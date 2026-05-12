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पीएम मोदी पर भड़के अविमुक्तेश्वरानंद : 'डॉलर के मुक़ाबले ख़ुद गिर रहे, पर जनता से कह रहे कि गोल्ड न ख़रीदें'

मिर्जापुर पहुंची शंकराचार्य की गोविष्ट यात्रा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मिर्जापुर : अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से सोना नहीं खरीदने और तेल का कम इस्तेमाल करने की अपील की है, जिस पर ज्योतिष्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने तीखा प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने ये रास्ता निकाला है. देश की जनता देश के लिए त्याग करती है किसी प्रधानमंत्री के लिए नहीं करती है. प्रधानमंत्री को झूठी प्रतिष्ठा बचाने के लिए देश का उपयोग करना उचित नहीं हैं. प्रधानमंत्री बोलते थे जिस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रुपया गिर रहा हो वह प्रधानमंत्री गिरा हुआ है. इनके कार्यकाल में लगातार डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है. इन्होंने कभी नहीं कहां अपने को गिरा हुआ. सोना ना खरीदे, लेकिन अमेरिका से 8 करोड़ का विमान जरूर खरीदें. यह चाहते हैं सोना ना खरीदें अपने बहन बेटियों को हम सादे में विदाई करें. पीएम मोदी पर भड़के अविमुक्तेश्वरानंद. (Video Credit; ETV Bharat) स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की गोविष्ट यात्रा मंगलवार को मिर्जापुर पहुंची. इस दौरान उन्होंने गौ हत्या पर रोक लगाने की बात कही. हजारों की संख्या में भक्तों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, डॉलर 95 पार हो गया, 100 पार होने वाला है. 100 पार होगा तो आप लोग बड़ी चर्चा करेंगे, चर्चा से बचने के लिए प्रधानमंत्री ने यह रास्ता निकाला है.