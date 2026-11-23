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छत्तीसगढ़ की पहल अंतरराष्ट्रीय शोध में शामिल, हाथियों को आतंकी, हत्यारा और उपद्रवी कहने से बचें, नितिन सिंघवी ने उठाया था मुद्दा

हाथियों को आतंकी, हत्यारा और उपद्रवी कहने से बचें ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : हाथियों के संरक्षण के लिए केवल जंगलों को सुरक्षित रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रति समाज की सोच और मीडिया की भाषा को भी संवेदनशील बनाना जरूरी है.इसी दिशा में छत्तीसगढ़ वन विभाग की पहल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक पहचान मिली है. वर्ष 2025 में जारी विभाग की मीडिया एडवाइजरी का उल्लेख मानव-हाथी संघर्ष पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय शोधपत्र में किया गया है. इस पहल के लिए लगातार आवाज उठाने वाले रायपुर के वन्यजीव प्रेमी नितिन सिंघवी के योगदान को भी शोधकर्ताओं ने स्वीकार करते हुए आभार जताया है.

IIT पालक्काड के शोधकर्ताओं का अध्ययन CODS 2026 में स्वीकृत