों से अपील की कि वे पराली जलाने के बजाय कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करें और उपलब्ध मशीनों का लाभ उठाएं. उन्होंने कहा कि, "किसान प्रशासन का सहयोग करें और वैज्ञानिक तरीके से फसल अवशेषों का प्रबंधन करें. इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ खेती की लागत कम करने और आर्थिक समृद्धि बढ़ाने में भी मदद मिलेगी."
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