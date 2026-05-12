पीएम मोदी पर भड़के अविमुक्तेश्वरानंद : 'डॉलर के मुक़ाबले ख़ुद गिर रहे, पर जनता से कह रहे कि गोल्ड न ख़रीदें'
शंकराचार्य ने कहा, प्रधानमंत्री को झूठी प्रतिष्ठा बचाने के लिए देश का उपयोग करना उचित नहीं हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 5:26 PM IST|
Updated : May 12, 2026 at 7:01 PM IST
मिर्जापुर : अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सोना नहीं खरीदने और तेल का कम इस्तेमाल करने की अपील की है, जिस पर ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तीखा प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने ये रास्ता निकाला है. देश की जनता देश के लिए त्याग करती है किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं करती है.
प्रधानमंत्री को झूठी प्रतिष्ठा बचाने के लिए देश का उपयोग करना उचित नहीं हैं. प्रधानमंत्री बोलते थे जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रुपया गिर रहा हो वह प्रधानमंत्री गिरा हुआ है. इनके कार्यकाल में लगातार डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है. इन्होंने कभी नहीं कहां अपने को गिरा हुआ. सोना ना खरीदे, लेकिन अमेरिका से 8 करोड़ का विमान जरूर खरीदें. यह चाहते हैं सोना ना खरीदें अपने बहन बेटियों को हम सादे में विदाई करें.
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गोविष्ट यात्रा मंगलवार को मिर्जापुर पहुंची. इस दौरान उन्होंने गौ हत्या पर रोक लगाने की बात कही. हजारों की संख्या में भक्तों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, डॉलर 95 पार हो गया, 100 पार होने वाला है. 100 पार होगा तो आप लोग बड़ी चर्चा करेंगे, चर्चा से बचने के लिए प्रधानमंत्री ने यह रास्ता निकाला है.
शंकारचार्य ने कहा, सोना हम न खरीदें, लेकिन अमेरिका से हम 8 करोड़ का विमान जरूर खरीदें. 8 करोड़ विमान खरीदे तो क्या उसको डॉलर में नहीं पेमेंट करना पड़ा होगा, उसको क्यों खरीदा, पहले उसको बेचो वह नहीं बेचेंगे. अरे हम अपने कन्या को लक्ष्मी के रूप में सजाते हैं, तब विष्णु स्वरूप वर को प्रदान करते हैं. परंपराओं से क्यों छेड़खानी कर रहे हो.
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की गोविष्ट यात्रा गोरखपुर के तारामंडल क्षेत्र से शुरू हुई थी. 81 दिनों की इस यात्रा के दौरान वह उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे. मिर्जापुर जनपद में सोमवार को देर शाम मड़िहान विधानसभा में सोनभद्र से एंट्री की थी. मंगलवार को मड़िहान विधानसभा होते हुए छनाबे विधानसभा, सदर विधानसभा में कार्यक्रम करने के बाद मंझवा विधानसभा और चुनार विधानसभा होते हुए शंकराचार्य वाराणसी के लिए निकल गए.
अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने प्रवचन में पहुंचे लोगों को ‘गाय हमारी माता’ का संकल्प दिलाया. सभी ने एक स्वर में शंकराचार्य के साथ दोहराया, मैं घोषणा करता हूं कि गाय हमारी माता है. साथ ही कहा कि हम किसी पार्टी के साथ नहीं हैं, जो गौ माता का रक्षा करेगा हम उसके साथ हैं. हमने सभी पार्टियों से कहा है, जो गो रक्षा करेगा हम उसके साथ हैं. 2027 विधानसभा का चुनाव गौ माता के नाम पर होगा.
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