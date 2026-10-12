SPECIAL: 9 साल की उम्र से जुनून बरकरार, अविनाश मुंडा पॉकेट मनी बचाकर करते हैं मां दुर्गा की पूजा, खुद बनाते हैं प्रतिमा
रांची के अविनाश मुंडा अपनी पॉकेट मनी बचाकर नवरात्र में मां दुर्गा की प्रतिमा बनाते हैं और उनकी आराधना करते हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 4:03 PM IST
रांची: कहते हैं कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा, कुछ कर गुजरने का जुनून और मां के प्रति अटूट विश्वास हो, तो रास्ते की मुश्किलें भी छोटी पड़ जाती हैं. रांची के हातमा के पास रहने वाले अविनाश मुंडा की कहानी कुछ ऐसी ही है. महज 9 साल की उम्र में मिट्टी से मां दुर्गा की प्रतिमा बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वह आज भी बदस्तूर जारी है.
खेल-खेल में शुरू हुई साधना
बचपन में बच्चों के साथ खेल-खेल में शुरू हुई यह परंपरा अब उनकी आस्था, साधना और पहचान बन चुकी है. अविनाश अपने इसी जुनून के दम पर हर साल मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार करते हैं और अपने ‘नन्हे क्लब’ में 10 दिनों तक पूजा-अर्चना करते हैं.
खेल-खेल में शुरू हुआ सफर, अब बन गई साधना
अविनाश मुंडा बताते हैं कि जब वह छोटे थे, तब मोहल्ले के दूसरे बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी से मां दुर्गा की प्रतिमा बनाया करते थे, उस समय यह सब बच्चों के लिए खेल जैसा था. सभी मिलकर प्रतिमा बनाते, पूजा करते और दुर्गा पूजा मनाते थे, लेकिन समय के साथ मां के प्रति उनकी आस्था गहरी होती गई. बच्चों का समूह भी बढ़ता गया और प्रतिमा का आकार बड़ा होता चला गया. धीरे-धीरे यह शौक उनके जीवन का अहम भाग बन गया. आज अविनाश न केवल प्रतिमा बनाते हैं, बल्कि पूजा की पूरी व्यवस्था को अपने स्तर पर संभालने की कोशिश भी करते हैं.
2 महीनों की मेहनत के बाद तैयार होती है प्रतिमा
मां दुर्गा की प्रतिमा तैयार करना आसान नहीं है. इसके लिए मिट्टी जुटाने से लेकर प्रतिमा का आकार देने और उसे अंतिम रूप देने तक काफी मेहनत करनी पड़ती है. अविनाश बताते हैं कि वह खेतों और नदी से मिट्टी खुद बोरियों में भरकर लाते हैं. इसके बाद उसी मिट्टी से प्रतिमा बनाने का काम शुरू करते हैं. इस बार की प्रतिमा तैयार करने में उन्हें करीब 2 महीने का समय लगा. प्रतिमा का सांचा तैयार करने में परेशानी होती है, इसलिए उन्हें अनुभवी मूर्तिकारों की मदद लेनी पड़ती है.
इसके लिए वह मूर्तिकारों के यहां काम भी करते हैं. बदले में उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं और सांचा तैयार कराने में भी मदद मिलती है, यानी मां की प्रतिमा बनाने के लिए वह अपनी मेहनत को ही सबसे बड़ा सहारा बनाते हैं.
पॉकेट मनी बचाकर उठाते हैं पूजा का खर्च
अविनाश की इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि वह पूजा के लिए किसी से चंदा नहीं मांगते. प्रतिमा बनाने से लेकर पूजा की व्यवस्था तक का खर्च अपनी पॉकेट मनी बचाकर और घर से मिलने वाली सीमित मदद से उठाते हैं. अपनी बचत से उन्होंने ऑनलाइन एक पेंट करने वाली मशीन भी मंगाई है, जिससे प्रतिमा को रंगने में मदद मिलती है. मां की प्रतिमा बनाने के लिए जरूरी सामान जुटाना हो या पूजा की तैयारी करनी हो, वह हर काम में अपनी बचत और मेहनत का इस्तेमाल करते हैं.
शुरुआत में परिवार ने भी नहीं दिया साथ
अविनाश की मां बताती हैं कि बचपन से ही उनका झुकाव चित्रकला और मिट्टी से चीजें बनाने की ओर रहा है. स्कूल में भी वह अच्छा प्रदर्शन करते थे. मिट्टी से प्रतिमाएं बनाने में उनकी खास रुचि थी. हालांकि, शुरुआत में परिवार के लोग उनके इस काम में ज्यादा सहयोग नहीं करते थे, लेकिन अविनाश का जुनून कम नहीं हुआ. वह अपने स्तर पर पूजा की तैयारी करते रहे, आज परिवार भी उन्हें थोड़ा-बहुत सहयोग देता है.
चंदा मांगना पसंद नहीं
मां के मुताबिक, अविनाश को चंदा मांगना बिल्कुल पसंद नहीं है. वह अपनी बचत और घर से मिलने वाली मदद से ही पूजा करने पर जोर देते हैं. यही वजह है कि सीमित संसाधनों के बावजूद वह हर साल मां दुर्गा की पूजा की तैयारी में जुट जाते हैं.
बच्चों की पूजा से अब विधि-विधान तक पहुंचा सफर
पड़ोस के लोग भी अविनाश की लगन और मेहनत की सराहना करते हैं. उनका कहना है कि अविनाश में अलग तरह की प्रतिभा है. बिना किसी बड़े आर्थिक सहयोग के वह 10 दिनों तक पूजा का आयोजन करते हैं. शुरुआती 4-5 सालों तक बच्चे खुद ही मिलकर पूजा करते थे. अब पूजा का स्वरूप बढ़ गया है और बेलवरन के बाद पंडित को बुलाकर विधि-विधान से पूजा-अर्चना कराई जाती है.
अविनाश बताते हैं कि वह 9 दिनों तक उपवास रखकर मां दुर्गा की आराधना करते आ रहे हैं. उनके लिए दुर्गा पूजा केवल प्रतिमा बनाने या उत्सव मनाने का नाम नहीं, बल्कि मां के प्रति समर्पण का अवसर है.
आकार लेती है मेहनत और श्रद्धा
'नन्हे क्लब' के अविनाश मुंडा की कहानी बताती है कि बड़ी शुरुआत के लिए बड़े संसाधनों की नहीं, बल्कि मजबूत इरादों की जरूरत होती है. मिट्टी की हर परत के साथ उनकी मेहनत और श्रद्धा आकार लेती है. बचपन में खेल-खेल में शुरू हुआ यह सफर आज भी जारी है. अविनाश के लिए मां दुर्गा की प्रतिमा सिर्फ मिट्टी से बनी आकृति नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, बचत, कला और अटूट आस्था का प्रतीक है.
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