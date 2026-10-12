ETV Bharat / state

SPECIAL: 9 साल की उम्र से जुनून बरकरार, अविनाश मुंडा पॉकेट मनी बचाकर करते हैं मां दुर्गा की पूजा, खुद बनाते हैं प्रतिमा

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: कहते हैं कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा, कुछ कर गुजरने का जुनून और मां के प्रति अटूट विश्वास हो, तो रास्ते की मुश्किलें भी छोटी पड़ जाती हैं. रांची के हातमा के पास रहने वाले अविनाश मुंडा की कहानी कुछ ऐसी ही है. महज 9 साल की उम्र में मिट्टी से मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह आज भी बदस्तूर जारी है.

खेल-खेल में शुरू हुई साधना