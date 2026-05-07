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गुड़-रोटी खिलाकर वीडियो बनवाना पर्याप्त नहीं, गाय को 'माता' का दर्जा दें CM योगी : शंकराचार्य

बलिया: गो-रक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा लेकर बलिया पहुंचे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने गोवंश की हालत पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मुख्य संकल्प गो माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा करना है. महाराज जी ने वर्तमान गोशालाओं की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा कि आज धरातल पर सच्चाई बहुत भयावह है, जो पत्रकार गोशालाओं की रिपोर्टिंग करने अंदर जाते हैं, वे मंजर देखकर बाहर आकर रोने लगते हैं. स्थिति यह है कि कागजों पर तो सब कुछ ठीक दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत में वहां न तो पर्याप्त भूसा है और न ही पीने का साफ पानी है.

अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि गोशाला खुलवाना मुख्यमंत्री का काम नहीं है, बल्कि कानून बनाना उनका काम है. केवल गोशालाएं खोलकर गायों को गुड़-रोटी खिलाने और उसका वीडियो बनवाने का कोई अर्थ नहीं है. महाराज ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गाय को पशु सूची में शामिल कर रखा है, जबकि गाय को पशु नहीं, बल्कि ‘माता’ का दर्जा दिया जाना चाहिए.

अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि हमारे बाप-दादाओं की परंपरा और वेद-पुराणों में भी गाय को माता माना गया है, न कि साधारण पशु. उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के समय में गाय को पशु सूची में डाल दिया गया था. अब देश स्वतंत्र हो चुका है तो इस स्थिति को बदला जाना चाहिए था. पिछली सरकारें भले ही गाय को ‘गो माता’ का दर्जा न दे पाई हों, लेकिन वर्तमान सरकार से यह उम्मीद थी. उन्होंने इशारों-इशारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कम से कम गोरखपीठ वाले मुख्यमंत्री को गाय को पशु सूची से हटाकर ‘गो माता’ के रूप में मान्यता देनी चाहिए थी.

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