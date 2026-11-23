छत्तीसगढ़ की पहल अंतरराष्ट्रीय शोध में शामिल, हाथियों को आतंकी, हत्यारा और उपद्रवी कहने से बचें, नितिन सिंघवी ने उठाया था मुद्दा
वन्यजीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने हाथियों पर संवेदनशील रिपोर्टिंग का मुद्दा उठाया था.जिनके योगदान को शोधकर्ताओं ने सराहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 6:12 PM IST
रायपुर : हाथियों के संरक्षण के लिए केवल जंगलों को सुरक्षित रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके प्रति समाज की सोच और मीडिया की भाषा को भी संवेदनशील बनाना जरूरी है.इसी दिशा में छत्तीसगढ़ वन विभाग की पहल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अकादमिक पहचान मिली है. वर्ष 2025 में जारी विभाग की मीडिया एडवाइजरी का उल्लेख मानव-हाथी संघर्ष पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय शोधपत्र में किया गया है. इस पहल के लिए लगातार आवाज उठाने वाले रायपुर के वन्यजीव प्रेमी नितिन सिंघवी के योगदान को भी शोधकर्ताओं ने स्वीकार करते हुए आभार जताया है.
IIT पालक्काड के शोधकर्ताओं का अध्ययन CODS 2026 में स्वीकृत
शोधपत्र का शीर्षक Auditing Human–Elephant Conflict Coverage in an Indian English-Language Newspaper है.इसका हिंदी अर्थ है- एक भारतीय अंग्रेजी समाचार पत्र में मानव-हाथी संघर्ष से संबंधित खबरों की कवरेज का विश्लेषण. IIT पालक्काड, केरल के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार इस शोधपत्र को CODS 2026 (ACM India Joint International Conference on Data Science and Management of Data) में प्रस्तुत करने के लिए स्वीकार किया गया है.
चार शोधकर्ता, 13 से 16 दिसंबर तक गांधीनगर में होगा सम्मेलन
शोधपत्र के लेखक बोनाला साई पुनीत, सालवेरु जयति, गरिमा शाक्य और शुभम कुमार निगम हैं.इनमें पहले तीन लेखक IIT पालक्काड से और चौथे लेखक बर्मिंघम विश्वविद्यालय, दुबई से जुड़े हैं. CODS 2026 सम्मेलन का आयोजन 13 से 16 दिसंबर 2026 तक धीरूभाई अंबानी विश्वविद्यालय, गांधीनगर, गुजरात में किया जाएगा.
17.2 प्रतिशत खबरों में जनहानि नहीं, फिर भी हाथियों के लिए नकारात्मक शब्दों का प्रयोग
अध्ययन में मानव-हाथी संघर्ष से जुड़ी खबरों की भाषा का विश्लेषण किया गया. इसमें सामने आया कि हाथियों से संबंधित समाचारों में भय पैदा करने वाली और उनकी आक्रामक छवि प्रस्तुत करने वाली शब्दावली का काफी इस्तेमाल होता है. शोधकर्ताओं के अनुसार, इस तरह की सनसनीखेज भाषा लोगों के मन में हाथियों के प्रति नकारात्मक धारणा और शत्रुता बढ़ा सकती है.इससे मानव-हाथी सह-अस्तित्व के प्रयास भी कमजोर हो सकते हैं.
बिना मृत्यु या जनहानि के भी हाथियों को नकारात्मक रूप में दिखाया गया
अध्ययन का एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि 17.2 प्रतिशत समाचारों में किसी मृत्यु अथवा जनहानि का उल्लेख नहीं था, इसके बावजूद हाथियों के लिए नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया गया. यह तथ्य बताता है कि हाथियों से जुड़ी घटनाओं की रिपोर्टिंग में शब्दों के चयन और उनके प्रभाव को लेकर अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है.
आतंकी, हत्यारा, पागल और बिगड़ैल जैसे शब्दों से बचने की अपील
छत्तीसगढ़ वन विभाग की मीडिया एडवाइजरी में पत्रकारों और मीडिया संस्थानों से आग्रह किया गया है कि हाथियों के लिए आतंकी, आतंकवादी, उत्पाती, हत्यारा, हिंसक, पागल, बिगड़ैल और जिद्दी जैसे विशेषणों का प्रयोग न करें. इसी तरह मौत के घाट उतारने जैसी सनसनीखेज अभिव्यक्तियों से भी बचने की सलाह दी गई है.
वन्यजीव संरक्षण में सकारात्मक सोच विकसित करना भी जरूरी
एडवाइजरी का उद्देश्य हाथियों के प्राकृतिक व्यवहार और परिस्थितियों को समझते हुए उनकी खबरों को तथ्यपरक, संतुलित और संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करना है। शोधपत्र में इस पहल का उल्लेख होना छत्तीसगढ़ वन विभाग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है.यह इस बात को भी रेखांकित करता है कि वन्यजीव संरक्षण केवल मैदानी स्तर पर किए जाने वाले प्रयासों तक सीमित नहीं है, बल्कि वन्यजीवों के प्रति समाज की सोच को सकारात्मक बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
केंद्र की 2021 की एडवाइजरी के बाद छत्तीसगढ़ ने भी की पहल
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने देशभर के राज्यों के वन विभागों के लिए एडवाइजरी जारी की थी. इसमें मीडिया को हाथियों के संबंध में कठोर और नकारात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करने की सलाह देने के लिए कहा गया था.इसके बाद छत्तीसगढ़ वन विभाग ने भी वर्ष 2024-25 में इस संबंध में एडवाइजरी जारी की.
नितिन सिंघवी की पहल पर जारी हुई थीं दोनों एडवाइजरी
केंद्र और छत्तीसगढ़ वन विभाग की दोनों एडवाइजरी रायपुर निवासी वन्यजीव प्रेमी नितिन सिंघवी की पहल पर जारी हुई थीं.सिंघवी लगातार यह मुद्दा उठाते रहे हैं कि हाथियों के लिए आतंकवादी, हत्यारा और उपद्रवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल उनके प्राकृतिक व्यवहार की गलत तस्वीर प्रस्तुत करता है. इससे आम लोगों में हाथियों के प्रति भय और नकारात्मक धारणा विकसित हो सकती है.
शोधकर्ताओं ने नितिन सिंघवी के विशेषज्ञ योगदान के लिए जताया आभार
शोधपत्र के लेखकों ने विषय से संबंधित विशेषज्ञ जानकारी और अनुभव साझा करने के लिए नितिन सिंघवी के प्रति विशेष आभार व्यक्त किया है.शोधपत्र में उल्लेख किया गया है.
मदावस्था और हाथियों के प्राकृतिक व्यवहार को समझना जरूरी
नितिन सिंघवी का कहना है कि उन्हें यह देखकर दुख होता है कि कुछ हिंदी मीडिया संस्थान भी हाथियों के सामाजिक जीवन, उनके प्राकृतिक व्यवहार और उनकी शारीरिक, मानसिक एवं व्यवहार संबंधी परिस्थितियों को समझे बिना उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने बताया कि हाथियों की अलग-अलग प्राकृतिक और व्यवहारगत अवस्थाएं होती हैं.
उदाहरण के तौर पर नर हाथियों की मदावस्था को समझे बिना उनके व्यवहार को हिंसक, बिगड़ा हुआ या असामान्य बताना उचित नहीं है.हाथियों को आतंकवादी, उत्पाती, हत्यारा, हिंसक, पागल, बिगड़ैल, जिद्दी, मौत के घाट उतारने वाला, दल से भगाया हुआ और सीरियल किलर जैसे शब्दों से संबोधित करने से बचना चाहिए- नितिन सिंघवी,वन्यजीव प्रेमी
नकारात्मक भाषा से कमजोर हो सकता है मानव-हाथी सह-अस्तित्व
सिंघवी के अनुसार, मीडिया की भाषा का आम लोगों की सोच पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हाथियों के लिए नकारात्मक और सनसनीखेज शब्दों का इस्तेमाल उनके प्रति भय और शत्रुता की भावना बढ़ा सकता है. इससे मानव और हाथियों के बीच बेहतर सह-अस्तित्व स्थापित करने के प्रयास प्रभावित हो सकते हैं.
हाथियों के बिना जंगल और जंगलों के बिना मानव अस्तित्व भी खतरे में
सिंघवी ने कहा कि हाथी हमारे जंगलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं.हाथियों के बिना जंगल खत्म हो जाएंगे और जंगलों के बिना मानव अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा. इसलिए हाथियों के संरक्षण के लिए उनके व्यवहार, प्राकृतिक परिस्थितियों और पारिस्थितिक महत्व को समझना जरूरी है. मीडिया से अपील की कि संघर्ष की घटनाओं की रिपोर्टिंग करते समय जिम्मेदारी और संवेदनशीलता बरती जाए. खबरों में केवल टकराव और नुकसान को ही नहीं, बल्कि हाथियों के प्राकृतिक व्यवहार, उनके संरक्षण और जंगलों के पारिस्थितिक संतुलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्थान दिया जाना चाहिए.
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