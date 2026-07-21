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टैटू बन रहा 'काल'; इन जगहों पर न बनवाएं Tattoo, ये 5 लक्षण दिखें तो समझे खतरा...

शहर के एलएलआर अस्पताल के त्वचा रोग विभागाध्यक्ष डा. डीपी शिवहरे ने दीं कई अहम जानकारियां.

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गली वाली टैटू की दुकान पर जाते हैं? तो हो जाइए सावधान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 1:09 PM IST

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कानपुर: आज कल युवाओं में हीरो-हिरोइन, स्पोर्ट पर्सनालिटी और फिल्में देख टैटू बनवाने का क्रेज़ बढ़ गया है. चाहे वह बुजुर्ग हो या बच्चे या फिर महिलाएं सभी को टैटू का फैशन लुभा रहा है. ऐसे में अब टैटू बनवाने को लेकर ढेरों दुकानें भी खुल चुकी हैं. कहीं गलियों में तो कहीं नुक्कड़ों पर या फिर मेले और मार्केट में तो दो-तीन दुकानें मिल ही जाती हैं. ऐसे चीप जगह पर टैटू बनवाना कितना भारी पड़ सकता है और इससे कौन सी गंभीर बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं आज हम आपको बताएंगे.

जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर. (Video Credit; ETV Bharat)

गौरतलब हो, कुछ दिनों पहले शहर में टैटू बनवाने के बाद एक महिला के HIV संक्रमित होने की जानकारी सामने आई, तो लोगों के बीच हड़कंप की स्थिति हो गई. कानपुर के LLR अस्पताल स्थित त्वचा रोग विभाग में मरीजों की संख्या बढ़ी है. चिकित्सकों से सवाल किए गए कि अगर टैटू बनवा लिया है तो अब किन बातों का ध्यान रखना होगा? इस पूरे मामले को लेकर ई टीवी भारत ने त्वचा रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. डीपी शिवहरे से बात की आइए जानते हैं क्या कहते हैं एक्सपर्ट...

गली, नुक्कड़ वाली दुकान या मेले में टैटू न बनवाएं: त्वचा रोग विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर डीपी शिवहरे ने बताया कि हर व्यक्ति को ध्यान जरूर रखना चाहिए जो टैटू बनवाने के शौकीन हैं. गली, नुक्कड़ वाली दुकान या मेले में टैटू बनवाने से बचना चाहिए. उन्होंने कहा कि पहले तो टैटू बनवाने से ही परहेज करना चाहिए. लेकिन अगर बनवाने जा भी रहें हैं तो किसी ब्रांडेड शॉप पर ही जाएं. जहां सभी मानक पूरे हों.

सस्ते के चक्कर में अपना नुकसान न कराएं. टैटू के लिए उपयोग की जाने वाली निडिल नई होनी चाहिए. यूज की हुई निडिल से टैटू नहीं बनवाना चाहिए. इसी तरह जो इंक यूज की जा रही है, उसे लेकर सतर्कता बरतें. इंक भी नई होनी चाहिए और ब्रांडेड कंपनी की हो.

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इन बातों का रखें खास ध्यान. (Photo Credit; ETV Bharat)
इन लक्षणों को न करें इग्नोर: प्रो. डीपी शिवहरे ने कहा कि जैसे ही आपको लगता है कि टैटू बनवाने के बाद आपकी त्वचा पर लाल या पस वाले दाने आ गए हैं, या फिर टैटू वाले भाग की त्वचा मोटी या पतली हो गई है और खुजली लग रही है, या उस स्थान पर स्वैलिंग लग रही, तो फौरन ही डॉक्टर से संपर्क करें. इस तरह के लक्षणों को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है. उन्होंने कहा, ये टैटू से हुई दिक्कतों वाले दुष्प्रभाव होते हैं. टैटू का आकार या रंग बदला है तो भी किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करा लें.

वायरल इंफेक्शन से लेकर HIV तक का खतरा: डॉक्टर शिवहरे ने कहा कि टैटू बनवाने के बाद युवा या आमजन वायरल इंफेक्शन समेत अन्य संक्रमणों से लेकर एचआईवी और हैपेटाइटिस बी जैसे गंभीर रोगों की चपेट में आ रहे हैं. जिसमें मृत्यु हो जाने तक का खतरा भी रहता है. इसलिए टैटू बनवाने को लेकर पूरी तरह से चौंकन्ना रहने की जरूरत है. अगर पहले से कोई त्वचा रोग है, तो टैटू बनवाने से खुद को बचाना चाहिए.

ये भी पढ़ें- टैटू बना जानलेवा; कानपुर की महिला संक्रमित सुई के कारण हुई HIV पॉजिटिव

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