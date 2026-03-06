ETV Bharat / state

वाराणसी में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने की गंगा पूजा; बोले- "चारों पीठ के शंकराचार्य का आशीर्वाद"

गंगा पूजन करते हुए शंकराचार्य ने काशी से शनिवार सुबह 8:30 बजे लखनऊ जाने की घोषणा की.

वाराणसी में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने की गंगा पूजा (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 9:45 PM IST

वाराणसी : शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गाय और सनातन की रक्षा के लिए 11 मार्च को लखनऊ में सभा करेंगे. गौ रक्षा संकल्प के साथ गंगा पूजन करते हुए शंकराचार्य ने काशी से शनिवार सुबह 8:30 बजे लखनऊ जाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि हमारे साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं, यह वहां पहुंचने के बाद ही साफ होगा.

वाराणसी में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने की गंगा पूजा (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि सभी शंकराचार्य से आदेश लेकर यह धर्मयुद्ध शुरू किया गया है, जिसकी शुरुआत काशी से हुई है और 11 मार्च को लखनऊ में हम इसमें आगे की रणनीति बनाकर दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि आज हमने काशी के शंकराचार्य घाट पर माता गंगा की पूजा-अर्चना करके वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई है. शिवाजी महाराज का इतिहास गौ माता की रक्षा से जुड़ा हुआ है. बचपन में ही उन्होंने गौ माता को कसाई से बचाने के लिए संघर्ष किया था. इससे यह संदेश मिलता है कि सच्चा हिंदू किसी भी परिस्थिति में गौ हत्या को सहन नहीं कर सकता.

वाराणसी में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने की गंगा पूजा (Photo credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि वीर शिवाजी महाराज की जयंती मनाने के बाद कल प्रातः हम लोग धर्मयुद्ध के लिए लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे. अनुमति के सवाल पर उन्होंने कहा कि अनुमति देना प्रशासन का काम है और यह स्थानीय प्रशासन तथा लोकल बॉडी के अधिकार क्षेत्र में आता है. उन्होंने कहा कि यह उनका काम नहीं है. ठीक है. उन्होंने कहा कि हमने 21 फरवरी को ही अनुमति के लिए आवेदन कर दिया था और वह अभी ऑनलाइन प्रक्रिया में दिख रहा है.

उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि समय आने पर अनुमति मिल जाएगी. वहीं, डिप्टी सीएम के बयान पर उन्होंने कहा कि जब उन्होंने काशी में कहा था कि हम स्वागत करेंगे, तो स्वागत बिना अनुमति के कैसे हो सकता है? स्वागत का मतलब दरवाजे खोलना होता है, बैरियर हटाना होता है. उन्होंने कहा कि अभी हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं, क्या होगा, क्या नहीं होगा?, यह मौके के अनुसार तय किया जाएगा. हमें उम्मीद है कि हम वहां पहुंचकर अपनी बात रख पाएंगे.

उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति वहां आकर खड़ा होगा, वही हमारा समर्थक माना जाएगा, जो अपनी मजबूरी बताएगा, उसे भी समझा जाएगा, लेकिन जो नहीं आएगा, उसे आंदोलन का हिस्सा कैसे माना जा सकता है. उन्होंने कहा कि चारों पीठ के शंकराचार्यों के आशीर्वाद से चल रहा है. फिलहाल इसे गोपाल मणि जी आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन समय आने पर चारों शंकराचार्य एक साथ दिखाई देंगे. दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में भी उनका आना संभव है.

उन्होंने कहा कि यह गौ माता की रक्षा का विषय है. इसके लिए किसी को निमंत्रण देने की जरूरत नहीं होती. जिसे गौ माता की रक्षा की चिंता होगी, वह स्वयं आ जाएगा. हमें विश्वास है कि वे भी आएंगे. आप लोगों के माध्यम से आमंत्रित कर रहे.

वाराणसी में डिप्टी सीएम बोले- "आवेदन देंगे, जिसको परमिशन देनी है उसको फैसला करना है" : यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे. इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की. 11 मार्च को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से लखनऊ में होने वाले आयोजन पर उन्होंने कहा कि वह आवेदन देंगे, जिसको परमिशन देनी है उसको फैसला करना है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में गाय पूरी तरह से सुरक्षित है और उन पर किसी तरह का भी खतरा नहीं है. उन्होंने कहा कि मैं पूज्य संतों के चरणों में सदा प्रणाम करता हूं और ऐसे राजनीतिक विवादों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए.

